Ce ulei de măsline nu ar trebui cumpărat din supermarket. Se degradează rapid, are puțini nutrienți și poate fi nociv

Uleiul de măsline este un simbol al alimentației sănătoase, dar nu toate sortimentele din supermarketuri sunt la fel de sănătoase. Pe piață ajung frecvent produse de calitate slabă sau chiar falsuri, însă cumpărătorii le aleg în continuare din cauza prețurilor mici sau a etichetelor înșelătoare. Iată ce tipuri de ulei ar trebui evitate și cum ne putem proteja de un produs de slabă calitate.

Ce tipuri de ulei de măsline trebuie evitate

Uleiul rafinat

Este un ulei intens prelucrat, din care au fost eliminate aroma, culoarea și compușii fenolici benefici, specifici uleiului extravirgin. Deși eticheta menționează „ulei de măsline”, lipsa precizării despre tip trădează un produs ieftin, cu foarte puțini antioxidanți și aproape fără miros. Beneficiile pentru sănătate sunt minime, potrivit tsn.ua.

Ulei din fructe vechi sau de slabă calitate

Unii producători folosesc măsline recoltate prea târziu sau din arbori afectați. Acestea au un conținut mare de acizi grași liberi, iar uleiul rezultat poate avea gust amar sau miros neplăcut. De obicei este foarte ieftin, motiv pentru care cumpărătorii îl aleg. Totuși, se degradează rapid, are puțini nutrienți și poate fi chiar nociv.

Uleiul „pomace” sau din turte (din sâmburi și resturi)

Este obținut din tescovina rămasă după prima presare, apoi amestecat cu ulei rafinat ieftin. Prețul foarte scăzut și ambalajul similar cu cel al uleiului obișnuit induc frecvent în eroare. Acest tip de ulei nu conține aproape deloc polifenoli benefici, are o valoare nutritivă scăzută și se strică mai repede.

Cum alegem un ulei de măsline de calitate

- Căutați mențiunea Extra Virgin (EVOO) – Aceasta este cea mai bună calitate.

- Verificați eticheta: soiul măslinelor, țara de origine, data recoltării sau termenul de valabilitate.

- Alegeți ambalajul potrivit: sticlă închisă la culoare sau recipient metalic, care protejează uleiul de lumină.

- Optați pentru volume mici – 250–500 ml, pentru a evita oxidarea.

Mirosul este un indicator-cheie: un ulei bun are note fructate sau ierboase, fără mirosuri stranii.

- Depozitare corectă: într-un loc răcoros și întunecat, bine închis.