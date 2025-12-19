O femeie de 50 de ani a fost salvată dintr-o fântână de patru metri adâncime. Pompierii au reușit să o scoată în 15 minute

O femeie în vârstă de 50 de ani a fost salvată, vineri seara, de pompierii militari din Olt, în urma unei acțiuni contracronometru. Femeia a căzut într-o fântână de patru metri adâncime.

Misiunea în care salvatorii au valorificat fiecare minut s-a petrecut în localitatea Strejești, din județul Olt. Pompierii Detașamentului Slatina care s-au deplasat la locul evenimentului au reușit ca în aproximativ un sfert de oră să o scoată pe femeie la suprafață.

„La locul evenimentului au fost mobilizate rapid o autospecială complexă pentru intervenție și descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două autospeciale pentru primă intervenție, dotate cu accesorii specifice intervențiilor în spații înguste. În sprijinul pompierilor a acționat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

La sosirea echipajelor, femeia, în vârstă de 50 de ani, era conștientă, căzută într-o fântână cu adâncimea de circa patru metri și un diametru de aproximativ 80 de centimetri”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” Olt.

Salvatorii au folosit accesoriile din dotare pentru a asigura victima, reușind extragerea acesteia în siguranță. Femeia era conștientă, în schimb a suferit contuzii la nivelul feței. Echipajul medical a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Femeia ar fi căzut accidental în fântâna din propria gospodărie.