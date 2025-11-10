Cum s-a schimbat viața unei femei care a băut două linguri de ulei de măsline pe zi timp de două săptămâni

O femeie a decis să testeze un trend popular de pe TikTok și să consume două linguri de ulei de măsline pe stomacul gol în fiecare dimineață, timp de două săptămâni, pentru a vedea dacă beneficiile despre care se vorbește online sunt reale, notează ladbible.com.

Uleiul de măsline este considerat „aur lichid” în dieta mediteraneană, regim alimentar asociat cu reducerea riscului de boli de inimă, cancer și diabet de tip 2, datorită consumului ridicat de fructe, legume, cereale integrale, pește și grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline.

Prima zi

Lynsey Hope, autoarea experimentului, a început cu ulei de măsline extra-virgin de calitate și a descris gustul ca fiind „proaspăt și fructat”. Totuși, la primele doze a simțit o ușoară senzație de arsură în gât și greață ușoară.

Ziua 2-4

Simptomele nu erau severe, însă i-au afectat rutina zilnică și a simțit nevoia să mănânce alimente uscate pentru a-și calma stomacul.

Ziua 5-7

După o săptămână, a început să se simtă mai rău și și-a pus întrebarea dacă acest obicei pe stomacul gol este chiar benefic. Mitul că pescarii anilor ’60 consumau ulei de măsline pentru a face față unei zile grele de muncă nu are însă susținere științifică.

Ziua 8-10

A schimbat metoda, consumând uleiul după micul dejun și a constatat că grețurile au dispărut, iar sănătatea digestivă s-a îmbunătățit.

Ziua 11-14

Hope a observat o reducere a poftelor alimentare, mai puține gustări între mese și o senzație de sațietate prelungită. De asemenea, pielea și părul i s-au îmbunătățit vizibil, fără creștere în greutate, iar virușii, cum ar fi răcelile, au ocolit-o.

Verdict final

„Deși nu cred că toată lumea trebuie să consume ulei de măsline zilnic, am fost surprinsă de beneficiile largi pe care le-am resimțit”, a declarat Hope.

Nutriționista Emma Shafqat a avertizat: „Pentru majoritatea oamenilor, consumul moderat este sigur, dar cei care au dificultăți în digerarea grăsimilor ar trebui să fie precauți, deoarece poate provoca disconfort sau diaree.”

Hope a menționat că intenționează să continue acest obicei zilnic.