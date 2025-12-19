Medalie ironică pentru Viktor Orban. Șeful diplomației poloneze îl „decorează” cu Ordinul Lenin după declarațiile despre activele ruse

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, l-a ironizat public pe premierul ungar Viktor Orban, căruia i-a „decernat” simbolic o medalie a Ordinului Lenin, după ce acesta s-a lăudat că a reușit să evite un conflict prin blocarea folosirii activelor ruse pentru sprijinirea Ucrainei.

Radoslaw Sikorski a reacționat pe platforma X la o postare a lui Viktor Orban, atașând mesajului o imagine cu o medalie a Ordinului Lenin, pe care apare efigia liderului Revoluției Bolșevice.

„Felicitări”, a scris șeful diplomației poloneze, într-un comentariu cu tentă evident ironică.

Ordinul Lenin a fost cea mai înaltă distincție civilă a Uniunii Sovietice, instituită în 1930 și acordată pentru merite și servicii excepționale aduse statului sovietic.

Replica lui Sikorski, după afirmațiile lui Orban

Gestul ministrului polonez vine ca răspuns la declarațiile premierului ungar, cunoscut ca fiind un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Viktor Orban s-a lăudat recent că a „reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului”, referindu-se la opoziția sa față de utilizarea activelor ruse înghețate pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei.

„Noi am împiedicat Europa să declare război Rusiei prin folosirea activelor ruse”, a declarat Viktor Orban după un summit al șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene, desfășurat la Bruxelles, potrivit News.ro.

Reacția lui Sikorski subliniază tensiunile tot mai vizibile dintre Varșovia și Budapesta în privința relației cu Rusia și a sprijinului acordat Ucrainei.