Cât de sănătos este să folosim ulei de măsline la prăjit. Cum să alegem uleiul potrivit pentru gătit

Publicat:

Rafturile supermarketurilor sunt pline cu uleiuri, de la sticle ieftine de ulei de floarea-soarelui și ulei vegetal până la uleiuri mai scumpe de măsline, avocado și cocos, care pretind că au beneficii pentru sănătate.

Ulei de măsline în magazine FOTO: Adevărul (arhivă)
Ulei de măsline în magazine FOTO: Adevărul (arhivă)

Uleiurile și grăsimile se află de ani de zile în centrul dezbaterilor nutriționale și, pentru a înțelege de ce este important acest lucru, este util să analizăm diferitele tipuri de grăsimi pe care le conțin.

Nu toate grăsimile se comportă la fel în organism - unele cresc colesterolul, în timp ce altele ajută la scăderea acestuia, scrie BBC.

Colesterolul este o substanță grasă naturală produsă în ficat și se găsește și în unele dintre alimentele pe care le consumăm. Un nivel prea ridicat de colesterol rău poate duce la acumularea de depozite de grăsime în pereții vaselor de sânge, provocând îngustarea sau blocarea acestora.

Cu atât de multe mesaje contradictorii, alegerea produsului potrivit poate părea adesea copleșitoare.

Nita Forouhi, profesor de sănătate publică și nutriție la Universitatea din Cambridge, declară în podcastul Sliced Bread al BBC că niciun ulei nu deține cheia magică a sănătății și demitizează trei mituri comune despre uleiurile de gătit.

1. Folosiți ulei de floarea-soarelui și ulei vegetal pentru gătit

Uleiul de rapiță (vândut în mod obișnuit ca ulei vegetal) și uleiurile de floarea-soarelui sunt adesea criticate, unii susținând că sunt ultra-procesate și pot provoca inflamații care pot dăuna sănătății cardiovasculare.

Însă nu există dovezi care să susțină acest lucru.

De fapt, aceste uleiuri conțin o cantitate redusă - 5-10% - de grăsimi saturate nesănătoase și sunt bogate în grăsimi mononesaturate și polinesaturate, mai sănătoase. Grăsimile polinesaturate (inclusiv omega-3 și omega-6) sunt esențiale pentru sănătatea creierului și a inimii.

Forouhi afirmă că aceste uleiuri sunt „absolut benefice pentru noi”.

Ea explică faptul că acestea pot reduce riscul de îmbolnăvire „atunci când grăsimile saturate (care pot crește colesterolul rău), precum untul, untura sau ghee, sunt înlocuite cu aceste uleiuri”.

La un preț de aproximativ 2 lire sterline pe litru în majoritatea supermarketurilor, acestea reprezintă și o opțiune mai accesibilă pentru gătitul acasă.

2. Margarina poate contribui la reducerea colesterolului rău

Margarina are o reputație proastă de ani de zile și mulți dintre noi credem că ar trebui să o evităm.

Asta pentru că în trecut conținea grăsimi trans nocive, care sunt strâns legate de bolile cardiovasculare, dar margarinele moderne „au un conținut aproape zero de grăsimi”, potrivit lui Forouhi. „Așadar, poate face parte dintr-o dietă sănătoasă și poate reduce colesterolul rău.”

Citește și: Secretele din spatele unui ulei de măsline extra virgin de calitate. Cum să-l recunoști ca un expert. Trucuri simple

Nici untul nu este complet exclus din meniu. „Dacă vă place untul, de exemplu pe pâinea prăjită, consumați-l fără rețineri”, spune Forouhi.

Puteți folosi atât margarina, cât și untul pentru gătit, dar Forouhi recomandă să le înlocuiți uneori cu ulei, care conține mai puține grăsimi saturate.

Ghidurile de sănătate din Marea Britanie recomandă să mențineți consumul de grăsimi saturate sub 10% din calorii, iar acest lucru este mai ușor de realizat dacă folosiți ulei pentru gătit în loc de unt.

3. Uleiul de măsline nu este potrivit pentru prăjire

Uleiurile se comportă diferit atunci când sunt încălzite, ceea ce face ca unele dintre ele să nu fie potrivite pentru prăjit.

Uleiul de măsline extravirgin, de exemplu, este bogat în antioxidanți și compuși benefici, dar punctul său de fum scăzut înseamnă că este mai potrivit pentru sosuri de salată sau pentru a fi stropit peste mâncare, decât pentru prăjit.

Punctul de fum este punctul la care grăsimile din ulei încep să se descompună și se eliberează compuși nocivi care pot face uleiul să aibă un gust amar, ars sau neplăcut.

Restauratorul Tim Hayward spune că pentru prăjirea la foc mic folosește un ulei de măsline obișnuit.

Dar pentru prăjirea în ulei a unor alimente precum cartofii prăjiți sau peștele în aluat, uleiul vegetal sau de floarea-soarelui este cel mai potrivit, deoarece rezistă la temperaturi mai ridicate fără a se descompune.

Unele studii au arătat, de asemenea, că uleiurile încălzite peste punctul de fum eliberează produse chimice toxice.

Dar profesorul Forouhi spune că acest tip de gătit nu este foarte comun în gospodării și că studiile pe termen lung privind sănătatea arată în continuare că uleiurile vegetale „fără excepție sunt asociate cu rezultate mai bune în cazul bolilor cronice”.

Ce uleiuri ar trebui să folosim

Dacă sunteți în căutarea unei strategii simple pentru bucătărie:

Pentru gătitul zilnic: uleiul de floarea-soarelui sau de rapiță sunt accesibile, sănătoase și versatile. Puteți folosi și uleiul de măsline obișnuit.

Pentru salate și preparate finale: uleiul de măsline extravirgin adaugă aromă și beneficii pentru sănătate.

Pentru prăjit: folosiți uleiuri cu punct de fumegare ridicat, precum uleiul vegetal sau de floarea-soarelui.

Pentru varietate de arome: Deși nu au aceleași beneficii pentru sănătate ca uleiul de măsline, puteți folosi uleiuri de susan, cocos sau avocado pentru preparate reci, dacă vă place aroma lor.

În general, profesorul Forouhi spune că este mai bine să vă analizați dieta în ansamblu, decât să vă obsedați cu privire la ce sticlă să cumpărați.

„V-aș recomanda să alegeți în funcție de gust și costuri și să experimentați diferite tipuri de uleiuri care vă vor aduce beneficii pentru sănătate”, explică ea.

Bucătărie

