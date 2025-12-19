A doua înmormântare a Rodicăi Stănoiu. Gestul nepoatei care a atras atenția

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului. La ceremonie au fost prezenți partenerul ei de viață, Marius Calotă, și nepoata fostului ministru, care și-a luat rămas-bun printr-un gest simbolic.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou joi, 18 decembrie, după ce autoritățile au decis deshumarea pentru prelevarea probelor necesare necropsiei. La ceremonia restrânsă au participat Marius Calotă, omul care i-a fost alături până în ultimele clipe, și nepoata sa, prezentă discret, dar vizibil emoționată.

Fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, și a fost înhumat inițial două zile mai târziu. Apropierea primei ceremonii a fost umbrită de nemulțumirea celor din jur, care au reclamat lipsa unei slujbe religioase. Ulterior, procurorii au dispus deshumarea, fapt ce a impus organizarea unei a doua înmormântări.

Gestul nepoatei, un omagiu simbolic

La cea de-a doua ceremonie funerară, nepoata Rodicăi Stănoiu și-a luat rămas-bun printr-un gest care a atras atenția: a adus un buchet de flori ales cu grijă, pentru a-și arăta respectul și afecțiunea față de mătușa sa. Spre deosebire de tradiția florilor albe la astfel de evenimente, aceasta a ales trandafiri roșii, probabil conform preferințelor Rodicăi Stănoiu, potrivit viva.ro.

La cimitir a fost prezent și Marius Calotă, care a simțit nevoia să lămurească natura relației sale cu fosta ministră, în contextul speculațiilor apărute recent. „Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat acesta.

Ce prevede testamentul Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a lăsat un testament redactat sub forma unui testament olograf, datat 11 februarie 2025, autentificat la o societate profesională notarială din București, Sector 5. Documentul există într-un singur exemplar original, păstrat în arhiva notarială, și în trei duplicate, dintre care unul rămâne în arhivă, iar două au fost înmânate testatorului.

Prin acest testament, Marius Calotă a primit în deplină proprietate casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în imobil la data decesului – de la tablouri și tapiserii, la obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale. De asemenea, i-a fost lăsată casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile din interior, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, figura 40, locul 12, precum și două autoturisme: un Toyota Yaris Hybrid, fabricat în 2020, și un Volkswagen Touareg, fabricat în 2007. Totodată, Marius Calotă a primit o cotă de 5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.