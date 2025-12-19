search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A doua înmormântare a Rodicăi Stănoiu. Gestul nepoatei care a atras atenția

0
0
Publicat:

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului. La ceremonie au fost prezenți partenerul ei de viață, Marius Calotă, și nepoata fostului ministru, care și-a luat rămas-bun printr-un gest simbolic.

Nepoata Rodicăi Stănoiu și-a luat rămas-bun FOTO: Colaj Click
Nepoata Rodicăi Stănoiu și-a luat rămas-bun FOTO: Colaj Click

Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou joi, 18 decembrie, după ce autoritățile au decis deshumarea pentru prelevarea probelor necesare necropsiei. La ceremonia restrânsă au participat Marius Calotă, omul care i-a fost alături până în ultimele clipe, și nepoata sa, prezentă discret, dar vizibil emoționată.

Fostul ministru al Justiției a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, și a fost înhumat inițial două zile mai târziu. Apropierea primei ceremonii a fost umbrită de nemulțumirea celor din jur, care au reclamat lipsa unei slujbe religioase. Ulterior, procurorii au dispus deshumarea, fapt ce a impus organizarea unei a doua înmormântări.

Gestul nepoatei, un omagiu simbolic

La cea de-a doua ceremonie funerară, nepoata Rodicăi Stănoiu și-a luat rămas-bun printr-un gest care a atras atenția: a adus un buchet de flori ales cu grijă, pentru a-și arăta respectul și afecțiunea față de mătușa sa. Spre deosebire de tradiția florilor albe la astfel de evenimente, aceasta a ales trandafiri roșii, probabil conform preferințelor Rodicăi Stănoiu, potrivit viva.ro.

Nepoata Rodicăi Stănoiu FOTO: Viva
Nepoata Rodicăi Stănoiu FOTO: Viva

La cimitir a fost prezent și Marius Calotă, care a simțit nevoia să lămurească natura relației sale cu fosta ministră, în contextul speculațiilor apărute recent. „Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat acesta.

Ce prevede testamentul Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a lăsat un testament redactat sub forma unui testament olograf, datat 11 februarie 2025, autentificat la o societate profesională notarială din București, Sector 5. Documentul există într-un singur exemplar original, păstrat în arhiva notarială, și în trei duplicate, dintre care unul rămâne în arhivă, iar două au fost înmânate testatorului.

Prin acest testament, Marius Calotă a primit în deplină proprietate casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în imobil la data decesului – de la tablouri și tapiserii, la obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale. De asemenea, i-a fost lăsată casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile din interior, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, figura 40, locul 12, precum și două autoturisme: un Toyota Yaris Hybrid, fabricat în 2020, și un Volkswagen Touareg, fabricat în 2007. Totodată, Marius Calotă a primit o cotă de 5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă de 331 mp. Cât cere pe proprietatea din Galați
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu, făcut public. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr s-a îmbogăți
playtech.ro
image
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Cu cât cresc exact salariile. Guvernul a publicat documentul
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Alimentul pe care Dorel Vișan și Gheorghe Turda n-au mai pus gura de 15 ani: „Otravă!” Avertisment dur de la nutriționiști: „Îți scurtează viața”
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?