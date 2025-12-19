Florin Talpan vrea să scoată naționala de fotbal a României de pe orbita mondială. Juristul n-are milă de FRF

Colonelul Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, cere excluderea României din competițiile internaționale. Naționala tricoloră este implicată în barajul cu Turcia, de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic 2026.

„Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene, inclusiv echipa națională, până când Federația Română de Fotbal nu va activa în mod legal.

Nu sunt cluburi afiliate, este o întreagă nebunie. FRF a avut suficient timp să intre în legalitate, dar nu a făcut-o.

Nu vedeți că Steaua nu este lăsată să promoveze pentru că nu vrea domnul Burleanu? Își bate joc de acest brand uriaș al României, pentru care eu m-am luptat să-l readuc unde era”, a declarat Florin Talpan la Gala Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Talpan a făcut aceste declarații la Gala Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, ocazie cu care a lansat un atac dur la adresa FRF și a președintelui Răzvan Burleanu, anunțând că a făcut demersuri oficiale la FIFA și UEFA pentru excluderea echipei naționale și a cluburilor românești din competițiile internaționale.

Oful lui Talpan este că Federația Română de Fotbal ar funcționa „în ilegalitate” și că FCSB nu ar avea drept de joc în Superligă, motiv pentru care ar fi trebuit retrogradată încă din 2017.

„Un alt pas important este notificarea trimisă către UEFA și FIFA, prin care informez aceste foruri că Federația Română de Fotbal activează în mod ilegal. Sunt foarte multe probleme acolo”, consideră ofițerul.