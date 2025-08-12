search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Simptomul tăcut care poate salva viața. De ce fibrilația atrială este confundată cu stresul și când să mergi urgent la medic

0
0
Publicat:

Poate începe cu o transpirație neașteptată, o inimă care bate cu putere și o senzație de greață. Deși stresul poate provoca o serie de reacții fizice, aceste simptome pot ascunde o problemă mult mai gravă.

Durere în piept Foto Heart Research UK
Durerea în piept poate fi un simptom al stresului dar și al unor boli cardiovasculare Foto HeartReas

Stresul poate genera multe simptome fizice, cum ar fi amețeli, senzație de leșin, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Din păcate, toate acestea pot fi și semne ale unor boli cardiovasculare, explică dr. Karishma Patwa, cardiolog la Manhattan Cardiology, citată de publicația Parade.

Una dintre aceste afecțiuni este fibrilația atrială (AFib), o tulburare de ritm cardiac care provoacă bătăi neregulate ale inimii, conform Asociației Americane a Inimii. Aceasta afectează sistemul electric al inimii și poate duce la complicații grave, precum formarea cheagurilor de sânge, accident vascular cerebral (AVC) sau insuficiență cardiacă.

Totuși, există un simptom specific al fibrilației atriale care poate fi confundat ușor cu efectele stresului. Cardiologii explică ce trebuie să recunoști și când este cazul să consulți de urgență un medic.

Simptome comune între stres și fibrilația atrială: cum să identifici diferențele esențiale

Stresul și anxietatea pot imita adesea simptomele fibrilației atriale (AFib), precum palpitațiile, bătăile rapide ale inimii și senzația de apăsare în piept, explică dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health din Washington, D.C.

Stresul activează sistemul nervos simpatic, crescând ritmul cardiac și declanșând palpitații sau senzația de fluturare a inimii, care sunt totodată semne ale fibrilației atriale, spune el. „Mulți pacienți ajung la urgență convinși că au fibrilație atrială, când, de fapt, suferă de tahicardie indusă de anxietate”, adaugă dr. Grant.

În același timp, oamenii pot ignora un ritm cardiac neregulat, considerând că e doar stres, când, de fapt, poate fi fibrilație atrială.

Pentru cei deja diagnosticați cu AFib, stresul poate declanșa, de asemenea, un episod de aritmie, adaugă dr. Patwa.

Atât stresul, cât și fibrilația atrială pot provoca amețeli, senzație de leșin, dificultăți de respirație, dureri sau disconfort în piept și oboseală, explică ambii medici.

Cine este expus riscului de fibrilație atrială. Tendințe la nivel global

Potrivit Yale Medicine, se estimează că fibrilația atrială va afecta 12,1 milioane de americani până în 2030.

Citește și: Un simptom nebănuit al bolilor de inimă pe care majoritatea îl ignoră. Ce spun cardiologii și cum îl poți recunoaște din timp

La nivel global, între 33 și 46 de milioane de oameni suferă de fibrilație atrială, conform Global Burden of Disease Study 2017. De asemenea, numărul cazurilor este estimat să crească de aproximativ 2-3 ori până în 2050 în multe țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii factorilor de risc, precum hipertensiunea, diabetul și obezitatea. Doar în Europa, prevalența AFib ar putea ajunge la peste 14 milioane până în 2060, conform unui raport al Societății Europene de Cardiologie (ESC).

Chiar dacă prevalența AFib este mai ridicată în țările dezvoltate (până la 2-4% din populație), aceasta crește rapid și în țările cu venituri medii și mici.

În plus, deși această afecțiune poate apărea la oricine, riscul crește odată cu înaintarea în vârstă, conform Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC). Hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul, fumatul și alte probleme de sănătate sunt, de asemenea, factori care sporesc riscul de AFib.

Cum să faci diferența între fibrilația atrială și stres

Singura modalitate sigură de a ști dacă palpitațiile tale sunt cauzate de stres sau de fibrilație atrială este să faci un „examen cardiologic complet”, explică dr. Patwa. Acesta include, de obicei, o electrocardiogramă, o ecocardiogramă și monitorizarea ritmului cardiac. „Monitorul de ritm cardiac poate diferenția între un ritm normal, accelerat din cauza stresului, și un ritm anormal (aritmie)”, detaliază ea.

Bătăile rapide cauzate de stres au, în general, un ritm regulat, în timp ce fibrilația atrială produce ritmuri neregulate, explică dr. Grant.

Când să mergi la medic

„Dacă episoadele apar frecvent și îți afectează stilul de viață, este momentul potrivit să te consulți cu un specialist”, recomandă dr. Patwa.

Atunci când palpitațiile sunt dese, durează mult timp sau sunt însoțite de leșin, dureri în piept ori dificultăți importante de respirație, trebuie să ceri asistență medicală imediat, atrage atenția dr. Grant.

„Chiar și în cazul simptomelor ușoare, dar recurente, este indicată o evaluare cardiologică pentru a exclude fibrilația atrială”, completează el.

Cum să recunoști și să tratezi la timp fibrilația atrială pentru a evita complicațiile grave

În concluzie, fibrilația atrială reprezintă o afecțiune cardiacă serioasă, adesea confundată cu simptomele stresului, dar cu potențial de complicații grave precum accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă. Recunoașterea diferențelor esențiale între palpitațiile cauzate de stres și cele provocate de AFib este crucială pentru diagnosticarea precoce. Dacă ai palpitații frecvente, ritm cardiac neregulat sau alte semne alarmante, consultă urgent un medic cardiolog pentru evaluare și tratament adecvat.

Citește și: La ce oră ar trebui să te culci, de fapt. Ora ideală care îți protejează inima, creierul și sănătatea mintală

Având în vedere creșterea globală a cazurilor de fibrilație atrială, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și a celor cu factori de risc precum hipertensiunea sau diabetul, prevenția și monitorizarea constantă sunt esențiale pentru sănătatea inimii tale. Informează-te, fii atent la semnalele corpului și nu ignora simptomele care îți pot salva viața.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Anunț pentru opt milioane de români privind banii din pensiile private! Veste după măsurile pregătite de Guvern: Nu există nicio diferență
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice