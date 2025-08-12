Simptomul tăcut care poate salva viața. De ce fibrilația atrială este confundată cu stresul și când să mergi urgent la medic

Poate începe cu o transpirație neașteptată, o inimă care bate cu putere și o senzație de greață. Deși stresul poate provoca o serie de reacții fizice, aceste simptome pot ascunde o problemă mult mai gravă.

„Stresul poate genera multe simptome fizice, cum ar fi amețeli, senzație de leșin, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Din păcate, toate acestea pot fi și semne ale unor boli cardiovasculare”, explică dr. Karishma Patwa, cardiolog la Manhattan Cardiology, citată de publicația Parade.

Una dintre aceste afecțiuni este fibrilația atrială (AFib), o tulburare de ritm cardiac care provoacă bătăi neregulate ale inimii, conform Asociației Americane a Inimii. Aceasta afectează sistemul electric al inimii și poate duce la complicații grave, precum formarea cheagurilor de sânge, accident vascular cerebral (AVC) sau insuficiență cardiacă.

Totuși, există un simptom specific al fibrilației atriale care poate fi confundat ușor cu efectele stresului. Cardiologii explică ce trebuie să recunoști și când este cazul să consulți de urgență un medic.

Simptome comune între stres și fibrilația atrială: cum să identifici diferențele esențiale

Stresul și anxietatea pot imita adesea simptomele fibrilației atriale (AFib), precum palpitațiile, bătăile rapide ale inimii și senzația de apăsare în piept, explică dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health din Washington, D.C.

Stresul activează sistemul nervos simpatic, crescând ritmul cardiac și declanșând palpitații sau senzația de fluturare a inimii, care sunt totodată semne ale fibrilației atriale, spune el. „Mulți pacienți ajung la urgență convinși că au fibrilație atrială, când, de fapt, suferă de tahicardie indusă de anxietate”, adaugă dr. Grant.

În același timp, oamenii pot ignora un ritm cardiac neregulat, considerând că e doar stres, când, de fapt, poate fi fibrilație atrială.

Pentru cei deja diagnosticați cu AFib, stresul poate declanșa, de asemenea, un episod de aritmie, adaugă dr. Patwa.

Atât stresul, cât și fibrilația atrială pot provoca amețeli, senzație de leșin, dificultăți de respirație, dureri sau disconfort în piept și oboseală, explică ambii medici.

Cine este expus riscului de fibrilație atrială. Tendințe la nivel global

Potrivit Yale Medicine, se estimează că fibrilația atrială va afecta 12,1 milioane de americani până în 2030.

La nivel global, între 33 și 46 de milioane de oameni suferă de fibrilație atrială, conform Global Burden of Disease Study 2017. De asemenea, numărul cazurilor este estimat să crească de aproximativ 2-3 ori până în 2050 în multe țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii factorilor de risc, precum hipertensiunea, diabetul și obezitatea. Doar în Europa, prevalența AFib ar putea ajunge la peste 14 milioane până în 2060, conform unui raport al Societății Europene de Cardiologie (ESC).

Chiar dacă prevalența AFib este mai ridicată în țările dezvoltate (până la 2-4% din populație), aceasta crește rapid și în țările cu venituri medii și mici.

În plus, deși această afecțiune poate apărea la oricine, riscul crește odată cu înaintarea în vârstă, conform Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC). Hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul, fumatul și alte probleme de sănătate sunt, de asemenea, factori care sporesc riscul de AFib.

Cum să faci diferența între fibrilația atrială și stres

Singura modalitate sigură de a ști dacă palpitațiile tale sunt cauzate de stres sau de fibrilație atrială este să faci un „examen cardiologic complet”, explică dr. Patwa. Acesta include, de obicei, o electrocardiogramă, o ecocardiogramă și monitorizarea ritmului cardiac. „Monitorul de ritm cardiac poate diferenția între un ritm normal, accelerat din cauza stresului, și un ritm anormal (aritmie)”, detaliază ea.

Bătăile rapide cauzate de stres au, în general, un ritm regulat, în timp ce fibrilația atrială produce ritmuri neregulate, explică dr. Grant.

Când să mergi la medic

„Dacă episoadele apar frecvent și îți afectează stilul de viață, este momentul potrivit să te consulți cu un specialist”, recomandă dr. Patwa.

Atunci când palpitațiile sunt dese, durează mult timp sau sunt însoțite de leșin, dureri în piept ori dificultăți importante de respirație, trebuie să ceri asistență medicală imediat, atrage atenția dr. Grant.

„Chiar și în cazul simptomelor ușoare, dar recurente, este indicată o evaluare cardiologică pentru a exclude fibrilația atrială”, completează el.

Cum să recunoști și să tratezi la timp fibrilația atrială pentru a evita complicațiile grave

În concluzie, fibrilația atrială reprezintă o afecțiune cardiacă serioasă, adesea confundată cu simptomele stresului, dar cu potențial de complicații grave precum accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă. Recunoașterea diferențelor esențiale între palpitațiile cauzate de stres și cele provocate de AFib este crucială pentru diagnosticarea precoce. Dacă ai palpitații frecvente, ritm cardiac neregulat sau alte semne alarmante, consultă urgent un medic cardiolog pentru evaluare și tratament adecvat.

Având în vedere creșterea globală a cazurilor de fibrilație atrială, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și a celor cu factori de risc precum hipertensiunea sau diabetul, prevenția și monitorizarea constantă sunt esențiale pentru sănătatea inimii tale. Informează-te, fii atent la semnalele corpului și nu ignora simptomele care îți pot salva viața.