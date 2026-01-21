Secretul unui antrenor de 83 de ani care refuză să îmbătrânească: „Mișcarea a fost întotdeauna o parte din mine”

La 83 de ani, Harry W. King demonstrează că vârsta poate fi doar un număr. Se antrenează de patru ori pe săptămână, combinând exercițiile cu greutăți și cardio, și continuă să-i motiveze și pe alții să rămână activi. Mesajul lui este simplu și direct: mișcarea îți poate păstra energia, independența și pofta de viață, indiferent de anii din buletin.

„Mișcarea a fost întotdeauna o parte din mine și încă îmi alimentează energia și independența și astăzi”, spune Harry W. King. Drumul lui în lumea sportului a început încă din liceu, când juca baschet. După absolvire, s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini și a obținut centura neagră de gradul doi la karate.

De-a lungul anilor, activitățile lui s-au schimbat. „De-a lungul anilor, activitățile mele s-au schimbat, parțial din cauza osteoartritei avansate, a artritei reumatoide și, bineînțeles, a vârstei – acum am 83 de ani. Dar a rămâne activ rămâne o chestiune care nu este negociabilă pentru mine”, explică el, potrivit Tom's Guide.

Cum arată o săptămână de antrenament la 83 de ani

Harry se antrenează patru zile pe săptămână, combinând exercițiile cu greutăți și cardio, folosind aparate precum bicicleta eliptică și aparatul de vâslit, preferatul său. „Recomand oamenilor să urmeze un program de antrenament cu greutăți pentru a-și dezvolta forța musculară și rezistența, a-și îmbunătăți echilibrul, densitatea osoasă și controlul greutății și să colaboreze cu un antrenor pentru a asigura o tehnică adecvată”, spune el.

Antrenamentele sunt organizate pe grupe musculare: într-o zi lucrează partea superioară a corpului, în alta partea inferioară, iar într-o a treia zi zona abdominală. Pentru seniori, insistă asupra unui principiu esențial: creșterea treptată a greutăților și evitarea grabei.

Sfaturi simple pentru cei care vor să înceapă

Pentru cei care revin la sport după o pauză sau sunt la început de drum, Harry recomandă exerciții simple, care pot construi o bază solidă. „Seniorii pot urma absolut un program similar cu cel al sportivilor mai tineri, atâta timp cât își ascultă corpul și evită să ridice greutăți prea mari prea devreme”, spune antrenorul.

Mesajul lui este unul de încurajare: „Îi încurajez pe cei care fac parte din populația îmbătrânită să continue sau să înceapă călătoria lor către fitness. Începeți cu pași mici și nu lăsați intimidarea să vă oprească”.

Mersul pe jos, exercițiul la îndemâna oricui

Pentru Harry, mersul pe jos rămâne unul dintre cele mai eficiente exerciții, indiferent de vârstă. „Pe banda de alergare, poți lua în considerare antrenamentul pe intervale, încorporând perioade de mișcare mai activă cu perioade de odihnă mai puțin intense”, explică el.

La 83 de ani, prioritățile lui sunt clare. „La 83 de ani, obiectivele mele sunt axate pe a rămâne puternic, mobil și independent. Vreau să-mi mențin forța musculară și să susțin echilibrul. Scopul meu este să continui să fac exerciții fizice care îmi plac cu adevărat și să rămân constant. Cred că constanța este ceea ce m-a făcut să mă simt tânăr în toți acești ani”, concluzionează antrenorul personal.