Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Trucul simplu de mers pe jos, alternativa la cardio care îți transformă echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi

Publicat:

Doar 10 minute pe zi pot face minuni pentru sănătatea ta. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul nostru trece prin numeroase schimbări, iar una dintre cele mai importante este sarcopenia – pierderea naturală a masei musculare. Această scădere poate crește riscul de dezechilibru, căzături, accidente și chiar mortalitate prematură.

Un grup de persoane care merg pe jos Foto Arhiva Adevărul
Un truc simplu de mers îți transformă echilibrul, arde calorii și prelungește viața Arhiva Adevărul

Un obicei surprinzător care poate contracara aceste efecte este mersul cu spatele, adică mersul pe jos înapoi sau mersul retrograd. Deși sună neobișnuit, acest truc este unul dintre cele mai eficiente exerciții pentru echilibru, postură și sănătatea generală.

Avantajele mersului cu spatele sunt multiple. Studiile arată că îmbunătățește mobilitatea picioarelor și, practicat regulat, poate crește amplitudinea mișcării la nivelul gleznelor, șoldurilor și genunchilor. De fapt, această metodă este folosită și în fizioterapie pentru persoanele cu afecțiuni musculo-scheletale sau neurologice.

Mai mult decât un antrenament pentru corp, mersul pe jos înapoi stimulează și sănătatea mentală. Experții recomandă integrarea acestei forme de mișcare zilnică în rutina de cardio, pentru a dezvolta echilibrul, coordonarea și vigilența mentală.

Doar 10 minute pe zi pot face diferența – atât pentru corp, cât și pentru minte.

În acest articol vei afla tot ce trebuie să știi despre mersul cu spatele: cum se practică corect, ce mușchi activează, beneficiile pentru corp și minte și sfaturi practice pentru a începe în siguranță.

Ce este mersul cu spatele sau retro walking și cum funcționează

Retro walking, sau mersul pe jos cu spatele, ori mersul înapoi este o metodă de antrenament care câștigă tot mai multă popularitate în comunitatea de fitness – și pe bună dreptate. Practic, schimbă complet mecanica mersului obișnuit, activând corpul într-un mod cu totul nou, explică Clif Marshall, director senior de coaching și antrenamente profesionale la D1 Training, citat de Parade.

„Când mergi înainte, te bazezi pe impuls și pe mușchii principali, cum sunt cvadricepsul și flexorii șoldului. Mersul cu spatele forțează corpul să se miște diferit față de tiparele obișnuite, implicând mușchi pe care de obicei nu îi folosim, și îmbunătățind echilibrul și coordonarea”, spune Marshall.

Există mai multe variante de retro walking. De exemplu, pentru sportivii care se recuperează după accidentări la genunchi, Marshall recomandă mersul cu spatele cu rezistență, care întărește ligamentele, tendoanele și mușchii din jurul articulației. O altă variantă eficientă este mersul cu spatele în cercuri, excelent pentru agilitate, coordonare și echilibru.

Mușchii antrenați de mersul înapoi

Mersul înapoi activează intens mușchii femurali (hamstrings), fesierii, cvadricepșii, partea inferioară a spatelui și gambele. În plus, implică și mușchii stabilizatori ai șoldurilor și ai abdomenului, ajutând la menținerea echilibrului.

„De aceea, mulți sportivi îl includ în programele de recuperare sau antrenament, pentru că întărește mușchii care adesea sunt neglijați în exercițiile obișnuite de mers înainte”, explică Clif Marshall.

De ce mersul cu spatele solicită mai mult corpul decât mersul normal

Mersul înapoi obligă corpul să frâneze în loc să se împingă înainte, forțându-l să reacționeze la fiecare pas și reducând predictibilitatea mișcării.

„Deoarece nu te poți baza la fel de mult pe vedere și pe memoria musculară, creierul și corpul trebuie să lucreze mai intens pentru a stabiliza și coordona fiecare pas”, explică Clif Marshall.

Specialistul mai adaugă: „Mersul înapoi întărește mușchii mici de stabilizare din jurul genunchilor și gleznelor, crește conștientizarea spațială și activează mai mult mușchii centrali ai corpului. Este o metodă simplă de a-ți îmbunătăți coordonarea, timpul de reacție și sănătatea articulațiilor, oferind în același timp un antrenament atât pentru corp, cât și pentru creier”.

Potrivit dr. James Gamrat, specialist în terapie fizică și director la The Spine & Health Center din New Jersey, SUA, mersul înapoi activează grupurile de mușchi care sunt opuse celor folosite în mod obișnuit la mersul înainte.

7 beneficii importante ale retro walking pentru corp și minte, potrivit antrenorilor

Mersul înapoi, cunoscut și sub numele de retro walking, aduce numeroase avantaje pentru corp și minte. Iată ce câștigă cei care își leagă adidașii și pornesc în această direcție mai puțin obișnuită:

1. Îmbunătățește echilibrul static și dinamic

Fiecare pas necesită atenție maximă, ceea ce face acest exercițiu extrem de eficient pentru dezvoltarea echilibrului – un factor important pentru longevitate.

2. Tonifică și întărește mușchii

Implicarea excentrică a fesierilor și a coapselor posterioare (hamstrings) contribuie la întărirea și tonifierea musculaturii.

3. Corectează postura

Mersul mai lent înapoi reduce balansul trunchiului și ajută la menținerea unei posturi corecte.

4. Face exercițiul de mers mai accesibil

Pentru persoanele cu afecțiuni neurologice, retro walking activează căi nervoase alternative și modele motorii diferite, facilitând astfel realizarea antrenamentului.

5. Crește concentrarea mentală

Această formă de cardio solicită creierul să fie atent la fiecare pas, îmbunătățind controlul neuromuscular general.

6. O alternativă la cardio-ul cu impact ridicat

Mersul înapoi crește ritmul cardiac fără a pune presiune excesivă pe articulații, fiind ideal pentru cei care nu pot face alergare sau exerciții cu impact ridicat.

7. Arde mai multe calorii

Retro walking consumă mai multă energie decât mersul înainte, ajutând la arderea mai multor calorii într-un timp mai scurt.

Cum să începi mersul înapoi sau retro walking

Secretul retro walking este să începi treptat, cu atenție.

Alege o suprafață sigură și plană, cum ar fi o bandă de alergare sau o pistă, și începe cu intervale scurte: de exemplu, 30 de secunde de mers înapoi, urmate de un minut de mers normal înainte.

Concentrează-te pe menținerea unei posturi corecte: pieptul ridicat, umerii trași ușor în spate și pași mici, conștienți. Pe măsură ce coordonarea se îmbunătățește, crește treptat ritmul și durata exercițiului.

Siguranța este esențială în mersul cu spatele

  • Dacă te antrenezi în aer liber, alege un traseu liber de obstacole și aruncă câte o privire peste umăr la fiecare câțiva pași.
  • Pe bandă de alergare, pornește la cea mai mică viteză, ține-te de bare la început și eliberează-te doar când simți că ai prins ritmul.
  • Iluminatul bun, încălțămintea adecvată și mișcările controlate reduc semnificativ riscul de accidentări.

Dacă ești consecvent, doar 10–15 minute pe zi de mers înapoi de trei ori pe săptămână pot aduce beneficii remarcabile: echilibru mai bun, picioare mai puternice și coordonare îmbunătățită.

Pentru cei mai avansați, mersul înapoi poate fi integrat în încălzire sau în rutina de relaxare după antrenament, aducând un plus valoros oricărui program de exerciții.

De ce să incluzi mersul înapoi în rutina ta zilnică

Mersul înapoi, cunoscut și sub numele de retro walking sau mersul pe jos cu spatele, este un exercițiu simplu, dar extrem de eficient pentru corp și minte. Practicat doar 10–15 minute pe zi, de câteva ori pe săptămână, poate:

  • Îmbunătăți echilibrul și coordonarea.
  • Tonifia și întări mușchii picioarelor, fesierii și abdomenul.
  • Susține postura corectă.
  • Crește conștientizarea spațială și sănătatea articulațiilor.
  • Arde mai multe calorii decât mersul normal

Indiferent dacă îl integrezi ca parte a antrenamentului cardio, în rutina de recuperare sau ca exercițiu zilnic pentru sănătate, mersul înapoi este un obicei surprinzător care aduce beneficii reale pentru viața de zi cu zi.

Începe astăzi cu câteva minute pe zi de retro walking și simte diferența în corp și minte!

