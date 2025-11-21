Arma secretă în lupta cu kilogramele. Experții dezvăluie: două alimente despre care n-ai fi crezut că funcționează

Două alimente la care, probabil, majoritatea oamenilor se gândesc cel mai puțin când își propun să piardă kilograme ar putea fi armele secrete care să te ajute la atingerea obiectivele de slăbire, potrivit unui expert în fitness, citat de GB News.

Specialistul în culturism Nader Qudimat, consultant la Bodybuilding Reviews, a explicat că iaurtul grecesc și nucile au proprietăți unice care le fac deosebit de eficiente pentru gestionarea greutății.

Nutrienții conținuți de aceste alimente susțin pierderea în greutate

Dovezile științifice pe care se bazează aceste afirmații sunt nu doar simple, ci și practice.

„Pentru că proteinele cresc senzația de sațietate, scad foamea și ajută la controlul poftei de mâncare, se consumă mai puține calorii pe parcursul zilei.", a declarat Nader Qudimat pentru GB News.

Mai mult, calciul din iaurtul grecesc poate ajuta corpul să absoarbă mai puțină grăsime din alimente, oferind un impuls suplimentar eforturilor de slăbit.

„Iaurtul grecesc este, de asemenea, o sursă excelentă de probiotice, microorganisme utile ce susțin sănătatea intestinală”, a explicat Qudimat.

Bacteriile intestinale sănătoase au fost asociate, de mult timp, cu un control mai bun al greutății.

În ciuda reputației lor de alimente hipercalorice, nucile pot susține și ele eforturile de slăbire.

Specialistul a explicat că grăsimile din nuci – în special cele mononesaturate și polinesaturate – pot ajuta la instalarea sațietății și pot reduce riscul de a mânca prea mult.

„Conțin, de asemenea, o cantitate mare de fibre și proteine, care te ajută să rămâi sătul și mulțumit și e mai puțin probabil să alegi gustări dăunătoare”, a explicat el.

Nutrienții amintiți lucrează împreună pentru a reduce poftele pe parcursul zilei, arată sursa citată.

Dincolo de gestionarea greutății, o astfel de gustare oferă vitamine, minerale și antioxidanți esențiali de care corpul are nevoie pentru a rămâne sănătos, aducând beneficii atât taliei, cât și stării generale de bine, notează GB News.

Cele mai bune tipuri de iaurt grecesc și nuci pentru slăbit

Referitor la iaurtul grecesc, Qudimat recomandă variantele simple, cu conținut scăzut de grăsimi, în locul opțiunilor aromate, care adesea conțin îndulcitori suplimentari sau ingrediente artificiale.

Când vine vorba de nuci, specialistul explică:

„Nucile te pot ajuta să slăbești, dar ar trebui să le consumi cu moderație și să alegi variante nesărate pentru a-ți limita consumul de sodiu”.