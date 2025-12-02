Video Un antrenor de fitness rus a murit după un maraton de fast-food pentru a demonstra eficiența programului său de slăbit

Un antrenor de fitness și influencer rus, în vârstă de 30 de ani, a murit în somn după ce și-a forțat corpul să consume cantități uriașe de fast-food, într-o încercare riscantă de a demonstra eficiența programului său de slăbire.

Dmitri Nuyanzin, cunoscut în Orenburg și pe rețelele de socializare, a petrecut săptămâni întregi consumând junk-food ca parte a unui „maraton” menit să inspire clienții să slăbească alături de el. Tânărul ajunsese să ingereze până la 10.000 de kilocalorii pe zi și plănuia să câștige cel puțin 25 kg pentru a demonstra apoi cât de repede poate reveni la greutatea normală, relatează Daily Mail.

Potrivit canalului Ostorozhno Novosti, inima lui a cedat în timp ce dormea. Cu o zi înainte, el își anulase sesiunile de antrenament, spunând prietenilor că se simte rău și că intenționează să meargă la doctor. Trei zile mai târziu, Dmitri a fost înmormântat în Orenburg.

Documentarea provocării online

Nuyanzin a prezentat public procesul dramatic de creștere în greutate pe platforma sa de socializare, arătând „dieta zilnică” urmăritorilor săi. Aceasta includea patiserie și tort la micul dejun, colțunași cu maioneză la prânz și un burger cu două pizza mici la cină. De asemenea, recunoștea că ronțăia chipsuri pe tot parcursul zilei.

Pe 18 noiembrie, el anunța că ajunsese la 105 kg, acumulând cel puțin 13 kg într-o lună. Regulile provocării sale promiteau că oricine cântărind peste 100 kg și reușind să piardă 10% din greutatea corporală până la Anul Nou va câștiga 10.000 de ruble (aproximativ 111 euro) plătite direct de el.

„În prezent mă îngraș pentru cursul meu de slăbire și aceasta este dieta mea de 10.000 de calorii”, le-a spus urmăritorilor săi. „La micul dejun am un platou de patiserie și jumătate de tort. La prânz, de obicei mănânc 800 de grame de colțunași cu maioneză. Pe parcursul zilei pot ronțăi chipsuri, iar la cină am un burger și două pizza mici, fie la cafenea, fie livrate acasă”.

Carieră și amintiri

Dmitri era absolvent al Școlii Olimpice de Rezervă din Orenburg și al Universității Naționale de Fitness din Sankt Petersburg și a lucrat timp de un deceniu ca antrenor personal pentru sportivi de elită din Rusia. Prietenii îl descriau drept o persoană „luminoasă”, „pozitivă” și „extraordinară”, iar mesajele de condoleanțe au inundat rețelele sociale.

„Dima, este atât de trist că ai plecat atât de devreme… un om incredibil”, a scris un prieten. Altul a adăugat: „Sunt în șoc total. De ce Dumnezeu ia cei mai buni oameni?”

Moartea lui vine la câteva luni după decesul altui influencer de fitness, bodybuilderul belarus Ilya „Golem” Yefimchuk, 36 de ani, care a murit de infarct în septembrie. Yefimchuk consuma zilnic 16.500 de kilocalorii pentru a-și menține greutatea de 158 kg.

Dmitri Nuyanzin, care era căsătorit și nu avea copii, a fost condamnat anterior în 2022 la opt luni de închisoare într-o colonie penitenciară rusă pentru posesie de droguri, după care și-a reluat cariera de antrenor. Prietenii săi au relatat că inima sa „s-a oprit din bătăi în somn”.