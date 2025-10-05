Paradoxul oboselii. Cum să ai energie nelimitată în fiecare zi, simplu și rapid. Sfaturile neurologilor

E contraintuitiv, dar funcționează: oamenii care par să aibă energie nelimitată fac același lucru în fiecare zi – fac mișcare.

Un studiu recent arată că peste 13% dintre adulții americani se simt obosiți sau epuizați aproape în fiecare zi. Oboseala este deja considerată o problemă globală, cu multiple cauze: lipsa somnului, stresul cronic, probleme medicale sau chiar depresia. Dar dacă dormi suficient și totuși te trezești fără vlagă, specialiștii spun că soluția ar putea fi mai simplă decât crezi.

În acest articol vei descoperi cum mișcarea zilnică îți poate crește energia, cum exercițiile fizice influențează funcționarea creierului și a celulelor, și câtă activitate este necesară pentru a combate oboseala cronică. Vei afla, de asemenea, strategii recomandate de neurologi pentru a te simți plin de energie zi de zi, cum să adaptezi exercițiile la propriul ritm și ce pași să urmezi dacă schimbările inițiale nu dau rezultate imediat.

Cum te ajută exercițiile fizice să ai mai multă energie zilnic – explicația neurologilor

„Fiecare celulă vie are nevoie de energie pentru a funcționa. Când faci mișcare, crești fluxul de sânge și oxigenul care ajunge în tot corpul – inclusiv la creier”, explică neurologul Clifford Segil de la Providence Saint John’s Health Center, California, citat de Parade.

Deși pare paradoxal să depui efort ca să ai mai multă energie, neuropsihologul Ciaran Michael Considine, în cadrul Departamentului de Neurologie al Centrului Medical Universitar Vanderbilt, subliniază că organismul reacționează exact invers decât te-ai aștepta: „Activitatea fizică face ca mitocondriile – centralele energetice ale celulelor – să funcționeze mai eficient. Rezultatul? Mai puțină oboseală și o rezistență crescută în activitățile zilnice”. El numește acest proces drept „paradoxul energiei” deși la fel de bine ar putea fi numit și „paradoxul oboselii”.

Pe lângă efectele biologice, exercițiile stimulează și chimia creierului: crește secreția de serotonină, dopamină și norepinefrină – neurotransmițători care dau senzația de vitalitate și motivație. „Chiar și o plimbare de 10 minute te poate lăsa mai treaz, mai revigorat și mai concentrat ore întregi”, explică dr. Considine.

Mișcarea zilnică: soluția pentru oboseala cronică și lipsa energiei

Beneficiile nu sunt doar imediate, ci și de lungă durată. Exercițiile fizice reduc inflamația cronică, un factor tăcut dar major al epuizării de zi cu zi.

„Exercițiile fizice declanșează un lanț pozitiv de reacții care construiesc rezerve de energie în timp. Mulți pacienți mai în vârstă sunt surprinși să afle că inflamația cronică de grad scăzut contribuie semnificativ la senzația persistentă de oboseală. Exercițiile fizice sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate această scurgere ascunsă de energie”, adaugă dr. Considine.

În plus, spun specialiștii, mișcarea are și un efect psihologic puternic: „Când reușești să duci la capăt un antrenament, îți crești încrederea în tine și asta se traduce prin mai multă energie și în alte aspecte ale vieții”.

Un alt bonus esențial: somnul. Mișcarea regulată te ajută să adormi mai repede, să dormi mai profund și să te trezești mai odihnit. „Se creează un ciclu benefic de auto-întărire – mai mult somn, somn mai bun, mai multă energie, mai multă motivație și stare de spirit stabilă”, adaugă dr. Considine.

Câtă mișcare ai nevoie zilnic pentru energie și vitalitate

De câtă mișcare zilnică este nevoie? Depinde. „Datele indică faptul că exercițiile fizice moderate zilnice aduc beneficii semnificative, chiar și în comparație cu activitatea intensă și constantă”, spune dr. Segil.

Ghidurile americane privind exercițiile fizice recomandă 150 – 300 de minute de activitate aerobă de intensitate moderată pe săptămână. „Asta înseamnă doar 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, de activități precum mers rapid, înot sau ciclism. La acestea se adaugă exerciții de întărire a mușchilor, cum ar fi ridicarea de greutăți, folosirea benzilor de rezistență sau exerciții cu greutatea corpului, cel puțin două zile pe săptămână”, mai menționează dr. Considine.

Specialistul subliniază și că: „Nu există prag minim. Chiar și o activitate ușoară e mai bună decât deloc. Important e să fii constant”.

Ce să faci dacă exercițiile nu îți cresc energia rapid

Răbdarea e cheia. Creșterea nivelului de energie poate dura câteva săptămâni sau chiar două-trei luni. În plus, intensitatea contează: mulți încep în forță și obosesc rapid. Soluția este să ajustezi ritmul, să alegi activități plăcute și să construiești antrenamentul treptat: „Răspunsul nu este neapărat să faceți mai multă mișcare, ci să vă antrenați într-un mod mai inteligent”.

Pe lângă mișcare, specialiștii atrag atenția și asupra alimentației echilibrate - cu multe fructe, legume, proteine și carbohidrați complecși -, sănătății mintale și a unui stil de viață ordonat. „Depresia, problemele tiroidiene, anemia, deficiențele de vitamine, tulburările de somn, ori chiar efectele secundare ale medicamentelor pot să reducă energia zilnică”, mai spune dr. Segil.

De aceea, dacă ai făcut schimbări și totuși te simți epuizat, medicii recomandă să consulți un specialist pentru a exclude cauze medicale ascunse.

Rețeta oamenilor plini de energie: sfaturi de la neurologi

Rețeta oamenilor plini de energie nu e un secret complicat: mișcarea zilnică. Fie că e vorba de o plimbare, câteva exerciții acasă sau o oră de sport, activitatea fizică are puterea de a transforma nu doar corpul, ci și nivelul de energie, starea de spirit și chiar calitatea vieții. Adaugă somn odihnitor, alimentație echilibrată și gestionarea stresului, iar rezultatele vor fi vizibile.

Așa că data viitoare când simți că oboseala îți taie elanul, încearcă exact ceea ce pare contraintuitiv: ridică-te și fă câțiva pași. Creierul și corpul tău îți vor mulțumi. Tu ce strategii folosești pentru a rămâne plin de energie?