search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Paradoxul oboselii. Cum să ai energie nelimitată în fiecare zi, simplu și rapid. Sfaturile neurologilor

0
0
Publicat:

E contraintuitiv, dar funcționează: oamenii care par să aibă energie nelimitată fac același lucru în fiecare zi – fac mișcare.

Oameni în pădure, în natură, care se bucură de toamnă și de energie Foto Unsplash
oamenii care par să aibă energie nelimitată fac același lucru în fiecare zi: se mișcă Foto Unsplash

Un studiu recent arată că peste 13% dintre adulții americani se simt obosiți sau epuizați aproape în fiecare zi. Oboseala este deja considerată o problemă globală, cu multiple cauze: lipsa somnului, stresul cronic, probleme medicale sau chiar depresia. Dar dacă dormi suficient și totuși te trezești fără vlagă, specialiștii spun că soluția ar putea fi mai simplă decât crezi.

În acest articol vei descoperi cum mișcarea zilnică îți poate crește energia, cum exercițiile fizice influențează funcționarea creierului și a celulelor, și câtă activitate este necesară pentru a combate oboseala cronică. Vei afla, de asemenea, strategii recomandate de neurologi pentru a te simți plin de energie zi de zi, cum să adaptezi exercițiile la propriul ritm și ce pași să urmezi dacă schimbările inițiale nu dau rezultate imediat.

Cum te ajută exercițiile fizice să ai mai multă energie zilnic – explicația neurologilor

„Fiecare celulă vie are nevoie de energie pentru a funcționa. Când faci mișcare, crești fluxul de sânge și oxigenul care ajunge în tot corpul – inclusiv la creier”, explică neurologul Clifford Segil de la Providence Saint John’s Health Center, California, citat de Parade.

Deși pare paradoxal să depui efort ca să ai mai multă energie, neuropsihologul Ciaran Michael Considine, în cadrul Departamentului de Neurologie al Centrului Medical Universitar Vanderbilt, subliniază că organismul reacționează exact invers decât te-ai aștepta: „Activitatea fizică face ca mitocondriile – centralele energetice ale celulelor – să funcționeze mai eficient. Rezultatul? Mai puțină oboseală și o rezistență crescută în activitățile zilnice”. El numește acest proces drept „paradoxul energiei” deși la fel de bine ar putea fi numit și „paradoxul oboselii”.

Pe lângă efectele biologice, exercițiile stimulează și chimia creierului: crește secreția de serotonină, dopamină și norepinefrină – neurotransmițători care dau senzația de vitalitate și motivație. „Chiar și o plimbare de 10 minute te poate lăsa mai treaz, mai revigorat și mai concentrat ore întregi”, explică dr. Considine.

Mișcarea zilnică: soluția pentru oboseala cronică și lipsa energiei

Beneficiile nu sunt doar imediate, ci și de lungă durată. Exercițiile fizice reduc inflamația cronică, un factor tăcut dar major al epuizării de zi cu zi.

„Exercițiile fizice declanșează un lanț pozitiv de reacții care construiesc rezerve de energie în timp. Mulți pacienți mai în vârstă sunt surprinși să afle că inflamația cronică de grad scăzut contribuie semnificativ la senzația persistentă de oboseală. Exercițiile fizice sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate această scurgere ascunsă de energie”, adaugă dr. Considine.

Citește și: Căscatul excesiv: semnal de alarmă pentru sănătate. Ce spun specialiștii despre cauzele ascunse și soluțiile eficiente

În plus, spun specialiștii, mișcarea are și un efect psihologic puternic: „Când reușești să duci la capăt un antrenament, îți crești încrederea în tine și asta se traduce prin mai multă energie și în alte aspecte ale vieții”.

Un alt bonus esențial: somnul. Mișcarea regulată te ajută să adormi mai repede, să dormi mai profund și să te trezești mai odihnit. „Se creează un ciclu benefic de auto-întărire – mai mult somn, somn mai bun, mai multă energie, mai multă motivație și stare de spirit stabilă”, adaugă dr. Considine.

Câtă mișcare ai nevoie zilnic pentru energie și vitalitate

De câtă mișcare zilnică este nevoie? Depinde. „Datele indică faptul că exercițiile fizice moderate zilnice aduc beneficii semnificative, chiar și în comparație cu activitatea intensă și constantă”, spune dr. Segil.

Ghidurile americane privind exercițiile fizice recomandă 150 – 300 de minute de activitate aerobă de intensitate moderată pe săptămână. „Asta înseamnă doar 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, de activități precum mers rapid, înot sau ciclism. La acestea se adaugă exerciții de întărire a mușchilor, cum ar fi ridicarea de greutăți, folosirea benzilor de rezistență sau exerciții cu greutatea corpului, cel puțin două zile pe săptămână”, mai menționează dr. Considine.

Specialistul subliniază și că: „Nu există prag minim. Chiar și o activitate ușoară e mai bună decât deloc. Important e să fii constant”.

Ce să faci dacă exercițiile nu îți cresc energia rapid

Răbdarea e cheia. Creșterea nivelului de energie poate dura câteva săptămâni sau chiar două-trei luni. În plus, intensitatea contează: mulți încep în forță și obosesc rapid. Soluția este să ajustezi ritmul, să alegi activități plăcute și să construiești antrenamentul treptat: „Răspunsul nu este neapărat să faceți mai multă mișcare, ci să vă antrenați într-un mod mai inteligent”.

Citește și: Hormonii care îți sabotează viața. De ce te simți obosit, nu slăbești și îți cade părul, chiar dacă faci totul „corect”

Pe lângă mișcare, specialiștii atrag atenția și asupra alimentației echilibrate - cu multe fructe, legume, proteine și carbohidrați complecși -, sănătății mintale și a unui stil de viață ordonat. „Depresia, problemele tiroidiene, anemia, deficiențele de vitamine, tulburările de somn, ori chiar efectele secundare ale medicamentelor pot să reducă energia zilnică”, mai spune dr. Segil.

De aceea, dacă ai făcut schimbări și totuși te simți epuizat, medicii recomandă să consulți un specialist pentru a exclude cauze medicale ascunse.

Rețeta oamenilor plini de energie: sfaturi de la neurologi

Rețeta oamenilor plini de energie nu e un secret complicat: mișcarea zilnică. Fie că e vorba de o plimbare, câteva exerciții acasă sau o oră de sport, activitatea fizică are puterea de a transforma nu doar corpul, ci și nivelul de energie, starea de spirit și chiar calitatea vieții. Adaugă somn odihnitor, alimentație echilibrată și gestionarea stresului, iar rezultatele vor fi vizibile.

Așa că data viitoare când simți că oboseala îți taie elanul, încearcă exact ceea ce pare contraintuitiv: ridică-te și fă câțiva pași. Creierul și corpul tău îți vor mulțumi. Tu ce strategii folosești pentru a rămâne plin de energie?

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok”
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii care beneficiază
playtech.ro
image
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Pensionarea mai devreme! Cât costă în 2025 să ajungi senior înainte de termen. Vechimea în muncă s-a scumpit
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!