Vineri, 8 August 2025
Epuizat fără motiv. Medicii dezvăluie legătura surprinzătoare dintre intestin și oboseala cronică

Publicat:

Te simți constant epuizat, fără vlagă, incapabil să te concentrezi sau, pur și simplu, prins într-o stare de monotonie greu de explicat? Nu ești singur. Oboseala cronică afectează milioane de oameni și, de multe ori, trece neobservată sau este pusă pe seama stresului cotidian. Însă specialiștii atrag atenția că, în spatele acestei stări, s-ar putea ascunde ceva mai profund: sănătatea precară a intestinului.

O femeie care cască la birou semn al nivelului scăzut de energie Foto stylist co uk
Sănătatea intestinală îți poate afecta nivelul de energie Foto stylist co uk

Deși poate părea surprinzător, legătura dintre sistemul digestiv și nivelul de energie este tot mai des analizată de cercetători. Sănătatea intestinală deficitară ar putea fi unul dintre factorii care contribuie la apariția oboselii. Totuși, conexiunea exactă dintre cele două nu este încă pe deplin înțeleasă, explică dr. Rabia de Latour, medic gastroenterolog și șefa secției de endoscopie la NYC Health + Hospitals/Bellevue, citată de Parade: „Știința este încă în plină dezvoltare în acest domeniu”.

Potrivit Clinicii Cleveland, oboseala severă nu înseamnă doar lipsă de somn sau motivație. Ea poate implica dificultăți de concentrare, anxietate, depresie, slăbiciune fizică și un nivel general scăzut de energie – o combinație epuizantă care poate afecta grav calitatea vieții.

Un sondaj realizat în 2022 de Centrul Național de Statistică a Sănătății din SUA a arătat că aproximativ 13,5% dintre adulții americani se simt „foarte obosiți sau epuizați” în cea mai mare parte a timpului – un procent deloc neglijabil.

Specialiștii avertizează că, deși oboseala poate avea multiple cauze – de la un stil de viață dezechilibrat până la afecțiuni ascunse – sănătatea intestinului este un aspect esențial care nu ar trebui ignorat. Mai jos vei descoperi ce trebuie să știi despre legătura dintre oboseală și microbiomul intestinal și când este momentul să consulți un medic.

Simptomul sănătății intestinale precare care este adesea ignorat

Unele studii au identificat o legătură între disbioză – dezechilibrul florei intestinale – și anumite forme de oboseală, spune dr. de Latour. De asemenea, cercetătorii au observat diferențe în microbiomul intestinal al persoanelor cu sindrom de oboseală cronică comparativ cu al celor care nu suferă de această afecțiune.

„Sănătatea intestinului este strâns legată de modul în care organismul își reglează nivelul de energie”, explică dr. Aubrey Grant, cardiolog sportiv la MedStar Health, Washington D.C. Și, cel mai probabil, este o relație bidirecțională. Microbiomul intestinal influențează inflamația, absorbția nutrienților și producția de neurotransmițători, spune el: „Disbioza poate duce la inflamație sistemică, metabolism dereglat și perturbări în circuitele serotoninei și dopaminei – toate acestea contribuind la apariția oboselii”.

Probioticele (precum iaurtul) și alimentele antiinflamatoare (fructele și legumele) susțin sănătatea florei intestinale și, totodată, contribuie la un nivel mai ridicat de energie, spune dr. de Latour. Așadar, dacă aceste alimente lipsesc în mod obișnuit din dietă, este posibil ca oboseala să fie un semn că microbiomul tău are de suferit.

Afecțiuni intestinale care pot provoca oboseală

Dacă oboseala ta are legătură cu sănătatea intestinului, este foarte probabil să apară și alte simptome, spune dr. Grant. Printre acestea se pot număra: balonare, dureri abdominale, constipație, diaree, modificări ale apetitului, scădere inexplicabilă în greutate, greață sau prezența sângelui în scaun.

Există multe cauze posibile ale oboselii, însă dr. de Latour subliniază una importantă: anemia – o afecțiune în care nivelul globulelor roșii este scăzut, iar organismul nu mai produce sânge în mod eficient. Atunci când anemia este provocată de un deficit de fier, spune ea, „ne îngrijorăm în special de pierderi mici, invizibile, de sânge – care pot proveni de la o tumoră sau un polip mare în tractul gastrointestinal”. În astfel de cazuri, medicii pot recomanda o endoscopie pentru a examina sistemul digestiv.

Afecțiuni precum boala celiacă pot duce la anemie feriprivă (prin deficit de fier), deoarece inflamația intestinului subțire afectează capacitatea organismului de a absorbi fierul. De asemenea, boala inflamatorie intestinală (precum Crohn sau colita ulcerativă) poate provoca anemie.

Alte cauze posibile de oboseală, explică dr. Grant, includ:

  • Sindromul de colon iritabil (IBS),
  • Gastrita cronică,
  • Suprapopularea bacteriană a intestinului subțire (SIBO).

Aceste afecțiuni pot contribui la oboseală prin mecanisme precum malabsorbția nutrienților, inflamația cronică sau activarea sistemului imunitar.

Când să mergi la medic

Dacă te confrunți cu oboseală și bănuiești că ar putea avea legătură cu sănătatea intestinală, dr. de Latour recomandă să fii atent la anumite semnale de alarmă. Printre acestea se numără:

  • anemia feriprivă (prin lipsă de fier);
  • sânge în scaun;
  • modificări ale tranzitului intestinal sau ale aspectului scaunului;
  • scădere în greutate neintenționată.

Este cu atât mai important să urmărești aceste simptome dacă ai antecedente familiale de cancer de colon, adaugă ea.

Dacă oboseala persistă mai mult de câteva săptămâni, mai ales în combinație cu oricare dintre aceste simptome, este esențial să consulți un medic, spune dr. Grant. Cel mai probabil, vor fi recomandate analize de sânge și, dacă este cazul, o endoscopie pentru a verifica eventualele probleme la nivelul tractului gastrointestinal, explică dr. de Latour.

Viață sănătoasă

