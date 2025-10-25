search
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja și creierul: cum previn statinele și genele demența

Publicat:

Reducerea colesterolului crescut ar putea proteja atât inima, cât și creierul, scăzând riscul de demență, arată o meta-analiză care a inclus aproape 1 milion de participanți.

Reprezentări ale creierului și ale modului în care este afectat de anumite obiceiuri Colaj DMS
Medicamentele care scad colesterolul, la fel ca anumite alimente, pot proteja și creierul Colaj DMS

Rezultatele, publicate în prestigioasa revistă științifică Alzheimer’s & Dementia, sugerează că medicamentele frecvent utilizate pentru scăderea colesterolului – precum statinele și ezetimib – pot avea efecte benefice și asupra sănătății cognitive.

În continuare, cititorii vor afla cum genele influențează colesterolul și riscul de demență, ce rol joacă ateroscleroza în deteriorarea creierului și ce perspective deschid studiile clinice pentru prevenția acestei boli neurodegenerative.

Colesterolul LDL și riscul de demență: dovezi noi dintr-un studiu amplu

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Bristol (Marea Britanie) și Spitalul Universitar din Copenhaga (Danemarca), se bazează pe cercetări anterioare care au asociat colesterolul „rău” (lipoproteinele cu densitate joasă – LDL-C) cu apariția demenței. Nu este o idee nouă, însă această analiză oferă unul dintre cele mai detaliate seturi de date și cele mai solide dovezi de până acum privind existența acestei legături și sugerează că tratamentele ar putea aborda ambele probleme simultan.

„Datele actuale indică faptul că reducerea colesterolului mai devreme în viață ar putea diminua riscul de demență mai târziu”, scriu autorii în articolul publicat.

Genele care reduc colesterolul pot scădea riscul de demență

Studiul nu a urmărit persoane care luau medicamente pentru colesterol, ci a folosit variante genetice asociate cu niveluri mai scăzute de colesterol drept substitut pentru o viață întreagă de tratament cu statine – o metodă cunoscută sub numele de randomizare mendeliană.

Un avantaj esențial al comparării genelor este că această metodă elimină influența unor factori greu de măsurat cu precizie, precum alimentația sau nivelul de activitate fizică.

Randomizare mendeliană: metoda care leagă colesterolul de sănătatea creierului

Echipa de cercetători a descoperit o corelație semnificativă între predispoziția genetică pentru un nivel scăzut al colesterolului și un risc redus de demență, sugerând că mecanismele biologice influențate de genele care mențin colesterolul la cote mici – aceleași mecanisme vizate de statine și ezetimib – pot influența și probabilitatea apariției demenței.

„Ceea ce arată studiul nostru este că persoanele care au aceste variante genetice ce reduc colesterolul par să aibă un risc semnificativ mai mic de a dezvolta demență”, a declarat Liv Tybjærg Nordestgaard, biochimist clinic care a făcut parte din echipa de la Universitatea din Bristol pe durata cercetării.

Ateroscleroza și rolul său în apariția demenței

Prin folosirea metodei de randomizare mendeliană, combinată cu un set de date extins, cercetătorii au putut demonstra cu un grad ridicat de certitudine că nivelurile mai scăzute de colesterol determinate genetic reprezintă, cel mai probabil, motivul pentru care unele persoane au un risc mai mic de demență.

Autorii studiului sugerează că ateroscleroza – acumularea de depozite grase de colesterol în vasele de sânge – ar putea fi un element-cheie al mecanismului bolii. Acest proces poate duce la afectarea creierului, iar se știe că anumite forme de demență sunt cauzate de probleme legate de fluxul insuficient de sânge către creier.

Reducerea colesterolului: o strategie promițătoare pentru prevenția demenței

Cercetătorii speră ca, în viitor, să fie realizate studii clinice în care medicamentele pentru reducerea colesterolului să fie administrate direct participanților, pentru a observa dacă efectele de protecție asupra creierului se confirmă și în practică.

„Ar fi un pas firesc și extrem de valoros să se desfășoare studii clinice randomizate pe o perioadă de 10 până la 30 de ani, de exemplu, în care participanților li se administrează medicamente care scad colesterolul, iar apoi se analizează riscul de a dezvolta demență”, explică Liv Tybjærg Nordestgaard.

Dacă aceste studii clinice vor confirma efectele protectoare ale medicamentelor care reduc colesterolul, ar putea deschide calea către strategii eficiente de prevenție a demenței și de menținere a sănătății creierului pe termen lung. Rezultatele ar putea oferi dovezi solide pentru utilizarea statinelor și a altor tratamente hipolipemiante nu doar pentru protecția inimii, ci și pentru reducerea riscului de demență, subliniind importanța monitorizării colesterolului în prevenția bolilor neurodegenerative.

