search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori: cum să recunoști riscul din timp

0
0
Publicat:

În fiecare an, zece milioane de oameni din întreaga lume sunt diagnosticați cu demență – un număr fără precedent. Potrivit organizației Alzheimer’s Society, aproximativ un milion de persoane din Regatul Unit trăiesc în prezent cu această boală, iar studiile estimează că cifra va crește la 1,6 milioane până în 2050.

O tânără care alină o persoană în vârstă care probabil suferă de Alzheimer Foto Shutterstock
Detectează din timp Alzheimer-ul prin cele 5 schimbări subtile în vorbire Foto Shutterstock

Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză de demență și provoacă un declin al memoriei și al capacităților cognitive. Este o afecțiune care modifică modul în care creierul funcționează și se agravează în timp. Detectarea timpurie a semnelor de Alzheimer poate ajuta pacienții și îngrijitorii să beneficieze de sprijin și tratamente adecvate.

Un mod eficient de a observa debutul bolii este prin urmărirea schimbărilor în modul în care o persoană folosește limbajul. Problemele de vorbire noi sunt, de fapt, unul dintre primele semne ale declinului mental care pot indica Alzheimer, potrivit The Conversation.  

Iată cinci semne timpurii legate de vorbire care ar putea semnala un risc de Alzheimer – recunoașterea lor din timp poate face diferența în protejarea memoriei și a sănătății creierului.

Cum să recunoști semnele inițiale ale declinului cognitiv prin vorbire

Deși fiecare persoană poate uita ocazional cuvinte, anumite schimbări în modul de exprimare pot fi semne timpurii ale declinului cognitiv. Mai jos sunt cinci indicii legate de vorbire care merită atenție, deoarece pot indica debutul Alzheimer-ului.

1. Pauze, ezitări și exprimare vagă

Unul dintre cele mai recunoscute simptome ale bolii Alzheimer este dificultatea de a-și aminti cuvinte precise, ceea ce poate duce adesea la pauze frecvente sau prelungite și la ezitări în vorbire.

Atunci când o persoană cu Alzheimer încearcă să își amintească un cuvânt, poate vorbi vag, folosind termeni generici precum „lucru” sau descriind obiectul fără a-l numi direct.

De exemplu, dacă nu își amintește cuvântul „câine”, ar putea spune: „Oamenii îi au ca animale de companie… latră… eu aveam unul când eram copil”.

2. Folosirea greșită a cuvintelor

Dificultatea de a-și aminti cuvântul corect poate fi un semn timpuriu al bolii Alzheimer. Persoanele afectate pot înlocui un cuvânt pe care încearcă să îl rostească cu altul legat de acesta.

Citește și: Cele trei vârste-cheie la care creierul începe să se degradeze și ce poți face pentru a încetini procesul

De exemplu, în loc să spună „câine”, ar putea folosi un alt animal din aceeași categorie, cum ar fi „pisică”. În stadiile incipiente ale bolii, aceste înlocuiri sunt adesea mai generale: de exemplu, spun „animal” în loc de „pisică”.

3. Vorbirea despre activitate, în locul efectuării ei

O persoană cu Alzheimer poate întâmpina dificultăți în finalizarea unor sarcini. În loc să realizeze efectiv activitatea, poate vorbi despre sentimentele pe care le are legate de aceasta, să-și exprime îndoieli sau să amintească de abilitățile pe care le avea înainte. De exemplu, ar putea spune: „Nu sunt sigur că pot face asta” sau „Eram bun la asta înainte”, în loc să se concentreze direct asupra sarcinii.

4. Vocabular redus

Un semn mai subtil al bolii Alzheimer este tendința de a folosi un limbaj simplificat, bazându-se pe cuvinte comune. Persoanele cu Alzheimer repetă adesea aceleași verbe, substantive și adjective, în loc să folosească un vocabular mai variat. De asemenea, pot folosi frecvent cuvinte precum „și”, „dar” sau „aceasta” pentru a lega propozițiile.

5. Dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite

Persoanele cu Alzheimer pot întâmpina probleme în a-și aminti cuvinte, obiecte sau elemente care aparțin unui grup. Această dificultate este uneori utilizată și ca test cognitiv pentru diagnosticarea bolii.

Citește și: Un singur ou pe săptămână poate reduce riscul de Alzheimer cu până la 47%, susțin specialiștii

De exemplu, persoanele cu Alzheimer pot întâmpina dificultăți în a denumi lucruri dintr-o anumită categorie, cum ar fi diferite tipuri de alimente, părți ale corpului sau cuvinte care încep cu aceeași literă. Pe măsură ce boala progresează, aceste sarcini devin tot mai greu de realizat.

Boala Alzheimer și vârsta: Cum să recunoști semnele timpurii și riscul

Vârsta este principalul factor de risc pentru dezvoltarea bolii Alzheimer – șansele de a dezvolta boala se dublează la fiecare cinci ani după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Totuși, una din 20 de persoane diagnosticate cu Alzheimer are sub 65 de ani. Aceasta se numește Alzheimer cu debut precoce sau Alzheimer tânăr.

Deși este normal să uiți ocazional anumite cuvinte, problemele persistente sau care se agravează în a-ți aminti cuvintele, a vorbi fluent sau a folosi un vocabular variat pot fi un semn timpuriu al bolii Alzheimer.

Recunoașterea timpurie a acestor semne este deosebit de importantă pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta Alzheimer odată cu înaintarea în vârstă, cum ar fi cei cu sindrom Down.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
playtech.ro
image
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Cuvioasa Parascheva. De ce nu e bine să dai bani cu împrumut în 14 octombrie și ce mai este interzis azi
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică