5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori: cum să recunoști riscul din timp

În fiecare an, zece milioane de oameni din întreaga lume sunt diagnosticați cu demență – un număr fără precedent. Potrivit organizației Alzheimer’s Society, aproximativ un milion de persoane din Regatul Unit trăiesc în prezent cu această boală, iar studiile estimează că cifra va crește la 1,6 milioane până în 2050.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză de demență și provoacă un declin al memoriei și al capacităților cognitive. Este o afecțiune care modifică modul în care creierul funcționează și se agravează în timp. Detectarea timpurie a semnelor de Alzheimer poate ajuta pacienții și îngrijitorii să beneficieze de sprijin și tratamente adecvate.

Un mod eficient de a observa debutul bolii este prin urmărirea schimbărilor în modul în care o persoană folosește limbajul. Problemele de vorbire noi sunt, de fapt, unul dintre primele semne ale declinului mental care pot indica Alzheimer, potrivit The Conversation.

Iată cinci semne timpurii legate de vorbire care ar putea semnala un risc de Alzheimer – recunoașterea lor din timp poate face diferența în protejarea memoriei și a sănătății creierului.

Cum să recunoști semnele inițiale ale declinului cognitiv prin vorbire

Deși fiecare persoană poate uita ocazional cuvinte, anumite schimbări în modul de exprimare pot fi semne timpurii ale declinului cognitiv. Mai jos sunt cinci indicii legate de vorbire care merită atenție, deoarece pot indica debutul Alzheimer-ului.

1. Pauze, ezitări și exprimare vagă

Unul dintre cele mai recunoscute simptome ale bolii Alzheimer este dificultatea de a-și aminti cuvinte precise, ceea ce poate duce adesea la pauze frecvente sau prelungite și la ezitări în vorbire.

Atunci când o persoană cu Alzheimer încearcă să își amintească un cuvânt, poate vorbi vag, folosind termeni generici precum „lucru” sau descriind obiectul fără a-l numi direct.

De exemplu, dacă nu își amintește cuvântul „câine”, ar putea spune: „Oamenii îi au ca animale de companie… latră… eu aveam unul când eram copil”.

2. Folosirea greșită a cuvintelor

Dificultatea de a-și aminti cuvântul corect poate fi un semn timpuriu al bolii Alzheimer. Persoanele afectate pot înlocui un cuvânt pe care încearcă să îl rostească cu altul legat de acesta.

De exemplu, în loc să spună „câine”, ar putea folosi un alt animal din aceeași categorie, cum ar fi „pisică”. În stadiile incipiente ale bolii, aceste înlocuiri sunt adesea mai generale: de exemplu, spun „animal” în loc de „pisică”.

3. Vorbirea despre activitate, în locul efectuării ei

O persoană cu Alzheimer poate întâmpina dificultăți în finalizarea unor sarcini. În loc să realizeze efectiv activitatea, poate vorbi despre sentimentele pe care le are legate de aceasta, să-și exprime îndoieli sau să amintească de abilitățile pe care le avea înainte. De exemplu, ar putea spune: „Nu sunt sigur că pot face asta” sau „Eram bun la asta înainte”, în loc să se concentreze direct asupra sarcinii.

4. Vocabular redus

Un semn mai subtil al bolii Alzheimer este tendința de a folosi un limbaj simplificat, bazându-se pe cuvinte comune. Persoanele cu Alzheimer repetă adesea aceleași verbe, substantive și adjective, în loc să folosească un vocabular mai variat. De asemenea, pot folosi frecvent cuvinte precum „și”, „dar” sau „aceasta” pentru a lega propozițiile.

5. Dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite

Persoanele cu Alzheimer pot întâmpina probleme în a-și aminti cuvinte, obiecte sau elemente care aparțin unui grup. Această dificultate este uneori utilizată și ca test cognitiv pentru diagnosticarea bolii.

De exemplu, persoanele cu Alzheimer pot întâmpina dificultăți în a denumi lucruri dintr-o anumită categorie, cum ar fi diferite tipuri de alimente, părți ale corpului sau cuvinte care încep cu aceeași literă. Pe măsură ce boala progresează, aceste sarcini devin tot mai greu de realizat.

Boala Alzheimer și vârsta: Cum să recunoști semnele timpurii și riscul

Vârsta este principalul factor de risc pentru dezvoltarea bolii Alzheimer – șansele de a dezvolta boala se dublează la fiecare cinci ani după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Totuși, una din 20 de persoane diagnosticate cu Alzheimer are sub 65 de ani. Aceasta se numește Alzheimer cu debut precoce sau Alzheimer tânăr.

Deși este normal să uiți ocazional anumite cuvinte, problemele persistente sau care se agravează în a-ți aminti cuvintele, a vorbi fluent sau a folosi un vocabular variat pot fi un semn timpuriu al bolii Alzheimer.

Recunoașterea timpurie a acestor semne este deosebit de importantă pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta Alzheimer odată cu înaintarea în vârstă, cum ar fi cei cu sindrom Down.