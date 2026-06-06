search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fructele în care au fost găsite cel mai des urme de pesticide. Ce arată un raport european și ce spun specialiștii despre riscuri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trei tipuri de fructe se numără printre cele în care au fost detectate cel mai frecvent reziduuri de pesticide, potrivit unui raport publicat în 2024 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Specialiștii atrag atenția că simpla detectare a unor urme de pesticide într-un aliment nu înseamnă automat că acesta reprezintă un risc pentru sănătate.

Trei tipuri de fructe au cele mai multe pesticide. FOTO: Freepik
Trei tipuri de fructe au cele mai multe pesticide. FOTO: Freepik

Analiza, una dintre cele mai ample realizate la nivel european, a inclus mii de probe de alimente destinate consumului uman, colectate din numeroase state membre. Cu toate acestea, experții subliniază că majoritatea produselor verificate respectă limitele legale stabilite de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că riscul imediat pentru sănătatea consumatorilor este considerat redus, relatează El Economista.

Strugurii și căpșunele, în topul fructelor cu cele mai multe reziduuri detectate

Datele raportului arată că aproximativ 60% dintre probele de struguri de masă provenite din Spania au prezentat urme detectabile de pesticide, unul dintre cele mai ridicate procente înregistrate în Europa pentru această categorie de fructe.

Situația este și mai pronunțată în cazul căpșunelor. Peste 70% dintre probele analizate au conținut reziduuri de pesticide, ceea ce le plasează în fruntea clasamentului.

Specialiștii explică acest rezultat prin particularitățile de cultivare ale fructului. Căpșunele cresc în contact direct cu solul și sunt expuse unui număr mai mare de factori de mediu, ceea ce favorizează acumularea substanțelor utilizate pentru protejarea culturilor.

Portocalele completează lista fructelor în care au fost identificate frecvent urme de pesticide în urma controalelor efectuate de autoritățile europene.

Spania, printre țările cu cele mai multe probe analizate

Spania s-a situat pe locul al patrulea în Europa în ceea ce privește numărul de probe analizate, reprezentând aproximativ 8,6% din totalul mostrelor. Doar Germania și Franța au contribuit cu un număr mai mare de probe.

Rezultatele au oferit o imagine detaliată asupra nivelului de reziduuri din produsele agricole comercializate pe piața europeană și au permis identificarea categoriilor de alimente care necesită o monitorizare mai atentă.

Substanțe controversate aflate în atenția autorităților

Deși majoritatea probelor s-au încadrat în limitele legale admise, autoritățile europene urmăresc în continuare prezența unor substanțe controversate sau interzise.

Printre acestea se numără clorpirifosul, anumite neonicotinoide și piretroizi. Unele studii au asociat aceste substanțe cu efecte asupra dezvoltării neurologice a copiilor și a fătului în timpul sarcinii, precum și cu posibile efecte neurotoxice la adulți.

De asemenea, cercetările științifice au analizat posibile legături între expunerea pe termen lung la anumite pesticide și afecțiuni precum alergiile, bolile autoimune, tulburările tiroidiene, bolile renale sau unele afecțiuni neurodegenerative, inclusiv boala Parkinson.

Experții: prezența reziduurilor nu înseamnă automat un pericol

Specialiștii atrag atenția că simpla detectare a unor urme de pesticide într-un aliment nu înseamnă automat că acesta reprezintă un risc pentru sănătate.

Evaluarea pericolului depinde de mai mulți factori, inclusiv concentrația substanțelor, frecvența consumului și nivelul total de expunere al unei persoane.

În plus, spălarea atentă a fructelor înainte de consum poate contribui la eliminarea unei părți importante din reziduurile aflate la suprafața acestora, reducând astfel expunerea consumatorilor.

Beneficiile strugurilor: efecte pozitive în anumite tipuri de cancer, suport pentru funcția renală

Strugurii sunt fructe asociate în numeroase studii cu o serie de beneficii pentru sănătate. Consumul acestora poate avea efecte pozitive în anumite tipuri de cancer, poate susține sănătatea cardiovasculară și poate contribui la ameliorarea constipației. De asemenea, strugurii sunt considerați utili pentru menținerea sănătății oculare și a sănătății cerebrale, având potențialul de a sprijini longevitatea. Totodată, pot ajuta la reducerea riscului de obezitate și diabet de tip 2, pot stimula sistemul imunitar, pot contribui la protejarea sănătății oaselor și pot îmbunătăți funcția renală, printre alte efecte benefice asociate consumului regulat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Cine e fotbalistul care se iubește cu ”regina twerk-ului”. Tu îl știi?
fanatik.ro
image
Analist: Legea salarizării e atât de proastă că este mai ieftin să renunțăm la ea
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
digisport.ro
image
Undă verde pentru autostrada Brașov–Făgăraș. Traseul include ecoducte pentru urși, viaducte uriașe și 18 poduri
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Cele 3 momente care i-au schimbat viața lui Giovanni Becali: “N-am plecat din România ca să muncim ca fraierii!” Cum şi-a cunoscut nevasta: “Nu mai vreau să fac nimic!”
fanatik.ro
image
Contraamiralul Constantin Ciorobea dezvăluie ținta dronei de la Constanța. "Cine a preluat controlul a vrut să o ducă spre Oil Terminal"
ziare.com
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
De ce sunt urșii o prezență atât de comună pe Transfăgărășan, dar ocolesc turiștii în Munții Retezat: „Cum te vedeau, veneau spre tine cu labele întinse”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Bacalaureat 2026. Câți ani sunt valabile notele obținute și cât costă taxa de susținere a examenului
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații