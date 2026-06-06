Fructele în care au fost găsite cel mai des urme de pesticide. Ce arată un raport european și ce spun specialiștii despre riscuri

Trei tipuri de fructe se numără printre cele în care au fost detectate cel mai frecvent reziduuri de pesticide, potrivit unui raport publicat în 2024 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Specialiștii atrag atenția că simpla detectare a unor urme de pesticide într-un aliment nu înseamnă automat că acesta reprezintă un risc pentru sănătate.

Analiza, una dintre cele mai ample realizate la nivel european, a inclus mii de probe de alimente destinate consumului uman, colectate din numeroase state membre. Cu toate acestea, experții subliniază că majoritatea produselor verificate respectă limitele legale stabilite de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că riscul imediat pentru sănătatea consumatorilor este considerat redus, relatează El Economista.

Strugurii și căpșunele, în topul fructelor cu cele mai multe reziduuri detectate

Datele raportului arată că aproximativ 60% dintre probele de struguri de masă provenite din Spania au prezentat urme detectabile de pesticide, unul dintre cele mai ridicate procente înregistrate în Europa pentru această categorie de fructe.

Situația este și mai pronunțată în cazul căpșunelor. Peste 70% dintre probele analizate au conținut reziduuri de pesticide, ceea ce le plasează în fruntea clasamentului.

Specialiștii explică acest rezultat prin particularitățile de cultivare ale fructului. Căpșunele cresc în contact direct cu solul și sunt expuse unui număr mai mare de factori de mediu, ceea ce favorizează acumularea substanțelor utilizate pentru protejarea culturilor.

Portocalele completează lista fructelor în care au fost identificate frecvent urme de pesticide în urma controalelor efectuate de autoritățile europene.

Spania, printre țările cu cele mai multe probe analizate

Spania s-a situat pe locul al patrulea în Europa în ceea ce privește numărul de probe analizate, reprezentând aproximativ 8,6% din totalul mostrelor. Doar Germania și Franța au contribuit cu un număr mai mare de probe.

Rezultatele au oferit o imagine detaliată asupra nivelului de reziduuri din produsele agricole comercializate pe piața europeană și au permis identificarea categoriilor de alimente care necesită o monitorizare mai atentă.

Substanțe controversate aflate în atenția autorităților

Deși majoritatea probelor s-au încadrat în limitele legale admise, autoritățile europene urmăresc în continuare prezența unor substanțe controversate sau interzise.

Printre acestea se numără clorpirifosul, anumite neonicotinoide și piretroizi. Unele studii au asociat aceste substanțe cu efecte asupra dezvoltării neurologice a copiilor și a fătului în timpul sarcinii, precum și cu posibile efecte neurotoxice la adulți.

De asemenea, cercetările științifice au analizat posibile legături între expunerea pe termen lung la anumite pesticide și afecțiuni precum alergiile, bolile autoimune, tulburările tiroidiene, bolile renale sau unele afecțiuni neurodegenerative, inclusiv boala Parkinson.

Experții: prezența reziduurilor nu înseamnă automat un pericol

Specialiștii atrag atenția că simpla detectare a unor urme de pesticide într-un aliment nu înseamnă automat că acesta reprezintă un risc pentru sănătate.

Evaluarea pericolului depinde de mai mulți factori, inclusiv concentrația substanțelor, frecvența consumului și nivelul total de expunere al unei persoane.

În plus, spălarea atentă a fructelor înainte de consum poate contribui la eliminarea unei părți importante din reziduurile aflate la suprafața acestora, reducând astfel expunerea consumatorilor.

Beneficiile strugurilor: efecte pozitive în anumite tipuri de cancer, suport pentru funcția renală

Strugurii sunt fructe asociate în numeroase studii cu o serie de beneficii pentru sănătate. Consumul acestora poate avea efecte pozitive în anumite tipuri de cancer, poate susține sănătatea cardiovasculară și poate contribui la ameliorarea constipației. De asemenea, strugurii sunt considerați utili pentru menținerea sănătății oculare și a sănătății cerebrale, având potențialul de a sprijini longevitatea. Totodată, pot ajuta la reducerea riscului de obezitate și diabet de tip 2, pot stimula sistemul imunitar, pot contribui la protejarea sănătății oaselor și pot îmbunătăți funcția renală, printre alte efecte benefice asociate consumului regulat.