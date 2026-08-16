A intrat în vigoare noua acciză la motorină. Prețul a coborât sub 10 lei/litru în stațiile Petrom, dar rămâne printre cele mai mari din Europa

Prima reducere a accizei la motorină, prevăzută de noul act normativ privind piața produselor petroliere, a intrat în vigoare duminică, 16 august și se reflectă deja în prețurile de la pompă.

În stațiile Petrom, motorina a scăzut cu 68 de bani pe litru și a coborât sub pragul de 10 lei/litru, ajungând la 9,99 lei/litru, potrivit PROFIT.ro

Reducerea are loc ca urmare a diminuării accizei cu 20%, măsură adoptată de Parlament în contextul reinstituirii stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Potrivit datelor analizate de sursa citată, Petrom comercializează în prezent cea mai ieftină motorină de pe piață, iar stațiile Lukoil ar urma să afișeze cel mai ridicat preț pentru carburantul diesel, de aproximativ 10,20 lei/litru.

La Rompetrol, prețul estimat al motorinei este de 10,11 lei/litru, în cazul în care reducerea fiscală este transferată integral către consumatori.

În ciuda reducerii ușoare a prețului, România continuă să se situeze în prima jumătate a clasamentului european al țărilor cu cele mai mari prețuri la motorină. După aplicarea reducerii de acciză, am coboarât de pe locul 8 pe poziția a 12-a în topul european.

Noile reglementări prevăd că, pe parcursul următoarelor trei luni, acciza la motorină va fi redusă de două ori pe lună, cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețului mediu practicat la pompă.

Prima diminuare a accizei se aplică începând cu primul segment complet de implementare, motiv pentru care reducerea intră efectiv în vigoare de la 16 august.