Fructe și legume din import, vândute drept produse românești. MADR a declanșat controale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dispus verificări la nivel național, prin Corpul de control al ministrului, după apariția unor informații privind posibila comercializare pe piața românească a unor fructe și legume provenite din țări terțe, dar etichetate drept produse autohtone.

Ancheta este declanșată pe baza datelor transmise de ANSVSA, ANAF și Autoritatea Vamală Română, iar autoritățile spun că vor verifica inclusiv eventuale rețele prin care cooperative agricole sau alte entități ar fi fost folosite ca paravan.

Controale la nivel național pentru verificarea originii produselor

Potrivit unui comunicat al MADR, instituția a luat act de informațiile privind introducerea pe piață a unor produse horticole din import care ar fi fost prezentate consumatorilor drept produse românești.

Vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a dispus declanșarea unor verificări prin Corpul de control al ministerului, în baza informațiilor transmise de instituțiile de control din zona sanitar-veterinară, fiscală și vamală.

Autoritățile subliniază că obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate.

MADR transmite că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind utilizarea neconformă a unor forme asociative sau structuri comerciale pentru mascarea originii reale a produselor agroalimentare, având în vedere impactul asupra pieței și încrederii consumatorilor.

Vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că astfel de practici nu vor fi tolerate și că verificările vizează inclusiv identificarea unor posibile mecanisme prin care cooperative agricole sau alte entități ar fi fost folosite pentru reetichetarea produselor.

„Protejarea producătorilor români şi respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaşte originea reală a produselor pe care le achiziţionează reprezintă o prioritate. Nu vom tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entităţi să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piaţă a unor produse provenite din ţări terţe sub denumirea de produse româneşti. Am dispus Corpului de control să verifice cu maximă atenţie toate informaţiile primite, pentru identificarea tuturor cooperativelor agricole sau altor agenţi economici potenţial folosite ca paravan, iar acolo unde vor fi constatate abateri, se vor aplica măsurile prevăzute de lege”, a declarat Tánczos Barna.

Vama și ANSVSA au semnalat problemele

Decizia de declanșare a verificărilor a fost luată pe baza informațiilor furnizate de ANSVSA, ANAF și Autoritatea Vamală Română, instituții care monitorizează lanțul de import, fiscalizarea și siguranța alimentelor.

Potrivit autorităților, suspiciunile vizează produse horticole provenite din state terțe Uniunii Europene, care ar fi intrat pe piața românească prin diverse circuite comerciale și ar fi fost ulterior etichetate sau prezentate ca fiind de origine locală.

Ministerul Agriculturii avertizează că astfel de practici, dacă se confirmă, pot afecta atât producătorii autohtoni, cât și funcționarea corectă a pieței agroalimentare.

În plus, există riscul erodării încrederii consumatorilor în etichetarea produselor și în lanțurile de distribuție, într-un context în care cererea pentru produse locale este în creștere.

Corpul de control al ministrului urmează să verifice toate informațiile disponibile și să identifice eventualele structuri comerciale implicate.