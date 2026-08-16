Trei copii și o femeie însărcinată au fost răniți sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamț. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Potrivit primelor informații, într-unul dintre vehicule se aflau cinci persoane, inclusiv trei minori, iar în celălalt două persoane, relatează ZiarPiatra Neamt.ro.



În urma coliziunii, o femeie însărcinată, în vârstă de 32 de ani, și trei copii de 5, 8 și 9 ani au fost răniți.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Piatra-Neamț pentru investigații de specialitate.

Surse medicale au precizat că victimele prezentau contuzii ușoare.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Amintim că un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 15 august, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Trei persoane, între care un minor, și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite, din care una foarte grav, fiind în prezent încarcerată, într-un accident rutier produs vineri seară, în județul Mureș.