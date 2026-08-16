 O femeie însărcinată și trei copii, răniţi într-un accident produs în municipiul Piatra Neamţ | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O femeie însărcinată și trei copii, răniţi într-un accident produs în municipiul Piatra Neamţ

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei copii și o femeie însărcinată au fost răniți sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamț. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Potrivit primelor informații, într-unul dintre vehicule se aflau cinci persoane, inclusiv trei minori, iar în celălalt două persoane, relatează ZiarPiatra Neamt.ro.

Două mașini au fost implicate în accident. FOTO captură FB Ziar Piatra Neamț
Două mașini au fost implicate în accident. FOTO captură FB Ziar Piatra Neamț


În urma coliziunii, o femeie însărcinată, în vârstă de 32 de ani, și trei copii de 5, 8 și 9 ani au fost răniți.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Piatra-Neamț pentru investigații de specialitate.

Surse medicale au precizat că victimele prezentau contuzii ușoare.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Amintim că un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 15 august, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Trei persoane, între care un minor, și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite, din care una foarte grav, fiind în prezent încarcerată, într-un accident rutier produs vineri seară, în județul Mureș. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Fetiță de 11 ani și tatăl ei, salvați în ultima clipă la Eforie, după ce au intrat în mare deși era steagul roșu arborat
stirileprotv.ro
image
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League
fanatik.ro
image
„Ambulanța neagră”, versiunea București. Cum a rezolvat justiția cazul scriitoarei atacate de „o hoardă dezlănțuită”: „Dacă furi copii, fură-i pe ai mei!”
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
O dronă a fost doborâtă în apropiere de Galați de un F-18 spaniol: „Aliații noștri sunt alături de noi”
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Produsele cu reduceri de mii de lei la Black Friday-ul de vară. Prețurile au scăzut chiar și cu 30%
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Cum ajung două apartamente identice din același bloc să aibă facturi foarte diferite. Etajul nu este singurul motiv
playtech.ro
image
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
digisport.ro
image
Madonna împlinește 68 de ani. Povestea spectaculoasă a marii artiste
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David
click.ro
image
Selly a luat țeapă de 10.000 de euro la Nibiru. Cum a fost fentat influencerul
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
image
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian