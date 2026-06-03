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Fructele populare cu cele mai multe urme de pesticide: căpșunile și strugurii se află în fruntea clasamentului, potrivit unui raport european

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Un raport publicat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care analizează reziduurile de pesticide din alimente, indică faptul că strugurii, căpșunile și portocalele se numără printre fructele cu cele mai frecvente urme de astfel de substanțe chimice.

Strugurii, căpșunile și portocalele, în topul pesticidelor
Fructele populare cu cele mai multe urme de pesticide Foto: Shuterstock

Studiul este considerat unul dintre cele mai ample realizate până în prezent, incluzând mii de probe de produse alimentare destinate consumului uman, colectate la nivel internațional.

Datele arată faptul că, deși pesticidele sunt frecvent detectate în probele analizate, nivelurile rămân în marea lor majoritate în limitele de siguranță stabilite la nivel european. 

Căpșunile, cele mai afectate dintre fructe

Dintre fructele analizate, căpșunile prezintă una dintre cele mai ridicate rate de detectare a reziduurilor de pesticide. Potrivit datelor, peste 70% dintre probele analizate au conținut urme de substanțe chimice, scrie El Economista.  

Specialiștii explică acest lucru prin modul de cultivare al fructului, căpșunile fiind crescute aproape de sol și având o suprafață poroasă, ceea ce le face mai susceptibile la acumularea substanțelor utilizate în agricultură.

Strugurii și portocalele, de asemenea în top

Strugurii de masă se află, la rândul lor, printre fructele cu frecvente reziduuri de pesticide. În cazul probelor provenite din anumite regiuni europene, inclusiv Spania – unul dintre principalii producători analizați –aproximativ 60% dintre mostre au prezentat urme de pesticide, unele dintre ele la niveluri ridicate comparativ cu media continentală.

Portocalele completează topul celor trei fructe menționate frecvent în raport ca având incidență crescută a reziduurilor.

Raportul atrage atenția și asupra prezenței unor substanțe interzise sau restricționate în anumite cazuri, precum clorpirifos, neonicotinoide și piretroide.

Acestea sunt asociate în literatura științifică cu posibile efecte asupra dezvoltării neurologice la fetuși și copii, dar și cu potențiale efecte neurotoxice la adulți, în cazul expunerii îndelungate.

Deși nivelurile detectate în alimente sunt, în general, sub limitele admise, unele cercetări menționează posibile legături între expunerea cronică la pesticide și apariția unor afecțiuni precum alergii, boli autoimune, probleme tiroidiene, afecțiuni renale sau chiar boli neurodegenerative precum Parkinson.

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