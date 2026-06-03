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Care este cea mai sănătoasă legumă din lume desemnată de oamenii de știință: E ieftină, se găsește și în România

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Când se vorbește despre cele mai sănătoase alimente din lume, atenția se îndreaptă de obicei către avocado, somon, fructe de pădure sau alte produse considerate „superalimente”. Cu toate acestea, un clasament realizat de cercetători a adus în prim-plan o legumă mult mai puțin cunoscută, dar care a reușit să depășească toate celelalte alimente analizate din punct de vedere al valorii nutritive.

Oamenii de știință au desemnat cea mai sănătoasă legumă din lume. FOTO: Istock
Oamenii de știință au desemnat cea mai sănătoasă legumă din lume. FOTO: Istock

Este vorba despre năsturel (Nasturtium officinale), o plantă cu frunze verzi care crește în apropierea izvoarelor și a cursurilor de apă și care este cunoscută în România și sub denumirile de brâncuță sau măcriș de baltă. Deși nu se regăsește frecvent pe mesele românilor, specialiștii susțin că aceasta este una dintre cele mai bogate surse naturale de vitamine și minerale.

Potrivit unui studiu realizat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), năsturelul a obținut punctajul maxim într-un clasament al fructelor și legumelor cu cea mai mare densitate nutritivă. Cercetătorii au analizat peste 40 de produse vegetale și au calculat raportul dintre cantitatea de nutrienți esențiali și numărul de calorii. Rezultatul a fost surprinzător: năsturelul a obținut scorul perfect de 100 de puncte, depășind alimente considerate de ani de zile simboluri ale alimentației sănătoase, precum spanacul, broccoli, varza kale sau varza chinezească, scrie dailypost.co.uk.

Ce este, de fapt, năsturelul

Năsturelul este o plantă acvatică perenă din familia Brassicaceae, aceeași familie din care fac parte varza, ridichea, muștarul și broccoli. Planta se dezvoltă în zone umede, pe lângă izvoare, pâraie și terenuri mlăștinoase, iar frunzele sale au un gust ușor picant, asemănător cu cel al piperului.

Istoria sa este una impresionantă. Năsturelul era consumat încă din Antichitate, fiind apreciat atât pentru proprietățile sale culinare, cât și pentru presupusele efecte medicinale. În Europa medievală era folosit pentru împrospătarea respirației și pentru diverse tratamente naturiste, iar astăzi este cultivat în numeroase țări și utilizat în bucătăriile din întreaga lume.

Deși aspectul său modest nu îl recomandă drept un aliment spectaculos, compoziția sa nutritivă este cea care l-a propulsat în fruntea clasamentelor.

O adevărată comoară de vitamine și minerale

Nutriționiștii arată că năsturelul este una dintre cele mai concentrate surse naturale de micronutrienți. Planta conține cantități importante de vitaminele A, C, E și K, dar și fier, calciu, potasiu, iod, sulf, fibre și acizi grași Omega-3.

În plus, valoarea calorică este extrem de redusă. Aproximativ 100 de grame de năsturel conțin doar 12 calorii, în timp ce oferă organismului o cantitate semnificativă de nutrienți esențiali. Totodată, planta conține aproximativ 2,4 grame de proteine și nu conține grăsimi.

Vitamina C prezentă în năsturel contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și acționează ca antioxidant, ajutând organismul să combată efectele radicalilor liberi. Vitamina A este importantă pentru sănătatea ochilor și a pielii, iar vitamina K joacă un rol esențial în sănătatea sistemului osos și în procesul de coagulare a sângelui.

Beneficiile pe care le poate avea asupra organismului

Specialiștii susțin că introducerea năsturelului în alimentație poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Datorită conținutului ridicat de fibre și a numărului redus de calorii, planta poate fi inclusă cu ușurință în dietele destinate controlului greutății corporale.

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Totodată, potasiul din compoziția sa contribuie la eliminarea excesului de apă din organism, iar iodul susține funcționarea normală a glandei tiroide, care are un rol esențial în reglarea metabolismului.

Năsturelul este apreciat și pentru efectele sale asupra sănătății oaselor. O singură cană poate furniza mai mult decât necesarul zilnic recomandat de vitamina K, nutrient care contribuie la fixarea calciului în oase și la prevenirea pierderii densității osoase.

De asemenea, planta conține compuși naturali pe bază de sulf, cunoscuți sub numele de glucozinolați. Aceștia sunt transformați în organism în substanțe bioactive care au atras atenția cercetătorilor datorită efectelor antioxidante și antiinflamatoare.

Ce spun studiile despre efectele sale

În ultimii ani, năsturelul a fost inclus în numeroase cercetări care au analizat efectele sale asupra sănătății.

Un studiu realizat pe pacienți aflați în hemodializă a arătat că suplimentarea cu extract de năsturel a contribuit la îmbunătățirea unor parametri asociați activității antioxidante și la reducerea unor markeri legați de stresul oxidativ.

Alte cercetări au sugerat că extractul de năsturel ar putea avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. În cadrul unui studiu efectuat pe persoane supraponderale, administrarea extractului a fost asociată cu reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Interesul oamenilor de știință s-a îndreptat și către potențialele efecte anticancerigene ale plantei. Năsturelul este bogat în sulforafan și alți compuși derivați din glucozinolați, substanțe studiate pentru capacitatea lor de a proteja celulele împotriva deteriorării oxidative. Unele experimente de laborator au indicat că aceste substanțe pot influența dezvoltarea anumitor tipuri de celule canceroase, însă cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pe oameni înainte de a putea fi formulate concluzii definitive.

Un alt studiu realizat pe adulți sănătoși a arătat că persoanele care au consumat năsturel timp de opt săptămâni au prezentat niveluri mai ridicate de antioxidanți în sânge și o reducere a deteriorării ADN-ului celular, efectele fiind mai evidente în cazul fumătorilor.

Cum poate fi consumat

Un alt avantaj al năsturelului este versatilitatea sa în bucătărie. Planta poate fi consumată atât crudă, cât și gătită, fiind utilizată într-o varietate de preparate.

Cel mai des este adăugată în salate, unde gustul său ușor picant oferă prospețime și aromă. De asemenea, poate fi folosită în sandvișuri, smoothie-uri verzi, supe-cremă sau diverse sosuri.

Speculanții de la porțile fermelor

În bucătăria europeană, năsturelul este adesea utilizat pentru prepararea supelor fine și a risotto-ului, iar în unele țări este folosit inclusiv pentru pesto. Specialiștii recomandă consumul său cât mai proaspăt, deoarece planta se ofilește rapid după recoltare și își poate pierde o parte dintre proprietățile nutritive.

Topul legumelor cu cea mai mare densitate nutritivă

Clasamentul realizat de CDC a fost dominat de legumele cu frunze verzi. După năsturel, în top se află varza chinezească, mangoldul, frunzele de sfeclă, spanacul, cicoarea, salata verde, pătrunjelul, salata romană și varza kale.

Specialiștii subliniază însă că nu există un singur aliment-minune și că beneficiile cele mai mari pentru sănătate apar atunci când alimentația include o varietate cât mai mare de legume și fructe. Cu toate acestea, rezultatele studiului confirmă că năsturelul merită un loc mult mai important în dieta zilnică, fiind una dintre cele mai bogate și accesibile surse naturale de nutrienți disponibile.

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