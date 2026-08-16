Un bărbat a fost reținut joi, 13 august, după ce s-a uns cu smoală și a jefuit un magazin din Kiev. Potrivit autorităților, individul a recurs la această metodă pentru a se camufla în întuneric.

Potrivit Ukrainska Pravda, înainte de a comite jaful, tânărul, în vârstă de 26 de ani, s-a urcat într-un butoi cu smoală aflat pe un șantier, sperând astfel să se confunde cu întunericul.

Ulterior, a spart ușa din sticlă a magazinului cu piciorul și a pătruns în incintă, unde a pus într-un sac țigări, suc, bomboane, o portocală, un grepfrut și șervețele umede. Nu a reușit să ia mai multe produse, deoarece agenții de pază ai magazinului l-au văzut, iar acesta a fugit.

Însă, spun polițiștii, suspectul nu s-a oprit aici. În drum spre casă, a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu.

În acel moment, oamenii legii l-au găsit având asupra sa și sacul cu bunurile furate și l-au reținut.

„Totuși, cea mai dificilă parte a muncii îi aștepta pe polițiști abia după aceea. Pentru a-l transporta pe bărbat la secția de poliție și a-l interoga, acesta trebuia spălat de smoală. Pentru acest lucru, oamenii legii au folosit mai mult de cinci ore, perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent.

Anchetatorii de la Direcția de Poliție din raionul Sviatoșîn i-au adus la cunoștință suspectului acuzațiile formulate în baza articolului 186, alineatul 4, și articolului 296, alineatul 1, din Codul penal al Ucrainei – tâlhărie și huliganism”, mai transmit polițiștii ucraineni.