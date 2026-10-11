 Ce trebuie să mănânci înainte să te apuci de băut. Mâncărurile și alimentele care pot face diferența între o petrecere reușită și o beție toxică | adevarul.ro
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Ce trebuie să mănânci înainte să te apuci de băut. Mâncărurile și alimentele care pot face diferența între o petrecere reușită și o beție toxică

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Există o adevărată artă a consumului responsabil de alcool. Iar acest lucru presupune inclusiv un anumit tip de alimentație. Băutura pe stomacul gol este catastrofală, iar anumite mâncăruri pot potența efectele sale negative asupra sistemului digestiv. 

Bărbat doborât de alcool
Consumul de alcool poate fi devastator mai ales fără mâncare Foto: pixabay

Consumul de alcool este o otravă pentru organism, deoarece etanolul și produsul său de descompunere, acetaldehida, distrug celulele și ADN-ul. Cel puțin asta sugerează studiul global realizat de International Agency for Research on Cancer (IARC). Cu toate acestea, consumul de alcool este profund înrădăcinat în tradițiile, ritualurile și viața socială a multor culturi de pe glob. Inclusiv a românilor. Se consumă alcool la petrecerile de la finele săptămânii, la zilele de naștere, la sărbători. Atunci când consumăm alcool în mod tradițional trebuie însă să ținem cont de moderație, adică să nu ne intoxicăm în ultimul hal.

În plus, așa cum arată alte studii, este important ce mâncăm înainte sau în timp ce consumăm alcool. Mâncarea ingerată poate face diferența, în sensul că poate proteja organismul de efectele nedorite ale alcoolului și poate combate senzația de beție. Un studiu clinic publicat în British Journal of Clinical Pharmacology a comparat consumul de alcool pe stomacul gol cu situația în care alcoolul era consumat după mese bogate în grăsimi, carbohidrați sau proteine. Concluzia a fost că mâncarea, indiferent de compoziția predominantă, a redus disponibilitatea sistemică a alcoolului, deoarece prezența alimentelor încetinește golirea stomacului.

Ouă și pește gras

Printre cele mai importante alimente de consumat înainte să mergem la o petrecere unde știm că vom consuma alcool sunt ouăle și peștele gras. Ouăle sunt foarte nutritive și contribuie la reducerea senzației de foame. Un ou de mărime medie, cu o greutate de aproximativ 56 de grame, conține circa 7 grame de proteine. Consumul unor alimente bogate în proteine, precum ouăle, înainte de consumul de alcool încetinește digestia și absorbția alcoolului. De asemenea, proteinele contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, contracarând creșterea poftei de mâncare indusă de alcool. Puteți să gătiți ouăle cum doriți, dar ideal fierte sau omletă. Totodată, peștele gras poate să facă minuni în cazul consumului de alcool. Somonul, de exemplu, este o sursă bogată de acizi grași omega-3, care au numeroase beneficii pentru sănătate.

Cercetările arată că acizii grași omega-3 ar putea reduce inflamația asociată consumului de alcool, inclusiv inflamația la nivelul creierului. Somonul este, de asemenea, bogat în proteine, oferind aproximativ 22 de grame la o porție de 113 grame, ceea ce contribuie la încetinirea absorbției alcoolului. Dacă somonul are un preț prea pipărat pentru mulți români, o variantă ideală este macroul sau pur și simplu sardina la conservă. Cea mai bună metodă de a găti peștele gras este la cuptor, cu legume. Un material revizuit de dieteticianul Jerlyn Jones recomandă explicit ouăle printre alimentele potrivite înainte de consumul de alcool. Totodată, în Scientific American, o revistă de specialitate, se precizează, de asemenea, că un consum de pește gras sau avocado încetinește absorbția alcoolului.

O ciorbă de burtă și niscaiva legume

Evident, la ouăle fierte merg de minune legumele proaspete. Sau mai bine zis, ce bine merg ouăle fierte într-o salată delicioasă de crudități, pe care o putem consuma înainte de o ieșire în oraș cu prietenii. De exemplu, foarte bună este sfecla. Fiind bogată în antioxidanți, protejează celulele hepatice, reducând cu până la 38% efectele negative asupra acestora. Sucul de sfeclă crește, de asemenea, nivelul enzimelor implicate în procesele de detoxifiere ale ficatului, contribuind la îmbunătățirea funcției hepatice, precizează cei de la VinMec Healthcare System.

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Sfecla poate fi consumată fiartă, coaptă sau preparată la abur, ca parte a mesei consumate înainte de alcool.

Avocado, de asemenea, este foarte bun, fiind bogat în grăsimi mononesaturate, benefice pentru sănătatea inimii. Este considerat unul dintre cele mai bune alimente care pot fi consumate înainte de consumul de alcool. Acest lucru se datorează faptului că organismului îi ia mai mult timp să digere grăsimile decât proteinele sau carbohidrații, ceea ce încetinește absorbția alcoolului în sânge.

În plus, avocado este bogat în potasiu, un mineral care contribuie la menținerea echilibrului electrolitic. Cercetările arată că doar jumătate de avocado poate asigura aproximativ 7% din necesarul zilnic de potasiu al organismului. Înainte de consumul de alcool, avocado poate fi consumat sub formă de smoothie, amestecat cu lapte sau într-o salată cu avocado și legume.

La rândul lor, morcovii sau castraveții hidratează și aduc un plus de minerale fără a irita stomacul.

Nu mai vorbim de faptul că o ciorbă bună de burtă poate face minuni, nu doar ca leac de mahmureală, ci mai degrabă consumată înainte de a bea. Ciorba de burtă conține o cantitate semnificativă de proteine și grăsimi provenite din burtă, smântână și gălbenușuri. Grăsimile și proteinele stimulează eliberarea unui hormon numit colecistochinină, care încetinește golirea stomacului. Astfel, alcoolul va ajunge mult mai lent în intestinul subțire, unde are loc absorbția principală în sânge, prevenind instalarea bruscă a stării de ebrietate.

Brânzeturi și nuci

Dacă nu avem chef totuși de o ciorbă de burtă sau de un pește gras, măcar să ne tratăm cu ceva semințe, nuci și brânzeturi, că merg de minune împreună și ne ajută înainte de o sărbătoare importantă în familie, acolo unde alcoolul va fi temelie.

Oleaginoase precum migdalele, nucile, semințele de dovleac și semințele de in sunt bogate în fibre și proteine, contribuind la diminuarea efectelor alcoolului asupra organismului. În plus, acestea sunt surse importante de potasiu, magneziu și calciu, minerale care contribuie la prevenirea dezechilibrelor electrolitice asociate consumului de alcool.

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Ele pot fi consumate cu iaurt grecesc, un alt aliment esențial înainte de o petrecere bahică. Proteinele din iaurtul grecesc încetinesc digestia, reducând impactul alcoolului asupra organismului prin întârzierea absorbției acestuia. În plus, contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, previn senzația de foame și reduc poftele alimentare provocate de consumul de alcool. Nu evitați, în această combinație, nici fructele, dar nici o brânză bună, care merge de minune cu nucile.

Alimente de evitat când ne apucăm de băut

Pe de altă parte, anumite alimente ar trebui evitate înainte de consumul de alcool. Este vorba despre alimentele picante, ciocolată, băuturile carbogazoase și cofeină, pentru a preveni balonarea și indigestia. Apoi chipsurile și biscuiții sărați, culmea, preferați de mulți români alături de o halbă de bere. Biscuiții și chipsurile sărate pot duce la acumularea de gaze și la retenția de apă. Nu în ultimul rând, la capitolul „de evitat” înainte de o experiență bahică trebuie să trecem și carbohidrații rafinați și dulciurile, deoarece pot crește rapid nivelul zahărului din sânge și pot stimula consumul excesiv de alimente. De asemenea, este esențial să se consume suficientă apă pentru a reduce riscul apariției senzației de greață după consumul de alcool. Regula de aur este să alternezi un pahar de alcool cu unul de apă.

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