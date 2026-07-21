Alcoolul este permis pe stadioane: ce băuturi pot fi consumate. Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite comercializarea și consumul unor băuturi alcoolice în incintele sportive, după ce actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

Noua reglementare modifică prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive și introduce o excepție care permite vânzarea și consumul băuturilor cu un conținut alcoolic de cel mult 5,5% din volum în stadioane și alte arene sportive.

Organizatorul are obligația „să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, se arată în proiectului de Lege adoptat de Parlament.

Parlamentarii au decis ca în zonele VIP, loje și alte spații similare să fie permisă comercializarea și consumul de băuturi alcoolice fără o limită privind concentrația de alcool.

Noua lege menține însă restricțiile de acces pentru persoanele aflate în stare evidentă de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene.

De asemenea, nu vor putea intra pe stadioane spectatorii care au asupra lor băuturi alcoolice ori obiecte interzise, precum materiale pirotehnice, explozive sau incendiare, arme, muniții, substanțe toxice, lacrimogene sau alte obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților.

Până acum, legislația interzicea consumul de alcool în astfel de spații în timpul competițiilor sportive.

Susținătorii inițiativei au argumentat că măsura aliniază România la practicile existente în mai multe state europene și poate contribui la creșterea veniturilor generate de organizarea competițiilor sportive.

Actul normativ introduce și măsuri destinate îmbunătățirii accesului persoanelor cu dizabilități la evenimentele sportive. Totodată, sunt permise spectacolele pirotehnice organizate de firme specializate și autorizate.

Legea va intra în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial.