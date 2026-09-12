Căldura schimbă șampania franțuzească. Producătorii au primit voie să crească temporar concentrația de alcool

Valurile de căldură din această vară au determinat autoritățile din Franța să modifice, în mod excepțional, regulile pentru producătorii de șampanie. Pentru recolta din 2026, limita maximă admisă a concentrației de alcool a fost crescută temporar de la 13% la 15%.

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Decizia vine după un sezon neobișnuit pentru podgoriile din regiunea Champagne. Temperaturile ridicate au accelerat coacerea strugurilor, care au acumulat cantități mai mari de zahăr. În timpul fermentației, acest zahăr este transformat în alcool, ceea ce poate duce la obținerea unor vinuri cu o concentrație alcoolică mai ridicată decât în mod obișnuit, notează BBC.

Potrivit Comite Champagne, anul 2026 a fost marcat de mai multe fenomene meteorologice extreme: înghețuri severe în primăvară, o perioadă de înflorire foarte timpurie și cinci valuri de căldură pe parcursul verii.

Recolta din acest an a fost, de asemenea, cea mai timpurie din istoria regiunii, iar specialiștii avertizează că astfel de situații ar putea deveni mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.

„Regiunea Champagne din Franța a înregistrat, de asemenea, cea mai timpurie recoltă din istorie din cauza condițiilor meteorologice, un fenomen care ar putea deveni o normă în 10-15 ani din cauza schimbărilor climatice”, a transmis asociația profesională Comite Champagne.

Totuși, modificarea limitei nu înseamnă că toate sticlele produse în 2026 vor avea o concentrație mai mare de alcool. Reprezentanții industriei spun că doar un număr redus de vinuri ar fi depășit limita de 13%.

„Creșterea temporară a conținutului de alcool al șampaniei se așteaptă să afecteze doar un număr mic de vinuri”, a declarat pentru BBC o purtătoare de cuvânt a asociației.

Potrivit acesteia, în cazul unui număr foarte mic de vinuri, concentrația ar fi putut ajunge la aproximativ 13,1% sau 13,2% în timpul procesului de producție.

„Prin urmare, s-a luat decizia de a crește în mod excepțional și temporar limita de reglementare la 15%, doar pentru acest an”, a explicat reprezentanta Comite Champagne.

Schimbarea este privită de specialiști ca un nou semnal al efectelor încălzirii climatice asupra industriei vinului.

Stéphane Vignon, producător din localitatea Verzenay, a declarat pentru The Times că transformările din regiune ar putea marca începutul unei noi etape.

„Clima mediteraneană se deplasează spre nord. Acesta este primul an al unui nou ciclu. Este puțin probabil să se întâmple în fiecare an, dar se va întâmpla din nou”, a spus acesta.

Jurnalista specializată în vinuri Jane Anson consideră însă că o concentrație mai mare de alcool nu reprezintă neapărat un avantaj comercial, mai ales într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai interesați de băuturi mai puțin alcoolizate.

„Bătălia dintre ceea ce își doresc consumatorii și ceea ce oferă natura trebuie să fie foarte stresantă pentru producători”, a declarat ea pentru The Times.

Șampania produsă din recolta din 2026 nu va ajunge imediat pe piață. Procesul de producție și maturare durează cel puțin 15 luni, astfel că primele sticle ar putea fi comercializate abia în 2028.

Maxime Toubart, copreședintele Comité Champagne, avertizează că temperaturile mai ridicate ar putea transforma astfel de recolte neobișnuite într-un fenomen obișnuit în următorii 10-15 ani.