Un pastor conservator american, considerat mentor al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, susține că societatea ar trebui condusă de bărbați și că femeile nu ar trebui să aibă drept de vot. Doug Wilson, fondator al unei rețele de biserici evanghelice conservatoare, consideră că patriarhatul reprezintă ordinea firească stabilită de Dumnezeu și susține chiar abrogarea celui de-al 19-lea Amendament al Constituției SUA, care a garantat dreptul femeilor de a vota.

Pastorul a afirmat, într-un interviu acordat BBC, că „patriarhatul este în acord cu modul în care Dumnezeu a creat lumea” și că o societate condusă de bărbați reprezintă „o mare binecuvântare”.

Doug Wilson se autodefinește drept naționalist creștin și susține transformarea Statelor Unite într-o teocrație. Printre pozițiile sale se numără interzicerea avortului, incriminarea relațiilor sexuale între persoane de același sex și restricționarea accesului persoanelor de alte religii la funcții publice.

Doug Wilson se autodefinește drept naționalist creștin. Foto: captură video X

Pastorul vrea ca femeile să piardă dreptul de vot

Una dintre cele mai controversate idei susținute de Doug Wilson este abrogarea celui de-al 19-lea Amendament al Constituției SUA, adoptat în 1920, care interzicea discriminarea pe criterii de sex în exercitarea dreptului de vot.

Pastorul promovează un sistem numit „votul gospodăriei”, în care capul familiei, de regulă bărbatul, votează în numele întregii familii. Acest model este folosit în alegerile interne ale bisericii sale, unde doar aproximativ 7% dintre voturi sunt exprimate de femei.

Întrebat de BBC despre acest sistem, Wilson a recunoscut că le oferă bărbaților „o influență disproporționată”. El consideră că femeile ar trebui să preia rolul de cap al familiei doar în situații excepționale, precum divorțul, decesul soțului sau incapacitatea acestuia de a-și exercita responsabilitățile.

Wilson a precizat că abrogarea celui de-al 19-lea Amendament nu reprezintă o prioritate imediată pentru comunitatea sa, dar a confirmat că susține această idee.

Legătura cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth

Influența pastorului a crescut și datorită relației sale cu Pete Hegseth, secretarul american al Apărării. Potrivit unui purtător de cuvânt al Pentagonului, Hegseth este „un membru mândru” al unei biserici afiliate rețelei fondate de Wilson și apreciază scrierile și învățăturile acestuia.

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Cei doi au o relație pe care pastorul o descrie drept una apropiată, în principal de natură spirituală, nu politică. Wilson a condus inclusiv servicii religioase la Pentagon, unul dintre acestea având loc la jumătatea lunii noiembrie.

La un astfel de eveniment, Hegseth i-a mulțumit public pentru conducere, mentorat și pentru curajul de a-și susține convingerile.

Potrivit pastorului, și alți membri ai actualei administrații americane frecventează biserici din rețeaua sa.

Critici din partea altor lideri religioși

Pozițiile lui Wilson sunt respinse de numeroși reprezentanți ai comunității creștine americane, care le consideră misogine și extremiste.

Reverendul Dana Colley Corsello, vicar la Catedrala Națională din Washington, a declarat pentru BBC că nu identifică niciun fundament biblic pentru interpretarea pastorului. Aceasta a subliniat că femeile și bărbații sunt egali în cadrul familiei sale și în viața de zi cu zi.

La rândul său, Julie Ingersoll, profesoară de studii religioase la Universitatea din Florida de Nord, consideră că viziunea lui Wilson presupune supunerea femeilor în toate aspectele vieții.

Abrogarea celui de-al 19-lea Amendament ar fi extrem de dificilă, fiind necesară fie susținerea a două treimi din membrii Camerei Reprezentanților și Senatului, fie inițiativa a două treimi dintre legislativele statelor americane. Ulterior, amendamentul ar trebui ratificat de trei sferturi dintre state.

Cu toate acestea, Ingersoll avertizează că discuțiile despre retragerea drepturilor femeilor nu trebuie ignorate. Ea compară această strategie cu demersurile conservatorilor care au dus, după ani de restricții și lupte juridice, la anularea în 2022 a hotărârii Roe v. Wade, care proteja la nivel federal dreptul la avort.

Mișcarea conservatoare se extinde și în afara SUA

Ideile promovate de Doug Wilson au început să câștige susținători și în afara Statelor Unite. Denominația Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), pe care a cofondat-o, reunește aproximativ 150 de biserici în SUA și peste 30 în alte țări, printre care Polonia, Japonia și Brazilia.

În mediul online, și alți pastori conservatori au cerut retragerea dreptului femeilor de a vota. Dale Partridge, care are aproximativ 900.000 de urmăritori pe rețelele sociale, a afirmat că al 19-lea Amendament ar putea fi abrogat în următorii zece ani. Un alt pastor, Joel Webbon, a susținut că soluția ar fi eliminarea dreptului de vot al femeilor.

Wilson s-a distanțat însă de cei doi, despre care a spus că au depășit limitele și că folosesc provocările publice pentru a atrage reacții.

Potrivit experților citați de BBC, popularitatea unor concepții tradiționaliste despre rolul femeii în familie și societate poate fi explicată inclusiv prin reacția conservatoare la progresele mișcării feministe și prin dorința unei părți a populației de a reveni la modele sociale considerate mai stabile.