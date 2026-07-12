Ce se întâmplă dacă dormi mai puțin cu doar 90 de minute. Legătura între lipsa somnului și creștere în greutate

Mai puține ore de somn pot însemna mai mult timp petrecut stând jos și, implicit, mai multe kilograme în plus, potrivit unui nou studiu. Cercetarea a arătat că persoanele care au dormit cu doar 90 de minute mai puțin în fiecare noapte, timp de șase săptămâni, au devenit mai sedentare și au luat în greutate.

La studiu au participat 95 de persoane care, în mod obișnuit, dormeau între șapte și opt ore pe noapte. După cele șase săptămâni de privare parțială de somn, participanții câștigaseră, în medie, aproximativ o jumătate de kilogram, iar timpul petrecut în activități sedentare crescuse cu aproximativ 17 minute pe zi, potrivit Scientific American.

Cei mai afectați au fost bărbații și femeile aflate la menopauză, care au petrecut, în medie, cu 30 de minute mai mult stând jos în fiecare zi.

Lipsa somnului poate duce la boli cardiovasculare

Nu este pentru prima dată când cercetătorii stabilesc o legătură între somn și greutate, în special în ceea ce privește obezitatea. De altfel, lipsa somnului este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și alte probleme de sănătate, iar persoanele sedentare sunt, la rândul lor, mai expuse bolilor cronice.

Totuși, multe dintre studiile anterioare care au analizat relația dintre somn și greutate au fost realizate în laborator, ceea ce înseamnă că s-au desfășurat pe perioade foarte scurte, de doar câteva zile, și au presupus restricții mult mai severe ale somnului. În unele cazuri, participanților li s-a permis să doarmă doar patru ore pe noapte, timp de trei zile.

Marie-Pierre St-Onge, autoarea principală a studiului și profesoară de medicină nutrițională la Columbia University Irving Medical Center, afirmă că astfel de cercetări de scurtă durată nu reflectă efectele comportamentelor cronice care duc la aceste probleme.

Ea susține că un experiment desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, în afara laboratorului și cu restricții moderate de somn, reproduce mult mai fidel realitatea privării ușoare și cronice de somn, o situație cu care se confruntă aproximativ 30% dintre adulți, potrivit autorilor studiului.

„Este un experiment mai apropiat de viața reală, reflectă mai bine ceea ce observăm în practică și transmite un mesaj care poate fi aplicat direct la ceea ce experimentează oamenii în viața de zi cu zi”, spune aceasta.

Risc crescut de diabet

În alte studii desfășurate pe același grup de participanți, St-Onge și echipa sa au descoperit că reducerea duratei somnului poate crește riscul de diabet de tip 2 și de afecțiuni cardiovasculare în cazul anumitor categorii de persoane.

Jean-Philippe Chaput, cercetător principal la Children's Hospital of Eastern Ontario, specializat în sănătatea somnului și obezitate, care nu a fost implicat în această cercetare, consideră că studiul este important deoarece demonstrează nu doar că lipsa somnului este asociată cu excesul ponderal, ci și că aceasta poate provoca efectiv creșterea în greutate.

„Acest studiu confirmă ceea ce știam deja, dar printr-un design de cercetare mult mai solid”, afirmă Chaput.

Specialistul adaugă că o creștere în greutate de aproximativ o jumătate de kilogram în șase săptămâni poate părea nesemnificativă, însă efectele ar putea deveni mult mai importante dacă aceleași obiceiuri s-ar menține luni sau chiar ani la rând.

Pe viitor, Marie-Pierre St-Onge intenționează să își concentreze cercetările asupra unor intervenții care să îmbunătățească durata somnului și asupra beneficiilor pe care un somn suficient le poate avea asupra sănătății.

„Este ușor să spunem că, dacă dormi prea puțin, vei avea probleme de sănătate. Dar scopul nu este să facem ceva dăunător doar ca să vedem că produce efecte negative”, spune cercetătoarea. „Scopul este să facem ceva benefic și apoi să stabilim dacă acesta aduce avantaje pentru sănătate. Cred că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe astfel de cercetări, acum că știm deja că lipsa somnului nu este benefică.”