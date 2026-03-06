Cinci greșeli pe care trebuie să le eviți seara dacă vrei un somn adânc și odihnitor

Somnul insuficient poate afecta serios sănătatea pe termen lung, însă specialiștii spun că anumite obiceiuri aparent banale ne pot sabota odihna fără să ne dăm seama. De la cafeina consumată prea târziu până la dezordinea din dormitor sau lumina ecranelor, toate pot influența calitatea somnului.

Experții atrag atenția că pentru un somn odihnitor este important să evităm câteva greșeli frecvente, precum consumul de cafeină cu multe ore înainte de culcare, dormitul într-o cameră dezordonată sau menținerea luminii aprinse ori a televizorului pornit, potrivit yourtango.com, De asemenea, temperatura din dormitor ar trebui să fie în jur de 18 grade, iar mesele târzii, bogate în zahăr sau carbohidrați, ar trebui evitate, deoarece pot afecta procesul de adormire.

