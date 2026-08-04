Comandamentul militar american cere trupelor idei „creative și neconvenționale” pentru a pedepsi Iranul

Comandamentul Central al SUA a cerut analiștilor militari idei „creative și neconvenționale” pentru a pune presiune pe Iran, semn al opțiunilor tot mai limitate pe care le are Donald Trump pentru a forța Teheranul la un acord. Solicitarea neobișnuită a venit chiar înainte ca președintele american să amenințe cu noi lovituri, la care a renunțat însă după intervenția Arabiei Saudite.

Cererea a venit printr-un e-mail trimis de un ofițer superior din cadrul comandamentului militar american care conduce războiul președintelui Donald Trump împotriva Iranului: aveau nevoie de idei noi.

Un apel neobișnuit la brainstorming

„Căutăm modalități noi, creative și neconvenționale de a exercita presiune și de a pedepsi Iranul”, a scris un ofițer din cadrul direcției de informații a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), într-un mesaj trimis miercuri unui grup extins de analiști militari, potrivit unei surse familiarizate cu conținutul mesajului. O a doua sursă a confirmat că un ofițer militar american de rang înalt a trimis săptămâna trecută solicitarea, cerând idei noi pentru gestionarea relației cu Teheranul.

Oficialii militari au precizat că o astfel de solicitare prin e-mail este neobișnuită și reprezintă un semnal al opțiunilor limitate — și posibil greu de acceptat — pe care le are la dispoziție președintele Trump pentru a forța Iranul să accepte un acord în condițiile sale. În speranța găsirii unei soluții alternative, oficialul de la CENTCOM a inițiat sesiunea de brainstorming prin e-mail. A doua sursă a precizat că CENTCOM analizează toate variantele posibile, recunoscând necesitatea reevaluării strategiei actuale.

„Comandamentul Central al SUA are o lungă tradiție de gândire și acțiune inovatoare”, a declarat căpitanul Timothy Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM. „Amiralul Cooper se adresează în mod special membrilor echipei noastre, indiferent de grad, pentru a atinge cele mai înalte standarde de performanță operațională posibile.”

Amenințare cu noi lovituri, urmată de retragere

E-mailul a precedat amenințarea lui Trump privind lansarea unor noi atacuri împotriva Iranului, plan la care președintele american a renunțat însă în cursul weekendului, după intervenția unor oficiali din regiune — în special a prințului moștenitor al Arabiei Saudite — care l-au contactat telefonic și l-au îndemnat să dezamorseze tensiunile.

De mai multe săptămâni, Statele Unite lovesc Iranul cu atacuri aeriene menite să reducă din capacitatea Teheranului de a amenința navigația în Strâmtoarea Hormuz și să readucă țara la masa negocierilor, însă un acord rămâne deocamdată departe.

Opțiunea loviturilor asupra instalațiilor nucleare

Trump a analizat posibilitatea intensificării campaniei militare, inclusiv prin reluarea unor atacuri de amploare asupra instalațiilor nucleare rămase ale Iranului, pe care le declarase anterior „distruse complet” în urma loviturilor din vara trecută. Potrivit a două surse familiarizate cu planificarea, armata americană se pregătește activ pentru lovituri asupra Muntelui Târnăcopului și a altor centre iraniene despre care se crede că adăpostesc material sau echipamente nucleare.

Sursele citate avertizează însă că, oricât de puternice ar fi armele convenționale americane, rachetele și bombele singure este puțin probabil să aibă un efect semnificativ, întrucât instalațiile sunt îngropate adânc sub pământ. Pentru distrugerea lor ar fi probabil nevoie de trupe terestre — un risc uriaș pe care Trump a evitat să și-l asume până acum, în contextul întrebărilor legate de transparența administrației sale privind victimele din rândul militarilor americani. Până în prezent, optsprezece militari americani și-au pierdut viața în luptă.

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O altă sursă a precizat că Trump a luat în calcul și lovituri de tip „artificii” — atacuri simbolice asupra acelorași situri vizate anul trecut sau a unora similare —, în speranța obținerii unei victorii de imagine care i-ar permite să iasă din conflict fără a-și fi atins, de fapt, unul dintre obiectivele inițiale: eliminarea programului nuclear iranian.

Este puțin probabil însă ca o asemenea abordare să rezolve ceea ce a devenit miza centrală a războiului: pretențiile Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

„În cele din urmă, președintele își va dori un acord, așa că va continua să caute modalități de a se arăta ferm și de a ieși din această situație”, a spus una dintre sursele familiarizate cu discuțiile recente de planificare. „Ai nevoie de minți creative, mai ales atunci când opțiunile convenționale se apropie de epuizare.”

Evaluări sceptice din partea serviciilor de informații

Atât Agenția Centrală de Informații (CIA), cât și Agenția de Informații a Apărării (DIA) au estimat recent că tipul de bombardamente desfășurate în prezent de SUA are șanse mici să schimbe poziția de negociere a Iranului, potrivit unor informații publicate anterior de CNN.

Chiar și cel mai important consilier militar al președintelui, șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, a recunoscut public că bombardamentele, prin ele însele, nu sunt suficiente pentru atingerea tuturor obiectivelor declarate inițial de Trump pentru acest război.

„Puterea aeriană are limitele ei”, a declarat Caine în fața parlamentarilor luna trecută.

Opțiuni dezbătute de luni de zile

Variantele de escaladare a conflictului au fost prezentate președintelui Trump de luni de zile și dezbătute pe larg, iar în regiune au fost trimise resurse militare suplimentare, în așteptarea unei decizii finale din partea președintelui. Unul dintre planurile elaborate de CENTCOM prevede bombardamente intense, desfășurate pe parcursul a una sau două săptămâni, pentru distrugerea capacităților de rachete ale Iranului.

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Trump a amânat însă până acum o decizie, în parte din cauza avertismentelor generalului Caine privind rezervele tot mai reduse de interceptoare pentru apărarea antiaeriană. Alți oficiali au atras atenția și asupra riscului unor victime civile ridicate, în cazul în care președintele ar decide să lovească obiective de infrastructură, precum poduri sau instalații de desalinizare a apei.

O altă variantă de escaladare ar presupune trimiterea de trupe terestre americane — o amenințare formulată în mod repetat de Trump, în contextul discuțiilor despre ocuparea strategicei insule Kharg sau despre eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului. O astfel de decizie ar încălca însă o promisiune-cheie făcută electoratului său MAGA: „Nu vă voi trimite să luptați și să muriți în războaie străine stupide, care nu se mai termină niciodată”, spusese Trump în cadrul unui miting electoral din Pennsylvania, în 2024.

Alternativa ar fi acceptarea unui status quo periculos: runde nesfârșite de atacuri și contraatacuri cu Iranul, care riscă să coste noi vieți americane și să mențină Strâmtoarea Hormuz într-o stare permanentă de pericol, amintind de „războaiele fără sfârșit” pe care Trump însuși le-a criticat în trecut.

„Cred că vrem pur și simplu să câștigăm”, a declarat Trump vineri, în cadrul unei ședințe de cabinet, atunci când a fost întrebat despre încheierea războiului. „Îi vom lovi foarte tare și, la un moment dat, vor spune: «Nu mai putem suporta asta».”