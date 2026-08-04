O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei

În timp ce unii dintre cei mai influenți oameni din lume se bucură de soare în Saint-Tropez înainte de o croazieră spre Monaco, elita politică a Chinei evită șampania pe superiahturi.

În fiecare vară, aceștia se retrag discret la Beidaihe, o stațiune maritimă modestă frecventată de mii de familii chineze obișnuite. Situat la aproximativ 300 de kilometri est de Beijing, acest oraș este de mult timp un refugiu tradițional pentru liderii Partidului Comunist.

Vacanța anuală a înalților oficiali este învăluită în mister. Deși data exactă a sosirii lor nu este făcută publică, măsurile de securitate se intensifică încă de la începutul lunii iulie. Zborurile cu drone sunt interzise, iar turiștii nu au voie să facă plimbări cu balonul cu aer cald sau excursii private cu barca de-a lungul coastei.

Apoi, la începutul lunii august, președintele chinez Xi Jinping și cei mai apropiați consilieri ai săi dispar din viața publică.

Simbolul modestiei politice

Deși nu se emit anunțuri oficiale, înregistrările publice indică faptul că liderii de la Beijing își iau o pauză de 10 până la 14 zile în luna august. În această perioadă, ei nu apar în public decât în situații de urgență națională, cum ar fi calamitățile naturale.

Această destinație se potrivește imaginii unui lider care și-a propus să elimine corupția din toate nivelurile administrației. Beidaihe este presărată cu vile gri în stil sovietic, multe purtând inscripții roșii precum „sanatoriul muncitorilor”. Aleile pietruite șerpuiesc spre o coastă cu nisip fin, unde umbrelele și restaurantele cu lumini neon servesc fructe de mare oaspeților așezați pe scaune simple din plastic alb.

Rana Mitter, un reputat istoric specializat în China modernă, a explicat pentru CNN că această destinație minimalistă reflectă mesajul lui Xi Jinping privind modestia și rolul individului în cadrul partidului.

„Nu vor să dea impresia că merg într-un loc luxos unde ar putea exista suspiciuni de corupție. Alegerea unei stațiuni tradiționale și modeste reprezintă un mod eficient de a transmite acest mesaj, spre deosebire de un hotel de cinci stele din Hainan sau Caraibe”, a punctat Mitter.

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Istoria secretă a unei destinații de elită

Beidaihe oferă o incursiune fascinantă în culisele puterii și în trecutul Chinei. Sub aspectul său simplu se ascunde o popularitate uriașă, stațiunea atrăgând anual aproximativ 50 de milioane de turiști locali.

Tradiția retragerilor estivale la Beidaihe a început în 1953, când fondatorul Chinei comuniste, Mao Zedong, a ales această localitate ca reședință de vară și loc de muncă pentru liderii de vârf. Pe atunci, aerul condiționat nu exista, iar verile toride din Beijing transformau briza mării într-o necesitate.

Apropierea de capitală a transformat zona într-un spațiu ideal pentru stabilirea agendei politice într-o perioadă mai liniștită a anului. Unul dintre momentele-cheie a fost reuniunea din 1958, când Mao a decis mobilizarea întregii țări pentru creșterea producției — o decizie care a dus ulterior la tragedia Marelui Salt Înainte.

După o pauză în timpul Revoluției Culturale, tradiția a fost reluată în 1976. Deng Xiaoping a continuat vacanțele aici și a deschis stațiunea turiștilor străini în anii '80 pentru a atrage valută.

În era lui Xi Jinping, dinamica s-a schimbat. Deși caracterul reuniunilor rămâne învăluit în mister, se știe că șeful de cabinet al președintelui, Cai Qi, organizează anual întâlniri cu zeci de academicieni de top pentru a discuta priorități naționale precum inteligența artificială.

Un amestec de putere, turism și contradicții

Istoria locului este însă mult mai veche. Potrivit cronicilor, primul împărat al Chinei, Qin Shi Huang, a trecut prin această zonă în anul 221 î.Hr., în căutarea insulei nemuririi. La sfârșitul secolului al XIX-lea, zona a devenit o stațiune frecventată atât de oficiali chinezi, cât și de diplomați străini, care au ridicat vile de-a lungul coastei.

Astăzi, stațiunea rămâne un loc al contrastelor. Jurnaliști și turiști străini care au vizitat zona descriu un dispozitiv de securitate riguros, care contrastează puternic cu atmosfera relaxată de vacanță.

În timp ce zona exclusivistă a liderilor rămâne strict izolată, stațiunea a evoluat, incluzând acum destinații moderne și culturale precum Aranya, o zonă preferată de tinerii artiști, arhitecți și antreprenori datorită arhitecturii sale avangardiste.

Pentru cetățenii chinezi de rând, o vacanță la Beidaihe are o conotație aparte: o alegere mai puțin ostentativă decât insula tropicală Hainan, care sugerează un echilibru între relaxare și disponibilitate profesională. Însă, dincolo de transformările moderne și de atracția turistică, Beidaihe rămâne în imaginarul colectiv un simbol al culiselor politice de la Beijing.