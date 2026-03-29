Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
La ce oră trebuie să te culci pentru ca dimineață să fii plin de energie. Trezirea la ora 7:00 nu trebuie să fie un coșmar

Un calculator de somn ajută să afli ora ideală de culcare, bazându-se pe cicluri de 90 de minute de somn, pentru a te trezi între cicluri și a evita senzația de oboseală. Specialiștii avertizează că nu doar numărul orelor de somn contează, ci și momentul în care te trezești.

Momentul trezirii joacă un rol esențial în calitatea somnului. FOTO: Shutterstock

Mulți oameni cred că cu cât dorm mai mult, cu atât se vor trezi mai odihniți dimineața. Însă specialiștii spun că situația este mai complexă și că momentul trezirii joacă un rol esențial în calitatea somnului, notează publicația Express

Cum funcționează ciclurile de somn

Un ciclu complet de somn durează aproximativ 90 de minute și include cinci etape: patru etape de somn non-REM și o etapă REM.

  • Etapele 1-4 (NREM): Începem cu somnul ușor și ajungem la somnul profund în etapa 4. Trezirea în această fază profundă poate provoca senzația de oboseală accentuată.
  • Etapa 5 (REM): Aici apar visele și corpul începe să se pregătească pentru trezire.

De aceea, specialiștii recomandă să te trezești la finalul unui ciclu de somn, nu în mijlocul acestuia.

Exemple de ore ideale de culcare

Calculatorul de somn ține cont și de cele 14 minute medii necesare pentru a adormi. Astfel, pentru o trezire la 7:00, orele recomandate de culcare sunt: 21:46, 23:16, 00:46 sau 02:16.

Pentru o trezire la 6:00, orele ideale sunt: 20:46, 22:16, 23:46 sau 01:16.

Dacă nu trebuie să te trezești foarte devreme și vrei să ajungi la serviciu la 8:00, orele optime de culcare sunt: 22:46, 00:16, 01:46 sau 03:16.

Beneficiile respectării ciclurilor de somn

Respectarea acestor cicluri poate preveni senzația de oboseală și poate îmbunătăți concentrarea și starea de spirit pe parcursul zilei. Specialiștii subliniază că un somn bun nu înseamnă doar să te culci devreme, ci și să te trezești la momentul potrivit.

Folosirea unui calculator de somn este o soluție simplă și practică pentru a-ți regla programul și a te bucura de dimineți mai pline de energie. 

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FOTO Olivia Holder i-a lăsat pe toți ”cu gura căscată”: a ajuns la București. ”Ireal!”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Cele mai căutate facultăți din București în 2026: 8 candidați pe un singur loc încă din preadmitere
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Biserica Neagră din Brașov, desen de epocă
În Brașovul medieval, marfa cumpărată putea fi verificată la cântarul de control din Piața Sfatului
historia.ro
