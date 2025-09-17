search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului

0
0
Publicat:

Cei mai mulți dintre noi judecăm odihna nocturnă după durata somnului. Cu toate acestea, studiile confirmă faptul că poziția în care dormi joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sănătatea umană, în special pentru stomac și inimă.

Poziția somnului poate afecta inima FOTO: Arhivă
Poziția somnului poate afecta inima FOTO: Arhivă

Poziția corpului modifică traiectoria acidului în esofag, modul în care se mișcă plămânii și diafragma și chiar echilibrul sistemului nervos. Micile ajustări pot aduce beneficii în ceea ce privește confortul și sănătatea, potrivit earth.

Profesorul Daniel Martin Simadibrata, de la Universitatea din Indonezia, a studiat de ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului.

Digestia și poziția de somn

Boala de reflux gastroesofagian (GERD) se agravează când acidul din stomac urcă în esofag. Dormitul pe partea stângă, în poziția decubit lateral stâng, menține stomacul sub esofag, ceea ce reduce probabilitatea de reflux.

Cauzalitatea este mai greu de dovedit, dar un studiu din 2023 care a utilizat două eșantioane de randomizare mendeliană a identificat anumite taxoni intestinali care aveau o legătură cauzală cu trăsăturile somnului, inclusiv durata somnului și cronotipul. 

Aceste descoperiri susțin ideea că obiceiurile de somn mai bune pot îmbunătăți amestecul de microbi care susțin sănătatea intestinului. 

Munca în ture perturbă ritmul circadian, iar stomacul este sensibil la acest ceas. O analiză din 2024 a constatat că cinci din opt studii incluse au raportat un risc mai mare de ulcer peptic la lucrătorii în ture, unele studii arătând o prevalență de peste două ori mai mare față de lucrătorii de zi.

Autorii au solicitat, de asemenea, soluții practice la locul de muncă, cum ar fi programe mai stabile și ore de masă mai bune, pentru a reduce riscul. Acest sfat se potrivește bine cu igiena personală a somnului acasă.

Sănătatea inimii și pozițiile de somn

Pentru persoanele cu insuficiență cardiacă, partea stângă poate fi inconfortabilă din cauza presiunii exercitate de vârful inimii mărit și care bate puternic.

Un studiu clasic din 2001 a constatat că pacienții cu insuficiență cardiacă petreceau aproximativ de două ori mai mult timp pe partea dreaptă decât pe partea stângă sau pe spate, iar partea dreaptă normaliza sistemul nervos autonom dezechilibrat.

Dormitul pe o parte tinde, de asemenea, să reducă sforăitul. Dormitul pe spate poate agrava tulburările respiratorii din timpul somnului, ceea ce solicită inima în timp.

Dacă suferiți de o afecțiune cardiacă sau aveți un dispozitiv implantat, întrebați medicul care este poziția cea mai potrivită. 

Multe persoane fără afecțiuni cardiace sau pulmonare se simt bine pe partea stângă pentru reflux și pe oricare dintre părți pentru respirație. Dacă suferiți de apnee în somn pozițională, medicul dumneavoastră specialist în somn vă poate sfătui să dormiți mai mult pe o parte.

Moduri practice de a dormi mai inteligent

Dacă refluxul vă trezește, dormiți pe partea stângă și luați cina cu cel puțin trei ore înainte de culcare. Folosiți o pernă care să vă susțină gâtul și șoldurile, astfel încât coloana vertebrală să rămână în poziție neutră.

Dacă insuficiența cardiacă face ca partea stângă să fie incomodă, partea dreaptă este o alegere rezonabilă.

Mențineți camera întunecată, liniștită și răcoroasă și respectați un program constant pentru a ajuta ceasul biologic să ghideze digestia sănătoasă și ritmurile cardiovasculare.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
gandul.ro
image
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
libertatea.ro
image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Suplimentul la succesiune, în 2025. Rolul lui şi unde se face
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Ședință cu miză importantă în coaliție. Partidele decid ce se întâmplă cu prețurile la alimentele de bază
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime