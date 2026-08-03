 Fiul maseurului decedat de la Dinamo acuză clubul. S-au „zgârcit” cu banii și l-au lăsat pe Constantin Covaciu fără loc de veci: „Tata nu a fost boschetar!” | adevarul.ro
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Fiul maseurului decedat de la Dinamo acuză clubul. S-au „zgârcit” cu banii și l-au lăsat pe Constantin Covaciu fără loc de veci: „Tata nu a fost boschetar!”

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Constantin Covaciu, maseurul echipei secunde a clubului Dinamo București, și-a pierdut viața în urma gravului accident rutier produs vineri dimineață în municipiul Câmpulung. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, se afla în microbuzul care transporta lotul aflat în cantonament, alături de 11 copii și alți șase adulți.

Constantin Covaciu Foto/Facebook Dinamo București
Constantin Covaciu Foto/Facebook Dinamo București

Potrivit primelor informații, șoferul, în vârstă de 83 de ani, ar fi suferit un infarct la volan, iar autovehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Nu știm unde să-l îngropăm mâine!”

Daniel Covaciu, fiul lui Constantin Covaciu, a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă familia după moartea tatălui său. Astăzi are loc priveghiul fostului maseur al echipei Dinamo 2, însă apropiații nu au reușit încă să găsească un loc de veci în care acesta să fie înmormântat.

„Deocamdată, în acest moment, nu știm unde să-l îngropăm, fiindcă noi nu avem un loc de veci. Dinamo s-a angajat să suporte toate costurile legate de această tragedie, fiindcă tatăl meu a murit în timpul serviciului pentru club, însoțind echipa de fotbal spre antrenament. Noi am găsit un loc de veci, dar proprietara ne-a cerut 10.000 de euro. Am transmis asta către club, dar am primit un răspuns stupefiant.

M-am întâlnit cu Radu Costin, șeful departamentului de securitate de la Dinamo, și mi-a spus că până acum costurile funerare au ajuns la 48.000 de lei. Nu pot să-mi dau seama cum au ajuns la această sumă!

Și mi-a mai zis că domnul Andrei Nicolescu i-a transmis că Dinamo nu poate da decât 2.500 de euro pentru achiziționarea unui loc de veci. Așa că acum suntem în această situație să nu știm unde să-l îngropăm mâine. Le-am spus și eu că o să-l ținem la capelă, că nu avem altă soluție!”, a transmis fiul lui „Gogu”, conform gsp.ro.

„S-au ieftinit și cu transportul, de s-a ajuns să moară tata!”

Daniel Covaciu susține că dorința de a reduce cheltuielile a stat la baza unor decizii care, în opinia sa, au avut consecințe tragice. Fiul lui Constantin Covaciu acuză conducerea clubului că a făcut economii inclusiv în privința transportului echipei, folosind un microbuz pe care îl consideră nesigur, iar acum, spune el, familia se lovește de aceeași lipsă de implicare și în ceea ce privește găsirea unui loc de veci.

Le-am zis celor de la club că nu vreau ceva de lux, dar nici un coteț de câine, că tata nu a fost un boschetar, a muncit atâția ani pentru acest club. Și a murit din cauza neglijenței, inclusiv a clubului Dinamo! S-a ajuns aici fiindcă așa s-au cârpit și cu transportul echipei. S-au ieftinit și la mașină, nu le-a păsat că, așa cum spunea și doamna primar Lasconi, s-a folosit un microbuz vechi, recondiționat, cu locuri în plus, sudate. Iar Dinamo trebuia să angajeze un șofer, nu să lase transportul echipei pe mâna unei firme care a pus la volan un om de 83 de ani. De asta s-a ajuns la moartea tatălui meu. Iar acum ni se spune că nu pot lua nici măcar un loc de veci, pentru tata! Aici am ajuns!”, a mai adăugat fiul lui Constantin Covaciu.

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