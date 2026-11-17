Sângerarea gingiilor la periaj și respirația neplăcută nu sunt neapărat efecte ale înaintării în vârstă, ci pot fi primele semne ale bolii parodontale. Pierderea dinților nu este inevitabilă, deoarece boala poate fi oprită, iar dinții pot fi păstrați pentru mulți ani.

Foto: Magnific

În limbajul curent se vorbește despre „parodontoză", dar termenul medical pentru forma care distruge țesuturile de susținere ale dintelui este parodontită.

Totul pornește de la placa bacteriană, un film lipicios care se depune pe dinți și care, dacă nu este îndepărtat, se mineralizează și devine tartru. Bacteriile din placă irită gingia și declanșează o inflamație care, în timp, poate ajunge la os.

Mayo Clinic enumeră printre simptomele parodontitei gingiile umflate, roșii sau sensibile, sângerarea la periaj sau la folosirea aței dentare, respirația urât mirositoare, puroiul dintre dinți și gingii, retragerea gingiilor, dinții care par mai lungi, schimbările în felul în care se închide mușcătura și mobilitatea dinților.

Sângerarea este primul semn și cel mai des trecut cu vederea, pentru că de regulă nu doare. Din acest motiv, boala poate avansa ani de zile fără să fie observată.

„Gingia sănătoasă nu sângerează. Orice sângerare observată la periaj sau la folosirea aței dentare, chiar ocazională, justifică o evaluare stomatologică.

Mulți pacienți reduc periajul pentru a evita sângerarea, ceea ce favorizează acumularea plăcii bacteriene și agravează inflamația. În plus, parodontita provoacă durere, de regulă, abia în stadiile avansate, astfel că așteptarea disconfortului întârzie diagnosticul.

La consult, medicul verifică cu o sondă fină cât de adânc ajunge aceasta sub marginea gingiei, iar radiografia, recomandată atunci când situația o cere, arată dacă s-a produs deja resorbție osoasă", spune dr. Ioana Richițeanu, medic specialist parodontolog în cadrul Clinicilor Trident.

Boala parodontală evoluează de la gingivită, o inflamație reversibilă a gingiei, la parodontită, care afectează țesuturile de susținere și osul din jurul dinților. Netratată, aceasta duce la retragerea gingiilor, mobilitatea dinților și, în stadii avansate, la pierderea lor. Boala este clasificată în patru stadii, în funcție de gravitate, pentru stabilirea tratamentului potrivit.

Citește mai departe pe Click!