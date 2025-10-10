search
Publicat:

Cât de mult îți poate spune grupa sanguină despre sănătatea ta? Mai mult decât ai crede. Cercetări recente arată că anumite grupe sanguine, în special grupa A, pot fi asociate cu un risc mai mare de accident vascular cerebral (AVC) timpuriu, înainte de 60 de ani.

Studiul extinde analiza la participanți din întreaga lume și arată că această legătură genetică este relevantă mai ales pentru tineri. În plus, și grupa B, precum și anumite regiuni genetice precum locusul ABO (locul din genomul uman care determină grupa sanguină a unei persoane), pot influența riscul de AVC, tromboză venoasă sau calcificarea arterelor coronare.

În articolul de față vei descoperi ce spun ultimele studii internaționale, cum variază riscul între debutul precoce și cel tardiv al AVC, care grupe sanguine sunt mai vulnerabile și ce mecanisme biologice explică aceste diferențe. De asemenea, vei afla ce măsuri practice poți lua pentru a reduce riscul și cum genetica poate oferi indicii prețioase despre sănătatea cardiovasculară.

O pungă de sânge într-un salon medical Foto AdobeStock
Grupa de sânge îți poate salva viața Foto AdobeStock

Studii recente: Grupa sanguină și riscul crescut de AVC

Un studiu amplu, publicat în 2022, a scos la iveală o legătură neașteptată între grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral (AVC) în stadiu incipient, arătând că persoanele cu grupa A ar putea avea o probabilitate mai mare de a suferi un AVC înainte de vârsta de 60 de ani.

Probabil ați auzit de grupele sanguine A, B, AB și O — acestea se referă la anumiți markeri chimici, numiți antigeni, prezenți pe suprafața globulelor roșii. Chiar și în cadrul acestor grupe majore există variații subtile, determinate de mutații ale genelor implicate.

Un studiu recent a extins această analiză, reunind date din 48 de studii internaționale și incluzând peste 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase folosite ca grup de control.

Toți participanții aveau vârste între 18 și 59 de ani, oferind astfel o imagine mai completă asupra legăturii dintre grupa sanguină și riscul de AVC timpuriu.

Grupele sanguine și riscul de AVC: risc crescut vs. risc redus

Comparând datele genetice, oamenii de știință au identificat o legătură clară între gena care determină subgrupul A1 al grupei sanguine A și riscul crescut de accident vascular cerebral cu debut precoce.

Mai exact, persoanele cu această variantă genetică aveau un risc cu 16% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de 60 de ani, comparativ cu ceilalți participanți. În schimb, cei care aveau grupa O1 prezentau un risc mai mic cu 12%.

Noua descoperire din puzzle-ul genetic: grupa sanguină și riscul de AVC

Rezultatele studiului au fost obținute în urma unei analize la nivelul întregului genom, care a scos în evidență două regiuni genetice asociate cu riscul crescut de accident vascular cerebral timpuriu — una dintre ele fiind chiar zona care controlează grupele sanguine.

Dr. Steven Kittner, neurolog vascular la Universitatea din Maryland și autor principal al studiului, spune că mecanismul exact rămâne încă un mister: „Încă nu știm de ce grupa sanguină A ar conferi un risc mai mare. Dar probabil are legătură cu factorii de coagulare, cu trombocitele și cu celulele care căptușesc vasele de sânge, toate implicate în formarea cheagurilor”.

Cât de mare este riscul de accident vascular cerebral în funcție de grupa sanguină

Cercetătorii cred însă că riscul suplimentar pentru persoanele cu grupa A este unul mic și nu justifică teste speciale sau îngrijorare sporită. Această descoperire nu este o alarmă, ci mai degrabă o piesă în plus în înțelegerea felului în care genetica poate influența sănătatea cardiovasculară.

În fiecare an, doar în Statele Unite, aproape 800.000 de oameni suferă un accident vascular cerebral. În jur de 75% dintre cazuri apar după vârsta de 65 de ani, iar riscul se dublează la fiecare deceniu după vârsta de 55 de ani.

Imagini diverse ce ilustrează AVC-ul Colaj DMS
Atacul cerebral vascular reprezintă una dintre principalele cauze de deces în România Colaj DMS

Importanța studiului: grupa sanguină și riscul de AVC

Legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral ar putea, în viitor, să ajute medicii să personalizeze prevenția și tratamentele. Pentru moment însă, cei mai importanți factori rămân aceia pe care îi putem controla:

  • menținerea unei tensiuni arteriale normale,
  • renunțarea la fumat,
  • alimentația echilibrată și mișcarea regulată.

Grupa sanguină nu ne definește destinul, dar ne oferă indicii prețioase despre felul în care corpul nostru reacționează la riscuri. Iar știința continuă să descifreze, pas cu pas, cum detaliile invizibile din sângele nostru ne pot modela viitorul.

Grupa sanguină și AVC: ultimele descoperiri

Cercetătorii continuă să deslușească legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, iar ultimele date oferă indicii fascinante despre modul în care genetica poate influența debutul precoce al bolii.

Studiul a inclus persoane din America de Nord, Europa, Japonia, Pakistan și Australia, deși doar 35% dintre participanți erau de origine non-europeană, ceea ce sugerează că viitoare cercetări cu eșantioane mai diverse vor fi esențiale pentru validarea concluziilor.

„Evident, avem nevoie de mai multe studii pentru a clarifica mecanismele creșterii riscului de accident vascular cerebral”, a explicat neurologul Steven Kittner, citat de ScienceAlert.

Debut precoce vs. debut tardiv al AVC: influența grupei sanguine

O parte cheie a studiului a implicat compararea persoanelor care au suferit accidente vasculare cerebrale înainte de 60 de ani cu cei care au avut episoade după această vârstă. Cercetătorii au analizat un set de date cu aproximativ 9.300 de persoane peste 60 de ani care au suferit un accident vascular cerebral și 25.000 de persoane de control fără istoric de AVC.

Rezultatul a fost revelator: riscul crescut asociat grupei sanguine A a devenit nesemnificativ în cazul debutului tardiv, ceea ce sugerează că mecanismele accidentelor vasculare cerebrale la tineri diferă de cele care apar mai târziu în viață. În rândul celor tineri, factorii implicați țin mai degrabă de formarea cheagurilor de sânge decât de ateroscleroza tradițională, adică depunerile de grăsime care blochează arterele.

Alte descoperiri: grupa sanguină și riscul de AVC

Persoanele cu grupa sanguină B au un risc cu aproximativ 11% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral (AVC), indiferent de vârstă. Regiunea genetică locus ABO, care codifică grupele sanguine, este asociată și cu calcificarea arterelor coronare, ceea ce poate crește riscul de infarct miocardic. Secvența genetică pentru grupele sangvine A și B este, de asemenea, legată de un risc ușor mai mare de tromboză venoasă.

Noul studiu, publicat în revista Neurology, adaugă o piesă importantă la puzzle-ul complex al factorilor genetici și implicit informații importante despre modul în care grupa sanguină influențează riscul de AVC, în special în cazurile de debut precoce, oferind noi perspective pentru prevenția și managementul bolilor cardiovasculare.

Viață sănătoasă

