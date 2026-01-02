„Ploaie înghețată” pe mai multe drumuri. Recomandări pentru șoferi

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată.

”ATENŢIE – FREEZING RAIN (ploaie îngheţată), fenomen meteo deosebit de periculos. Mai multe zone din Oltenia. Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheaţă instantaneu la contactul cu carosabilul rece şi formează un strat de gheaţă invizibil, extrem de alunecos”, scrie CNAIR într-o postare pe Facebook.

Compania prezintă şi pericolele majore ale acestui fenomen meteo: carosabil „oglindă”, greu de observat; aderenţă aproape inexistentă; distanţă de frânare mult mărită; risc ridicat de derapaje şi accidente, chiar şi la viteze mici.

CNAIR vine cu o serie de recomandări pentru şoferi:

reduceţi viteza la minimum;

păstraţi distanţă mare faţă de alte vehicule;

evitaţi frânările şi manevrele bruşte;

folosiţi frâna de motor;

evitaţi deplasările neesenţiale;

atenţie sporită pe poduri, pasaje, viaducte şi în zonele umbrite.

Potrivit CNAIR, drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar.

”Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, mai transmite CNAIR.