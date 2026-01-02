Ucraina ironizează Moscova, după acuzaţia că a ucis 27 de civili: „Deci, cine stătea la hotel de Anul Nou într-un sat de lângă linia frontului?”

Rusia şi Ucraina se acuză reciproc după un atac care a dus la moartea mai multor civili ţn Herson. Kievul, care respinge şi chiar ironizează acuzațiile Moscovei, susţine că loviturile sale vizează exclusiv ținte militare.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc după un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel din regiunea Herson, incident soldat, potrivit autorităților ruse, cu moartea a 27 de civili, printre care și doi copii.

Kievul respinge aceste acuzații, afirmând că toate operațiunile sale au ca scop strict obiective militare și respectă dreptul internațional umanitar şi că acesta este un nou exemplu de dezinformare oferit de Moscova, notează Agerpres.

„Forțele de apărare ale Ucrainei atacă exclusiv ținte militare inamice și respectă regulile conflictului armat”, a declarat Dmitro Lihovii, purtătorul de cuvânt al statului major ucrainean, în timp ce o sursă militară a precizat pentru AFP că raidul cu pricina a vizat o adunare militară rusă desfășurată într-o locație inaccesibilă civililor.

De partea cealaltă, Rusia susține că, în noaptea de Anul Nou, dronele ucrainene au lovit o cafenea și un hotel din satul Horli, într-o parte a regiunii Herson care se află sub ocupație rusă.

Guvernatorul numit de Moscova, Vladimir Saldo, a actualizat vineri, 2 ianuarie, bilanțul victimelor la 27 de civili, comparativ cu raportul inițial, de joi, care vorbea despre 24 de morţi.

Incidentul intervine într-un moment de intensificare a eforturilor diplomatice conduse de Statele Unite pentru a încheia războiul dintre Ucraina și Rusia, început acum aproape patru ani cu invazia rusă în Ucraina, cel mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial.

În acest context, Rusia acuză Kievul că „sabotează în mod deliberat orice încercare de soluționare pașnică a conflictului”, iar Kievul, la rândul său, declară că Moscova încearcă să submineze procesul diplomatic prin dezinformare.

„Rusia a recurs în mod repetat la declarații false cu scopul de a influența partenerii internaționali și cursul negocierilor de pace”, a explicat Dmitro Lihovii.

Dincolo de răspunsul oficial, pe reţelele de socializare, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Tregubov, a ironizat acuzaţiile venite din partea Rusiei.

„Deci, cine stătea la hotel de Anul Nou într-un sat de lângă linia frontului din regiunea Herson? Evident, localnicii! Ei merg întotdeauna la hoteluri de Anul Nou! Plajele din Herson sunt deosebit de primitoare la minus patru grade”, a scris el pe Facebook.