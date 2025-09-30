Jumătate dintre atacurile de cord la femeile tinere nu sunt cauzate de arterele blocate. Cauze ascunse: stresul și anemia, printre vinovați

În mod tradițional, majoritatea atacurilor de cord au fost puse pe seama arterelor blocate, care duc la aterotromboză – atunci când cheagurile de sânge blochează fluxul către inimă. Dar cercetări recente sugerează că am putea subestima rolul altor cauze, mai ales în rândul adulților tineri.

În acest articol vei descoperi de ce aproape jumătate dintre atacurile de cord la femeile tinere nu sunt cauzate de arterele blocate, care factori ascunși – precum SCAD, emboliile sau stresul – pot declanșa infarctul și cum prevenția și diagnosticul corect pot salva vieți.

Cauzele atacurilor de cord la tineri: diferențe între bărbați și femei

O echipă de cercetători de la Mayo Clinic din SUA a analizat 1.474 de cazuri de atac de cord la persoane de 65 de ani sau mai tinere, înregistrate între 2003 și 2018 în Olmsted County, Minnesota. Printr-o analiză detaliată a dosarelor medicale și a imaginilor cardiace, au identificat cauza principală a fiecărui caz.

Rezultatele arată că aterotromboza a fost responsabilă pentru 75% dintre atacurile de cord la bărbați, ceea ce nu este surprinzător. La femei însă, aceasta a fost cauza în doar 47% dintre cazuri – mai puțin de jumătate. Aceasta are implicații majore pentru prevenirea și tratamentul atacurilor de cord.

„Această cercetare (publicată în Journal of the American College of Cardiology – n.red.) scoate în evidență cauzele atacurilor de cord care au fost subrecunoscute în mod istoric, în special la femei. Atunci când cauza unui atac de cord este înțeleasă greșit, tratamentele aplicate pot fi mai puțin eficiente sau chiar dăunătoare”, explică medicul cardiolog Claire Raphael.

Factori ascunși ai atacului de cord la femeile tinere: SCAD, embolii și stres

Alți factori importanți care contribuie semnificativ la atacurile de cord includ disecțiile spontane ale arterelor coronare (SCAD) – rupturi în pereții arteriali unde se acumulează sânge, emboliile (cheaguri de sânge care călătoresc din alte zone ale corpului) și alți factori de stres pentru organism, cum ar fi anemia.

Echipa de cercetare a descoperit că multe infarcte cauzate de SCAD (disecție spontană a arterelor coronare) au fost inițial atribuite aterotrombozei, în special la femei, unde SCAD a fost aproape de șase ori mai frecventă. Dacă aceste cauze ale infarctului sunt diagnosticate greșit, medicii pot aplica strategii greșite pentru prevenirea unui nou atac.

„Cercetarea noastră evidențiază necesitatea de a regândi abordarea infarctului la această categorie de pacienți, și mai ales la femeile adulte tinere. Clinicienii trebuie să fie mai atenți la afecțiuni precum SCAD, embolisme sau factori declanșați de stres, iar pacienții ar trebui să ceară explicații atunci când simt că ceva nu este în regulă”, completează cardiologul Rajiv Gulati.

Factori de risc și prevenția infarctului: ce arată studiile recente

Studiul nu a analizat diferențele semnificative dintre bărbați și femei, dar acestea ar putea fi rezultatul modului diferit în care factorii de risc afectează femeile sau al faptului că femeile solicită mai rar ajutor medical.

Aceste aspecte pot fi investigate în cercetări viitoare, aplicând aceleași tehnici de analiză pe grupuri mai mari și mai diverse de persoane.

În Statele Unite, o persoană suferă un infarct la fiecare 40 de secunde, iar cercetările continuă pentru a înțelege cât mai multe despre factorii de risc – care includ viața în oraș, alimentația și poluarea aerului.

Vestea bună este că, așa cum subliniază echipa de cercetare, progresăm în identificarea, diagnosticarea și prevenirea recurenței infarctului. De exemplu, în perioada studiului s-au înregistrat progrese semnificative în tehnologia imagisticii cardiace.

Cercetătorii își doresc acum ca mai mult efort să fie depus pentru creșterea gradului de conștientizare privind cauzele alternative ale infarctului, atât în rândul profesioniștilor din sănătate, cât și al publicului – ceea ce ar putea salva vieți.

„A înțelege de ce a avut loc un infarct este la fel de important ca tratamentul său. Poate face diferența dintre recuperare și recurență”, explică și cardiologul Raphael.

Importanța conștientizării cauzelor ascunse ale atacului de cord la tineri

Pe măsură ce cercetările continuă să dezvăluie că mai bine de jumătate dintre atacurile de cord la femeile tinere nu sunt cauzate de arterele blocate, devine esențial ca prevenția și tratamentele să fie adaptate la aceste realități. Recunoașterea factorilor ascunși, precum SCAD, emboliile sau stresul cronic, poate salva vieți și reduce riscul recurenței infarctului. Educația pacienților și conștientizarea profesională în rândul medicilor sunt la fel de importante ca diagnosticul și tratamentul propriu-zis. Într-o eră în care tehnologia imagisticii cardiace și studiile clinice avansate permit o analiză mai precisă a cauzelor atacului de cord, informarea corectă și prevenția personalizată devin cheia pentru protejarea sănătății inimii tinerilor adulți, în special a femeilor.