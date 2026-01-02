search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Odesa sub asediu. Rusia vrea să taie artera economică a Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Atacurile rusești asupra Odesei ar putea avea consecințe economice de durată, mult după încheierea războiului, avertizează analiști citați de The Wall Street Journal.

Atcuri ale Rusiei la Odesa/FOTO:AFP
Atcuri ale Rusiei la Odesa/FOTO:AFP

În luna decembrie, forțele ruse au intensificat loviturile asupra Odesei, principalul hub de export de cereale al Ucrainei și un nod esențial care leagă economia țării de piețele internaționale. Potrivit analiștilor, aceste atacuri reflectă o strategie tot mai clară a Moscovei de a submina economia ucraineană, nu doar capacitatea sa militară.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la 30 decembrie că Rusia urmărește izolarea Odesei și a altor orașe-cheie de infrastructura vitală. „Ei lovesc atât oamenii, cât și economia, reducând capacitatea noastră de export prin coridorul maritim”, a spus el.

Zelenski a mai precizat că o parte a vizitei sale la reședința fostului președinte american Donald Trump din Florida a fost dedicată discutării consolidării apărării aeriene a Ucrainei. Potrivit acestuia, Trump și-ar fi exprimat disponibilitatea de a sprijini Ucraina, iar Kievul este pregătit să achiziționeze sisteme de apărare prin intermediul sponsorilor europeni.

Datele Ministerului ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor arată că aproximativ 90% din exporturile agricole ale Ucrainei sunt realizate pe cale maritimă. În primele 11 luni ale anului 2025, cele șase porturi din regiunea Odesa au procesat circa 76 de milioane de tone de mărfuri.

Deși Ucraina a reușit să protejeze parțial traficul maritim cu ajutorul dronelor navale, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene. În multe cazuri, dronele ruse evită zborul deasupra uscatului, unde sunt desfășurate sisteme de apărare antiaeriană.

Potrivit lui Kyle Glen, analist la Centrul britanic pentru Reziliență Informațională, Rusia a lansat aproximativ 52.000 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei în 2025, comparativ cu aproximativ 14.000 în perioada 2022–2024.

Odesa a devenit una dintre principalele ținte ale Moscovei

Ministerul rus al Apărării afirmă că atacurile vizează infrastructura de transport și portuară utilizată „în interesul forțelor armate ucrainene”. Ca urmare, notează WSJ, unul dintre cele mai mari și mai active orașe ale Ucrainei se confruntă frecvent cu pene de curent, lipsă de apă și întreruperi ale încălzirii.

Serghei Vovk, directorul Centrului Ucrainean pentru Strategii de Transport, afirmă că Rusia încearcă să distrugă toate elementele-cheie ale lanțurilor logistice de export. „Odesa este ultima poartă majoră pentru exporturi. Este o strategie deliberată de a lovi economia, nu doar un singur port sau o singură regiune”, a spus el.

Vovk avertizează că perturbarea exporturilor de cereale ar putea determina cumpărătorii internaționali să caute furnizori mai stabili, ceea ce ar putea duce la scăderea prețurilor pe piața internă și la diminuarea resurselor financiare ale fermierilor. Pe termen lung, producția agricolă ar putea scădea, afectând profund economia agricolă a Ucrainei, cu efecte vizibile și după încheierea conflictului.

Analiștii spun că acesta este unul dintre motivele pentru care Ucraina insistă asupra obținerii unui număr mai mare de sisteme de apărare antiaeriană, considerate esențiale pentru protejarea economiei.

În noaptea de Anul Nou, Odesa a fost din nou ținta atacurilor. Potrivit guvernatorului regiunii, Oleh Kiper, dronele ruse au lovit infrastructura energetică, provocând incendii și întreruperi de electricitate în mai multe cartiere, inclusiv la facilități critice pentru funcționarea orașului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
prosport.ro
image
Cu cât au crescut impozitele locale: sumele au fost deja actualizate pe site-ul Ghişeul.ro
playtech.ro
image
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, în culmea fericirii de Anul Nou. Vestea frumoasă pe care le-au dat-o fanilor! Se anunță un an grozav pentru ei!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate