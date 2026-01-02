Atacurile rusești asupra Odesei ar putea avea consecințe economice de durată, mult după încheierea războiului, avertizează analiști citați de The Wall Street Journal.

În luna decembrie, forțele ruse au intensificat loviturile asupra Odesei, principalul hub de export de cereale al Ucrainei și un nod esențial care leagă economia țării de piețele internaționale. Potrivit analiștilor, aceste atacuri reflectă o strategie tot mai clară a Moscovei de a submina economia ucraineană, nu doar capacitatea sa militară.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la 30 decembrie că Rusia urmărește izolarea Odesei și a altor orașe-cheie de infrastructura vitală. „Ei lovesc atât oamenii, cât și economia, reducând capacitatea noastră de export prin coridorul maritim”, a spus el.

Zelenski a mai precizat că o parte a vizitei sale la reședința fostului președinte american Donald Trump din Florida a fost dedicată discutării consolidării apărării aeriene a Ucrainei. Potrivit acestuia, Trump și-ar fi exprimat disponibilitatea de a sprijini Ucraina, iar Kievul este pregătit să achiziționeze sisteme de apărare prin intermediul sponsorilor europeni.

Datele Ministerului ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor arată că aproximativ 90% din exporturile agricole ale Ucrainei sunt realizate pe cale maritimă. În primele 11 luni ale anului 2025, cele șase porturi din regiunea Odesa au procesat circa 76 de milioane de tone de mărfuri.

Deși Ucraina a reușit să protejeze parțial traficul maritim cu ajutorul dronelor navale, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene. În multe cazuri, dronele ruse evită zborul deasupra uscatului, unde sunt desfășurate sisteme de apărare antiaeriană.

Potrivit lui Kyle Glen, analist la Centrul britanic pentru Reziliență Informațională, Rusia a lansat aproximativ 52.000 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei în 2025, comparativ cu aproximativ 14.000 în perioada 2022–2024.

Odesa a devenit una dintre principalele ținte ale Moscovei

Ministerul rus al Apărării afirmă că atacurile vizează infrastructura de transport și portuară utilizată „în interesul forțelor armate ucrainene”. Ca urmare, notează WSJ, unul dintre cele mai mari și mai active orașe ale Ucrainei se confruntă frecvent cu pene de curent, lipsă de apă și întreruperi ale încălzirii.

Serghei Vovk, directorul Centrului Ucrainean pentru Strategii de Transport, afirmă că Rusia încearcă să distrugă toate elementele-cheie ale lanțurilor logistice de export. „Odesa este ultima poartă majoră pentru exporturi. Este o strategie deliberată de a lovi economia, nu doar un singur port sau o singură regiune”, a spus el.

Vovk avertizează că perturbarea exporturilor de cereale ar putea determina cumpărătorii internaționali să caute furnizori mai stabili, ceea ce ar putea duce la scăderea prețurilor pe piața internă și la diminuarea resurselor financiare ale fermierilor. Pe termen lung, producția agricolă ar putea scădea, afectând profund economia agricolă a Ucrainei, cu efecte vizibile și după încheierea conflictului.

Analiștii spun că acesta este unul dintre motivele pentru care Ucraina insistă asupra obținerii unui număr mai mare de sisteme de apărare antiaeriană, considerate esențiale pentru protejarea economiei.

În noaptea de Anul Nou, Odesa a fost din nou ținta atacurilor. Potrivit guvernatorului regiunii, Oleh Kiper, dronele ruse au lovit infrastructura energetică, provocând incendii și întreruperi de electricitate în mai multe cartiere, inclusiv la facilități critice pentru funcționarea orașului.