Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”

Jacques și Jessica Moretti, soț și soție de origine corsicană, sunt proprietarii barului Le Constellation aflat în stațiunea de schi Crans-Montana din Alpii elvețieni.

Potrivit presei locale, soțul ei se afla într-unul dintre celelalte două localuri” pe care le dețin cei doi, Le Senso, un bar-restaurant specializat în hamburgeri în stațiunea Crans-Montana, și Le Vieux-Chalet în satul vecin Lens, care se prezintă ca „han corsican”, scrie Corsematin.

Potrivit Corse-Matin, el este originar din Ghisonaccia, în Haute-Corse. Și, potrivit Nice-Matin, ea este originară de pe Coasta de Azur.

Jean-Thomas Filippini, un prieten al cuplului, a reușit să ia legătura cu Jessica Moretti la scurt timp după dezastru. „Sunt oameni pe care îi cunosc de 10 ani. Pe 31 decembrie 2015, am cântat acolo cu grupul nostru I Vagabondi”, a declarat el pentru Corse Matin.

„Anul acesta, Jacques a vrut să organizeze un festival de cântece corsicane. Acum aproximativ două săptămâni, am cântat în biserica din Crans-Montana. Aseară, o cunoștință m-a informat că restaurantul lor era în flăcări. Am întrebat-o pe Jessica dacă sunt în viață. Ea mi-a zis că da, spunându-mi că este o tragedie. Sunt un cuplu muncitor. S-au întors în Corsica ori de câte ori au putut”, a mai povestit acesta.

După ce s-au stabilit în regiunea elvețiană în anii 2000, familia Moretti a preluat Le Constellation în 2015, aflat pe atunci într-o stare de degradare, transformându-l într-un local foarte popular, mai ales în perioadele cu aflux turistic ridicat.

Localul putea găzdui până la 300 de persoane în interior și aproximativ 40 pe terasă.

Blick: Barul din Crans-Montana avea un rating de siguranţă de 6.5 din 10

La mai bine de 24 de ore de la tragicul incendiu, controversele privind barul Le Constellation din Crans-Montana continuă, presa elvețiană relatând că localul a avut un rating de siguranță de 6,5 din 10.

Barul „a promovat petreceri cu artificii cu șampanie, cu semne de deficiențe de siguranță, cum ar fi o singură rută de evacuare și materiale inflamabile, ridicând semne de întrebare", scrie Blick, citând și videoclipuri filmate în local înainte de tragedie, care alimentează „speculațiile cu privire la cauza incendiului”.

Lounge barul Le Constellation era un loc de întâlnire popular în stațiunea de schi Valais: o cafenea ziua, un bar și un club de noapte, cu o capacitate de aproximativ 300 de persoane. DJ-ii mixau acolo în mod regulat, iar atmosfera de petrecere atrăgea un public predominant tânăr, internațional.