Tai un nuc, riști o amendă de 10.000 de lei, chiar dacă e în curtea ta. Ce prevede legea care îi intrigă pe mulți

Românii care dețin un nuc pe proprietate trebuie să știe că arborele este protejat prin lege, iar tăierea sa fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, chiar dacă acesta se află în propria curte.

Potrivit Legii pomiculturii nr. 348/2003, nucul este considerat o specie de interes economic și ecologic. Tăiere sa este permisă doar în condiții strict reglementate și cu aprobarea Direcției pentru Agricultură Județene.

În ce situații poate fi tăiat un nuc

Autoritățile pot emite autorizație pentru tăiere dacă arborele este grav degradat, cu peste 60% din coroană uscată, dacă se află pe un teren destinat unor lucrări de interes public sau dacă este amplasat pe aliniamentul unui drum național și reprezintă un pericol pentru siguranța circulației, amintește TVR Info.

Cum se obține autorizația

Proprietarul trebuie să depună o solicitare la Direcția pentru Agricultură Județeană cu cel puțin o lună înainte de data estimată pentru tăiere. Ulterior, specialiștii instituției efectuează o verificare în teren și decid dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Sancțiuni pentru tăierea ilegală

Tăierea unui nuc fără autorizație este considerată contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Valoarea sancțiunii este stabilită în funcție de gravitatea situației și de numărul arborilor afectați.

Specialiștii recomandă proprietarilor să solicite avizul autorităților înainte de orice intervenție asupra unui nuc, inclusiv atunci când arborele pare uscat sau prezintă risc de prăbușire.