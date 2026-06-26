Analiză De ce au nevoie studenții de stimulente financiare pentru voluntariat: „Aplicăm pentru a avea ceva în CV, companiile nu ne oferă nicio șansă”

Studenții au nevoie de stimulente, inclusiv financiare, pentru a face voluntariat, se arată într-un sondaj al Uniunii Studenților din România.

Potrivit cercetării, marea majoritate a studenților – indiferent dacă sunt sau nu implicați în activități de voluntariat – consideră că au nevoie de stimulente, inclusiv financiare, pentru a se dedica unor astfel de activități. Datele arată că 73,6% dintre cei care fac deja voluntariat și 60,4% dintre cei care nu fac ar fi motivați de burse speciale sau de alte forme de sprijin financiar din partea facultăților.

Programele de stimulare a voluntariatului nu sunt o noutate în Europa, astfel de mecanisme fiind deja disponibile în Germania, Franța și Irlanda, însă în România lipsa lor accentuează decalajul dintre tinerii care își permit să muncească neremunerat și cei care sunt forțați de împrejurări să prioritizeze câștigul imediat.

Cercetarea Uniunii Studenților arată că 79,6% dintre tinerii care au răspuns la sondaj declară un buget lunar sub 4.000 de lei, „valoare care se situează sub coșul minim de consum evaluat la 4.300 de lei la începutul anului 2026”.

Această realitate financiară precară este confirmată de mărturiile a patru tineri studenți sau proaspăt absolvenți, care au vorbit pentru „Adevărul” despre dificultățile cu care se confruntă zi de zi. Aceștia dau vina pe accesul slab la piața muncii care le face imposibilă acumularea de experiență în timpul anilor de studii.

"Un job „mizerabil” după 6 luni de căutări și oferte de 3.000 de lei pentru ture de 12 ore"

David, student la Jurnalism, explică faptul că bugetul său lunar de 4.000 de lei, provenit dintr-un ajutor social, abia îi acoperă cheltuielile esențiale.

„Eu am un ajutor social pentru că am un context de natură încât să am acești bani de la stat. Dacă n-aș avea acești bani de la stat, aș muri de foame, pentru că nu țin legătura cu familia. Și banii ăștia de la stat îmi acoperă și cheltuielile de chirie și de mâncare pentru o lună, undeva la 4.000 de lei net. La nivel de cheltuieli, chiria, facturile și mâncarea mi se duc undeva la mai mult de 3.500 de lei pe lună.

Până recent am avut și job, deci mai primeam vreo 3000-4000 de lei pe lună și se făceau 7.000, iar atunci îmi permiteam mai bine să locuiesc în București.

Eu ajutorul acesta îl mai primesc până la 25 de ani, condiția este să fii student sau să lucrezi, una dintre ele. Problema este că accestul pe piața muncii este foarte greu. Gândește-te că eu am stat anul trecut șase luni să găsesc un job și am ajuns la un loc de muncă mizerabil, dar la care trebuia să mă prezint pentru că nu am avut de ales, era singura soluție. Acum nu mai am un job deja de o lună – de la începutul lunii iunie – și am tot fost la interviuri, iar salariile sunt foarte mici pentru un program foarte rău. Adică program de 4 zile câte 12 ore, după 4 zile libere, pe 3.000 de lei – am zis: nu, nu pot să fac așa ceva. Și cam asta e media: 3.000-3.500 de lei maximum.

Vine în curând vremea să scot din schemă banii ăia de la stat, dar încă nu am găsit un job care să-mi ofere un venit din care să trăiesc”, a precizat David.

„Bugetul meu lunar este de 1.200 de lei, plus 400 de lei pentru cămin”

Giulia, studentă la Film, descrie aceeași realitate apăsătoare a tinerilor care încearcă să intre pe piața muncii. Cu un buget lunar de 1.200 de lei, din care scade căminul de 400 de lei, accesul la un loc de muncă în domeniul său cultural este aproape imposibil.

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„Deci bugetul meu lunar, cel puțin în timpul anului universitar care s-a terminat, căci vara e un pic diferit la mine, a fost de 1.200 de lei plus 400 de lei căminul.

Accesul pe piața muncii, cel puțin în domeniul meu, adică în zona culturală, este foarte greu, spre imposibil, adică totul e pe relații, pe experiență, pe care n-ai de unde să o câștigi, pentru că în facultate, la noi, nu prea ești trimis nicăieri.

De asemenea, din ce am mai apucat să discut cu prietenii mei, și la ei e destul de complicat, adică în ultimii vreo doi ani de zile e foarte greu să te cheme cineva la interviu. Situația e atât de gravă încât nu te sună nimeni nici după ce aplici la magazine de haine din mall și, de multe ori, pare că platformele astea de angajare sunt inutile.

Aplicăm constant la poziții de voluntariat doar pentru a avea ceva în CV, companiile nu ne oferă nicio șansă”, a povestit Giulia.

„Se cere foarte multă experiență pentru persoane la început de carieră”

Ana, studentă la Jurnalism, are un buget lunar între 4.000 și 4.300 de lei, dar și ea confirmă dificultatea de a găsi un loc de muncă decent.

„Bugetul meu lunar este cuprins între 4.000 și 4.300 de lei, în funcție de câte zile lucrătoare are luna respectivă. Cheltuielile, le administrez bine aș zice. În ceea ce privește accesul pe piața muncii, mi se pare foarte greu.

Foarte greu îți găsești un job. Salariile sunt foarte mici, adică la nivelul de trai pe care l-avem, salariul minim nu-ți acoperă minimul necesar. Se cere foarte multă experiență pentru niște persoane care sunt la început de carieră sau poate și pe niște posturi entry-level. E aberant ca angajatorii să îți ceară experiență când ai 20 de ani”, povestește Ana.

„Am aplicat luni de zile în țară și am reușit să mă angajez doar în străinătate”

Andreea, absolventă de Arhitectură la University of Liverpool, are un buget lunar de 6.000 de lei, peste media celorlalți tineri intervievați, dar și ea se confruntă cu aceleași bariere în calea angajării.

„Pentru multe persoane, comparația dintre voluntariat și angajare nici măcar nu se pune în discuție din cauza constrângerilor financiare, însă atunci când banii nu mai reprezintă o problemă, voluntariatul poate deveni o opțiune atractivă, deoarece oferă posibilitatea de a dobândi experiență într-un mod plăcut și într-un domeniu mai apropiat de interesele și pasiunile fiecăruia. Pe de altă parte, există tendința ca firmele să devină tot mai confortabile în a impune condiții de experiență anterioară, presupunând că majoritatea candidaților sunt suficient de privilegiați încât să nu fie interesați și de aspectul financiar al muncii.

Bugetul meu lunar e de 6000 de lei, administrat în aplicații de budgeting și ocazional tabele Excel pentru împărțirea cheltuielilor.

În prezent, consider că accesul pe piața muncii este extrem de dificil. Personal, după luni de încercări nereușite în țară, am reușit să mă angajez la o companie din străinătate. În România, comunicarea cu angajatorii este aproape inexistentă, iar cerințele privind experiența candidaților sunt mult prea ridicate în comparație cu rolurile oferite și cu salariile propuse”, a povestit Andreea.