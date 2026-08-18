 Ziua devine noapte timp de 6 minute. Cât plătesc turiștii să vadă fenomenul astronomic care nu se va mai repeta până în 2114 | adevarul.ro
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Ziua devine noapte timp de 6 minute. Cât plătesc turiștii să vadă fenomenul astronomic care nu se va mai repeta până în 2114

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Pe 2 august 2027, sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu vor fi martorele unui spectacol astronomic de proporții: o eclipsă totală de Soare, cu o perioadă neobișnuit de lungă de totalitate.

eclipsa soare
Următoarea eclipsă de soare va avea loc pe 2 august 2027 FOTO Hub Johns Hopkins University

În cursul dimineții și după-amiezii de 2 august 2027, 10 țări, precum și câteva teritorii de la Marea Mediterană, din Orientul Mijlociu și Africa, se vor afla în zona de totalitate, cu o lățime de aproximativ 160 de mile (257 de kilometri) și o lungime de aproape 9.500 de mile (15.300 de kilometri). În unele locuri, întunericul va dura până la incredibilele 6 minute și 23 de secunde, scrie The New York Times.

Probabilitatea ridicată ca vremea să fie senină, dar și varietatea unor destinații spectaculoase, precum Stânca Gibraltarului, Peșterile lui Hercule de lângă Tanger, în Maroc, plajele din Oran, Algeria, templele antice din jurul orașului Luxor, Egipt, și locurile sfinte din Mecca, Arabia Saudită, sporesc atractivitatea acestui fenomen astronomic.

Pentru observarea eclipsei, va fi nevoie de noroc și determinare, iar costurile pot fi considerabile, notează publicați. Multe dintre locurile din destinațiile de top și de pe expedițiile cele mai căutate au fost deja rezervate. Listele de așteptare sunt numeroase, iar hotelurile își epuizează rapid camerele disponibile.

Spania, Gibraltar și Marea Mediterană

Ruinele romane de la Baelo Claudia, în apropiere de Tarifa, Spania, se vor număra printre primele locuri cufundate în întunericul din timpul zilei. Acolo, totalitatea va dura aproximativ patru minute și jumătate. Gibraltarul va beneficia de o perioadă similară de totalitate, însă persoanele care vor să urmărească eclipsa de acolo sunt sfătuite să nu urce până în vârful stâncii, deoarece la altitudine mai mare se poate forma plafon de nori.

Revista New Scientist acceptă înscrieri pentru un tur de cinci zile care va include ambele destinații, însă eclipsa va fi urmărită de pe o terasă privată a unui resort din Conil de la Frontera, Spania.

Pentru cei interesați să combine o călătorie prin Spania și alte destinații din apropiere cu o croazieră în Marea Mediterană, unde totalitatea va dura până la cinci minute, există mai multe variante. Celebrity oferă două croaziere: o călătorie de 11 nopți prin Italia și Spania, în cadrul căreia eclipsa va avea loc în ziua a opta, de la 3.121 de dolari de persoană, și o călătorie de șapte nopți prin Spania și Maroc, cu eclipsa în ziua a treia, de la 4.883 de dolari de persoană.

Mai sunt disponibile câteva cabine și pe croaziera de 10 zile organizată de VACAYA LGBTQ+ Vacations, dedicată observării eclipsei, de la 18.963 de dolari pentru două persoane. Nava va pleca din Trieste, Italia, și va ajunge la Barcelona.

Tangerul, o destinație populară pentru excursiile de o zi din Europa, va avea parte de patru minute și 51 de secunde de totalitate. Printre atracțiile orașului se numără casbahul istoric și cafenelele frecventate în trecut de reprezentanți ai boemei, precum William S. Burroughs.

Tours of Distinction va organiza o călătorie de 11 zile intitulată „Magical Morocco”, care începe la Casablanca, face o oprire la Tanger pentru eclipsă și continuă spre Fez și Sahara. Prețul pornește de la 3.999 de dolari.

Cum poți urmări în siguranță o eclipsă cu un proiector făcut acasă. De ce ai nevoie și cum îl construiești pas cu pas

O altă variantă este observarea eclipsei de pe mare. National Geographic propune o călătorie de 13 zile care începe în Azore, face o oprire în largul coastelor Tangerului pentru observarea eclipsei și se încheie la Barcelona. Costul este de 27.181 de dolari de persoană.

Tunisia

Deși zona de totalitate trece la sud de Tunis, fanii seriei „Star Wars” ar putea avea în continuare șansa de a petrece puțin peste patru minute în întunericul eclipsei chiar în locul pe care Obi-Wan Kenobi îl considera casă, dacă rezervările sunt făcute rapid, prin intermediul Galaxy Tours.

Călătoria de șase zile în Tunisia include locul folosit ca decor pentru planeta deșertică Tatooine, dar și locații în care au fost filmate scene din „Indiana Jones”. Prețul este de 3.295 de dolari de persoană.

Algeria

Orașul Oran, inclus de The New York Times pe lista celor 52 de locuri de vizitat în acest an, oferă plaje, un teatru istoric și un festival anual de muzică rai. În timpul eclipsei, orașul va fi cufundat în întuneric timp de cinci minute și opt secunde.

Pentru vizitarea altor obiective din Algeria, Algeria Travel & Tours mai are câteva locuri disponibile într-o călătorie de nouă zile dedicată siturilor incluse în patrimoniul mondial UNESCO și instituțiilor culturale.

Participanții vor urmări eclipsa la Timgad, o fostă colonie militară romană antică, foarte bine conservată, situată în apropierea Munților Aurès. Prețurile sunt disponibile la cerere, prin intermediul site-ului companiei.

Egipt

Cei suficient de norocoși să urmărească fenomenul din Egipt - fie din Luxor, fie din Oaza Siwa sau din vechiul port Berenice Troglodytica - vor avea parte de până la șase minute și 23 de secunde de întuneric.

Mai sunt disponibile câteva locuri în cadrul unor tururi organizate de grupuri precum Sirius Travel, Astro-Trails și Sky & Telescope, cu prețuri cuprinse între 2.950 și 11.680 de dolari.

Operatorul de tururi de lux Kemetale a rezervat deja una dintre ambarcațiunile sale tradiționale egiptene pentru o croazieră pe Nil dedicată eclipsei și intenționează să pună la dispoziție o a doua ambarcațiune mai târziu în acest an.

Următoarea eclipsă totală de Soare în care perioada de totalitate va fi la fel de lungă nu va avea loc decât pe 3 iunie 2114.

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. Deși Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, ea se află de 400 de ori mai aproape de noi, ceea ce face ca cele două corpuri cerești să aibă un diametru aparent aproape identic. Atunci când acoperirea este totală, lumina solară este blocată complet timp de câteva minute, iar ziua se transformă pentru scurt timp în noapte.

Eclipsa de Soare de miercuri, 12 august 2026, a fost urmărită de milioane de oameni din Europa. Prețurile hotelurilor au crescut puternic în marile orașe europene, în condițiile în care sute de mii de turiști s-au îndreptat spre continent pentru a vedea prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa în acest secol.

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