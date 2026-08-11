Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare

Prețurile hotelurilor au crescut puternic în marile orașe europene, în condițiile în care sute de mii de turiști se îndreaptă spre continent pentru a vedea prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa în acest secol.

Potrivit The Guardian, în Reykjavik, capitala Islandei, a fost înregistrată una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor camerelor de hotel, fiind una dintre puținele locații accesibile de unde eclipsa totală va putea fi observată înainte de lăsarea serii, miercuri, 12 august.

Turiștii din Reykjavík au plătit în medie 793 de dolari pentru a-și asigura o cameră pentru noaptea de miercuri, cu 98% mai mult decât în aceeași zi în 2025.

Și Spania se pregătește pentru un aflux de turiști, fiind una dintre cele mai bune locații de pe continentul european pentru a observa eclipsa totală de Soare. Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 10 august, că se așteaptă ca 460.000 de turiști străini să viziteze țara special pentru a vedea eclipsa.

Prețul unei camere în nordul Spaniei a crescut cu 135% față de anul trecut, ajungând la o medie de 451 de dolari.

În Mallorca, unde se estimează că eclipsa va putea fi observată la orizont, în momentul apusului, prețurile au crescut cu 24%, adică până la aproximativ 448 de dolari. În Santiago de Compostela și Bilbao, prețurile camerelor de hotel au crescut cu 34%, respectiv 67%.

Unitățile de cazare din localitățile aflate pe traiectoria eclipsei au fost rezervate cu luni în urmă, iar unii turiști americani au apelat la schimburi de locuințe în Castilla y León. Autoritățile spaniole se tem însă de riscul crescut de incendii și de blocarea accesului echipajelor de intervenție, în contextul în care sunt așteptate cu 1,5 milioane mai multe deplasări cu mașina decât într-o zi obișnuită. Pentru reducerea riscurilor, aproximativ 35.000 de agenți vor fi mobilizați.

Virginia Barcones, secretarul general pentru protecție civilă și situații de urgență din cadrul Ministerului spaniol de Interne, a declarat:

„Am avut o vară extrem de dificilă în Spania, cu o nouă serie de incendii forestiere de amploare. De aceea, trebuie să restricționăm orice tip de activitate care ar putea genera o scânteie.”

În Spania au fost interzise parcarea pe benzile de urgență sau în apropierea vegetației uscate, precum și grătarele și focurile de artificii. Regiunea Valencia și-a închis parcurile naturale și a interzis accesul pietonal pe traseele rurale.

Pentru persoanele care nu pot face deplasarea, NASA a instalat patru telescoape de mare putere în micul sat Villalibado, din nord-vestul Spaniei, pentru a transmite eclipsa în direct către peste 10 milioane de persoane.

O eclipsă parțială de Soare va putea fi observată miercuri și în Regatul Unit, unde va atinge gradul maxim de acoperire la ora 19:12, în Londra.