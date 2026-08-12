Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată și din România, chiar dacă numai parțial. Mulți oameni se întreabă în această perioadă cum pot urmări fenomenul în siguranță. Află mai jos cum poți construi acasă un proiector cu orificiu, pentru care ai nevoie de o simplă cutie de carton. Metoda permite proiectarea imaginii Soarelui pe o suprafață albă, fără să privești direct către acesta.

Pentru a construi dispozitivul ai nevoie de o cutie de carton, o coală albă de hârtie, folie de aluminiu, bandă adezivă și un ac.

Mai întâi, taie coala de hârtie astfel încât să poată fi fixată pe una dintre laturile interioare ale cutiei. Pe partea opusă, decupează două orificii pătrate, unul lângă celălalt. Acoperă unul dintre ele cu folie de aluminiu și fixeaz-o bine.

Cu ajutorul unui ac, fă o gaură foarte mică în folia de aluminiu. Acesta va fi orificiul prin care va pătrunde lumina Soarelui în interiorul cutiei.

Pentru a folosi proiectorul, ieși afară și stai cu spatele la Soare, astfel încât lumina să intre prin orificiul realizat în folia de aluminiu. Privește în interiorul cutiei, către coala albă de hârtie. Lumina va proiecta pe aceasta imaginea Soarelui, iar în timpul eclipsei vei putea observa forma discului solar și evoluția fenomenului fără să privești direct către Soare.

Acest videoclip arată tot procesul, pas cu pas.

Sursa video YouTube/@twinklresourcesofficial

Metoda este o alternativă simplă pentru observarea unei eclipse, însă este important să nu privești direct către Soare, nici prin orificiul proiectorului și nici cu ochiul liber, deoarece lumina solară intensă poate provoca leziuni oculare.

Eclipsa de Soare începe în Europa în după-amiaza zilei de 12 august

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi totală de-a lungul unei fâșii care va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei.

În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial. Aici, eclipsa va începe în extremitatea vestică în jurul orei 20:20 și se va desfășura foarte aproape de apus. Apropierea de orizont va da fenomenului un aspect neobișnuit.

„Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos. Nu este un spectacol ca la un concert, cu flăcări și artificii. Este ceva liniștitor, la care te uiți frumos. Dar un apus de Soare «mâncat» puțin de Lună este o imagine pe care nu o vezi în fiecare zi, nici măcar în fiecare an și poate nici măcar o dată în viață”, explica astronomul Adrian Șonka pentru „Adevărul”.