Revoluție în transplanturi: primul rinichi universal compatibil cu toate grupele sanguine transplantat la om

O echipă de cercetători a realizat primul transplant uman de rinichi modificat să fie compatibil cu toate grupele sanguine. Organul, inițial de tip A, a fost transformat în grupă 0 și transplantat unui bărbat de 68 de ani aflat în moarte cerebrală în Chongqing, China. Această procedură revoluționară ar putea deschide calea către o disponibilitate mult mai mare a organelor pentru pacienți, spun specialiștii, deoarece grupa sanguină a donatorului nu ar mai reprezenta o barieră.

În acest articol, cititorii vor afla cum funcționează transformarea unui rinichi „universal”, ce rol joacă enzimele în eliminarea antigenelor, rezultatele inițiale ale transplantului, reacțiile experților din domeniu și perspectivele viitoare ale acestei tehnologii, care ar putea revoluționa complet medicina transplanturilor și accesul la organe compatibile pentru toți pacienții.

De la grupa A la grupa O: o revoluție în transplanturile de organe

În prezent, transplanturile de organe de la donatori decedați se realizează doar între persoane cu grupe sanguine compatibile. Motivul este că sistemul imunitar al primitorului poate produce anticorpi care atacă organul transplantat dacă antigenele de tip A sau B nu corespund. Organele de tip O, care nu conțin antigene A sau B, pot fi acceptate de orice primitor.

Cercetători din Canada și China au folosit o enzimă specială pentru a elimina antigenele de tip A din rinichiul unui donator, transformând astfel organul inițial de tip A într-un rinichi „universal”, de tip O, explică Stephen Withers, chimist la Universitatea British Columbia din Vancouver.

Rinichiul care ar putea fi primit de oricine. Rezultatele studiului și reacția experților

Rinichiul a funcționat timp de șase zile, producând urină și menținându-se sănătos în primele două, înainte ca organismul să înceapă să dea semne de respingere. Rezultatele studiului au fost publicate în Nature Biomedical Engineering.

Enzima utilizată a fost descoperită în 2019 de aceeași echipă de cercetători. În 2022, aceștia au demonstrat că un plămân de tip A poate fi transformat în tip O, deși acel organ nu a fost transplantat la un pacient.

„Rezultatele sunt revoluționare”, afirmă Natasha Rogers, clinician specializat în transplanturi la Spitalul Westmead din Sydney, Australia. Ea subliniază că această tehnică ar putea contribui la reducerea listelor de așteptare pentru transplanturi, deoarece medicii s-ar putea concentra pe alți antigeni esențiali pentru succesul pe termen lung al organului, fără a mai fi limitați de grupa sanguină.

Ce urmează pentru rinichii universali: viitorul transplanturilor

Aceasta reprezintă doar prima etapă în dezvoltarea rinichilor universali. Cercetătorii speră că metoda va fi perfecționată pentru a preveni respingerea organelor și că, în viitorul apropiat, rinichii „universali” vor putea fi transplantați cu succes la pacienți aflați în viață. Această tehnologie revoluționară promite să reducă semnificativ listele de așteptare pentru transplanturile de rinichi și să ofere o soluție pentru pacienții cu grupe sanguine rare sau incompatibile.

Experții estimează că adaptarea acestei metode la alte organe, cum ar fi plămânii sau inima, ar putea deschide calea către o nouă eră în medicina transplanturilor, în care grupa sanguină și compatibilitatea antigenică nu vor mai reprezenta obstacole majore. În plus, combinarea acestei tehnici cu progrese în imunologie și bioinginerie ar putea crește supraviețuirea pe termen lung a organelor transplantate și să transforme complet modul în care sunt planificate și realizate transplanturile la nivel global.