LIVE TEXT România, sub stăpânirea iernii. Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din cauza ninsorilor

0
0
Publicat:

Meteorologii au anunțat că joi, 8 ianuarie, vremea se răcește accentuat. Potrivit meteorologilor, va ninge în mare parte din țară. Autoritățile au impus restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din țară, din cauza ninsorii.

Vremea joi, 8 ianuarie/FOTO: Shutterstock
Vremea joi, 8 ianuarie/FOTO: Shutterstock

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că, joi dimineață, 8 ianuarie, se circulă în general în condiții de iarnă în toată ţara, fiind semnalate ninsori, îndeosebi în județele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acționează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a tării sunt ploi, pe alocuri sunt condiții de formare a poleiului şi se acționează cu material antiderapant.

Din cauza condiţiilor meteorologice, sunt impuse restricţii de circulaţie.

În judeţul Caraş-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; pe DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu.

În judeţul Harghita, este restricţie de tonaj pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec.

În judeţul Sălaj, este în vigoare aceeaşi restricţie de tonaj pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronsonul kilometric 68 - 80.

În judeţul Timiş, traficul este oprit pe DN 68A, în afara localităţii Coşava, din cauza unui TIR rămas înzăpezit, care îngreunează intervenţia utilajelor de deszăpezire.

Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor”, au transmis poliţiştii rutieri.

Vremea joi, 8 ianuarie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea înnorări și va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În nordul și centrul Moldovei vor fi ninsori, iar în Muntenia, sudul Moldovei și izolat în Oltenia se vor semnala precipitații mixte. În Dobrogea vor predomina ploile.

Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și la munte, în general de 3–10 cm. Pe alocuri va fi polei, cu o probabilitate mai mare în estul teritoriului.

Vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari în sud-vest și sud-est (50–70 km/h), precum și la munte, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Cu o probabilitate mai mare în prima parte a zilei, în nordul Moldovei, vor fi perioade cu viscol.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7…-5 grade în Banat și Crișana și 8…10 grade în Dobrogea, iar cele minime se vor încadra între -15 grade în regiunile vestice și -2 grade pe litoral. Izolat va fi ceață și chiciură.

În București, vremea se va răci, iar regimul termic se va apropia de cel specific datei. Cerul va fi noros, iar în primele ore vor fi precipitații slabe mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), însă pe parcursul nopții cerul se va degaja treptat.

Vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari ziua, în general de 40–50 km/h.

Temperatura maximă, ce se va înregistra în prima parte a zilei, va fi de 1–2 grade, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

