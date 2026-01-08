Video Momentele dramatice în care doi polițiști au sărit în apele reci ale Jiului pentru a salva o femeie care căzuse cu mașina în râu: „E o doamnă!”

Doi polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au intervenit de urgență, după ce o femeie în vârstă de 55 de ani a căzut cu mașina în apele reci ale râului Jiu.

Evenimentul a avut loc miercuri seară. Fără a sta pe gânduri, cei doi agenți au intrat în apele reci ale râului, au ajuns la mașina parțial scufundată și au extras victima din interior, într-un moment critic în care fiecare secundă conta, scrie gorjeanul.ro.

"E o doamnă!", a strigat unul dintre agenţi spre colegii de la Salvamont şi pompierii care sosiseră şi ei la locul intervenției. "Doamnă, mă auziţi?", a spus un alt poliţist, după ce a deschis portiera şoferiţei.

Femeia a fost scoasă în șoc hipotermic și adusă în siguranță la mal și predată ulterior echipajelor medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Sursa: Facebook / Secția de Poliție

Reacția rapidă și determinarea polițiștilor au evitat producerea unei tragedii, notează presa locală. Mai mult de atât, unul dintre agenți nu se află la prima intervenție de acest gen, fiind cunoscut pentru implicarea sa în salvarea de vieți omenești din apele râului Jiu.

La operaţiunea contracronometru au participat mai mulţi specialişti de la Salvamont Gorj, care au răspuns la solicitarea Inspectoratului Județean de Politie Gorj.

Şoferiţa a fost transportată de urgenţă la spital, în stare gravă. Poliţiştii din Târgu-Jiu au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întamplat, potrivit Antena 3.