Principalul rival al lui Erdoğan promite să-l învingă din închisoare. Ce șanse are fostul primar al Istanbulului să candideze la prezidențiale?

Principalul contracandidat al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, se află într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul. Cu toate acestea, Ekrem İmamoğlu spune că este hotărât să câștige alegerile prezidențiale chiar din spatele gratiilor.

Fostul primar al Istanbulului, ales democratic, a transmis într-un schimb de răspunsuri scrise că rămâne convins de sprijinul popular de care se bucură și că este candidatul legitim capabil să pună capăt celor 25 de ani de dominație politică ai lui Erdoğan, scrie politico.eu.

Aflat în penitenciarul Silivri, considerat unul dintre cele mai dure din Turcia, İmamoğlu afirmă că procesul împotriva sa nu este unul juridic autentic, ci o acțiune politică menită să-l elimine definitiv din viața publică.

„Ceea ce trăim astăzi nu este un proces legal real, ci o strategie de asediu politic”, a scris el. „Scopul președintelui Erdoğan nu este doar să influențeze următoarele alegeri, ci să-mi șteargă candidatura acum și în viitor.”

Arestare cu ecou național

Arestarea lui İmamoğlu, în martie anul trecut, a declanșat proteste ample în întreaga țară și a atras critici din partea comunității internaționale. Opoziția turcă consideră detenția sa drept o mișcare politică menită să neutralizeze cel mai puternic rival secular al actualului președinte.

În vârstă de 55 de ani, İmamoğlu se confruntă cu un dosar penal amplu, care include acuzații de corupție, mită, extorcare, spălare de bani și chiar spionaj. Prin intermediul avocaților și consilierilor săi, el susține că amploarea acuzațiilor este disproporționată și lipsită de fundament.

Potrivit acestuia, ancheta include mii de pagini bazate în mare parte pe zvonuri și mărturii contestate, iar pedepsele cerute de procurori însumează peste 2.300 de ani de închisoare.

Opoziția câștigă teren

Represiunea împotriva lui İmamoğlu și a altor primari ai Partidului Republican al Poporului (CHP) a venit într-un moment în care balanța politică părea să se încline în favoarea opoziției seculare.

La alegerile locale din 2024, islamiștii au suferit înfrângeri neașteptat de clare, iar İmamoğlu era pe punctul de a fi desemnat candidatul oficial al CHP la președinție. Chiar și după arestarea sa, peste 15 milioane de turci au participat la alegerile interne ale partidului pentru a-l valida drept candidat — un gest cu puternică încărcătură simbolică, în condițiile în care a fost singurul înscris în cursă.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 2028, dar influența lui İmamoğlu rămâne o preocupare majoră pentru putere. El a reușit să câștige de trei ori primăria Istanbulului, inclusiv în cartiere considerate bastioane tradiționale ale islamiștilor — același oraș din care Erdoğan și-a lansat propria ascensiune politică.

Citește și: Primarul Istanbulului a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru insultă la adresa unui procuror

Campanie din spatele gratiilor

Deși încarcerat, İmamoğlu continuă să comunice cu susținătorii săi prin rețelele sociale, cu ajutorul echipei sale. Unele dintre conturile sale, inclusiv principalul profil de pe platforma X, au fost blocate în Turcia.

El recunoaște limitările impuse de detenție, dar susține că o campanie politică nu depinde exclusiv de prezența fizică.

„O campanie este definită de idei, valori și voința comună a cetățenilor”, a scris el, adăugând că inclusiv o parte dintre votanții partidului de guvernământ consideră detenția sa nedreaptă.

Totuși, viitorul candidaturii sale depinde de un sistem judiciar criticat frecvent pentru lipsa de independență. În februarie, procurorii au deschis o anchetă privind autenticitatea diplomei sale universitare, iar universitatea a anulat documentul cu o zi înainte de arestare — un detaliu esențial, având în vedere că legea cere candidaților la președinție să fie absolvenți de studii superioare.

Perspective limitate

Potrivit analistului Soner Çağaptay, de la Washington Institute, șansele ca İmamoğlu să participe într-o competiție electorală liberă sunt reduse.

„Chiar dacă își declară candidatura dintr-o celulă, este puțin probabil ca acest lucru să fie permis legal. Pentru Erdoğan, o astfel de confruntare ar reprezenta o amenințare politică majoră”, afirmă expertul.

Critici la adresa politicii externe

În mesajele sale, İmamoğlu a criticat și politica externă a lui Erdoğan, pe care o descrie drept agresivă și excesiv personalizată, inclusiv relația strânsă cu președintele american Donald Trump.

El susține că, în ciuda declarațiilor oficiale, Turcia nu a obținut beneficii concrete, precum reintegrarea în programul F-35 sau ridicarea sancțiunilor.

Dacă ar deveni președinte, İmamoğlu afirmă că una dintre prioritățile sale ar fi relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană și respectarea criteriilor democratice necesare pentru aderare.

Viața în detenție

În detenție, spune el, încearcă să mențină o rutină strictă: scrie, citește și urmărește știrile. Cel mai mult îi lipsesc familia și viața de zi cu zi din Istanbul.

„Responsabilitatea față de societate nu se oprește la poarta închisorii”, afirmă el. „Nu zidurile sunt cele care decid totul, ci mișcarea democratică din care fac parte.”