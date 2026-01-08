search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Principalul rival al lui Erdoğan promite să-l învingă din închisoare. Ce șanse are fostul primar al Istanbulului să candideze la prezidențiale?

0
0
Publicat:

Principalul contracandidat al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, se află într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul. Cu toate acestea, Ekrem İmamoğlu spune că este hotărât să câștige alegerile prezidențiale chiar din spatele gratiilor.

Ekrem İmamoğlu, fostul primar al Istanbulului, trimis după gratii/FOTO:AFP
Ekrem İmamoğlu, fostul primar al Istanbulului, trimis după gratii/FOTO:AFP

Fostul primar al Istanbulului, ales democratic, a transmis într-un schimb de răspunsuri scrise că rămâne convins de sprijinul popular de care se bucură și că este candidatul legitim capabil să pună capăt celor 25 de ani de dominație politică ai lui Erdoğan, scrie politico.eu.

Aflat în penitenciarul Silivri, considerat unul dintre cele mai dure din Turcia, İmamoğlu afirmă că procesul împotriva sa nu este unul juridic autentic, ci o acțiune politică menită să-l elimine definitiv din viața publică.

„Ceea ce trăim astăzi nu este un proces legal real, ci o strategie de asediu politic”, a scris el. „Scopul președintelui Erdoğan nu este doar să influențeze următoarele alegeri, ci să-mi șteargă candidatura acum și în viitor.”

Arestare cu ecou național

Arestarea lui İmamoğlu, în martie anul trecut, a declanșat proteste ample în întreaga țară și a atras critici din partea comunității internaționale. Opoziția turcă consideră detenția sa drept o mișcare politică menită să neutralizeze cel mai puternic rival secular al actualului președinte.

În vârstă de 55 de ani, İmamoğlu se confruntă cu un dosar penal amplu, care include acuzații de corupție, mită, extorcare, spălare de bani și chiar spionaj. Prin intermediul avocaților și consilierilor săi, el susține că amploarea acuzațiilor este disproporționată și lipsită de fundament.

Potrivit acestuia, ancheta include mii de pagini bazate în mare parte pe zvonuri și mărturii contestate, iar pedepsele cerute de procurori însumează peste 2.300 de ani de închisoare.

Opoziția câștigă teren

Represiunea împotriva lui İmamoğlu și a altor primari ai Partidului Republican al Poporului (CHP) a venit într-un moment în care balanța politică părea să se încline în favoarea opoziției seculare.

La alegerile locale din 2024, islamiștii au suferit înfrângeri neașteptat de clare, iar İmamoğlu era pe punctul de a fi desemnat candidatul oficial al CHP la președinție. Chiar și după arestarea sa, peste 15 milioane de turci au participat la alegerile interne ale partidului pentru a-l valida drept candidat — un gest cu puternică încărcătură simbolică, în condițiile în care a fost singurul înscris în cursă.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 2028, dar influența lui İmamoğlu rămâne o preocupare majoră pentru putere. El a reușit să câștige de trei ori primăria Istanbulului, inclusiv în cartiere considerate bastioane tradiționale ale islamiștilor — același oraș din care Erdoğan și-a lansat propria ascensiune politică.

Citește și: Primarul Istanbulului a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru insultă la adresa unui procuror

Campanie din spatele gratiilor

Deși încarcerat, İmamoğlu continuă să comunice cu susținătorii săi prin rețelele sociale, cu ajutorul echipei sale. Unele dintre conturile sale, inclusiv principalul profil de pe platforma X, au fost blocate în Turcia.

El recunoaște limitările impuse de detenție, dar susține că o campanie politică nu depinde exclusiv de prezența fizică.

„O campanie este definită de idei, valori și voința comună a cetățenilor”, a scris el, adăugând că inclusiv o parte dintre votanții partidului de guvernământ consideră detenția sa nedreaptă.

Totuși, viitorul candidaturii sale depinde de un sistem judiciar criticat frecvent pentru lipsa de independență. În februarie, procurorii au deschis o anchetă privind autenticitatea diplomei sale universitare, iar universitatea a anulat documentul cu o zi înainte de arestare — un detaliu esențial, având în vedere că legea cere candidaților la președinție să fie absolvenți de studii superioare.

Perspective limitate

Potrivit analistului Soner Çağaptay, de la Washington Institute, șansele ca İmamoğlu să participe într-o competiție electorală liberă sunt reduse.

„Chiar dacă își declară candidatura dintr-o celulă, este puțin probabil ca acest lucru să fie permis legal. Pentru Erdoğan, o astfel de confruntare ar reprezenta o amenințare politică majoră”, afirmă expertul.

Critici la adresa politicii externe

În mesajele sale, İmamoğlu a criticat și politica externă a lui Erdoğan, pe care o descrie drept agresivă și excesiv personalizată, inclusiv relația strânsă cu președintele american Donald Trump.

El susține că, în ciuda declarațiilor oficiale, Turcia nu a obținut beneficii concrete, precum reintegrarea în programul F-35 sau ridicarea sancțiunilor.

Dacă ar deveni președinte, İmamoğlu afirmă că una dintre prioritățile sale ar fi relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană și respectarea criteriilor democratice necesare pentru aderare.

Viața în detenție

În detenție, spune el, încearcă să mențină o rutină strictă: scrie, citește și urmărește știrile. Cel mai mult îi lipsesc familia și viața de zi cu zi din Istanbul.

„Responsabilitatea față de societate nu se oprește la poarta închisorii”, afirmă el. „Nu zidurile sunt cele care decid totul, ci mișcarea democratică din care fac parte.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ciclonul polar RUPE țara în două! Meteorologii ANM dau ultimele detalii: România, „paralizată” de GER și NINSORI
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Dinamo, o nouă mutare pe piața transferurilor! Kopic și-a dat acordul și atacantul semnează în Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
prosport.ro
image
Vortexul polar ajunge în România! Este cod portocaliu de ninsori în toată ţara, zăpada se va depune în câteva ore
playtech.ro
image
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine